Marc Marquez mengumumkan keputusan pensiun dari MotoGP dengan "caranya sendiri", menyampaikan pesan secara langsung kepada fans melalui siaran televisi tepat sebelum sesi latihan bebas untuk seri penutup di Valencia dimulai.

Beberapa menit berselang, saat para penggemar dan rival-rivalnya masih terkejut dengan kabar tersebut, sang juara dunia MotoGP delapan kali itu menaiki motor Ducati pabrikannya dan melaju ke lintasan.

“Sejujurnya, pagi ini saat saya turun di FP1, saya bahkan tidak tahu di mana posisi saya setelah diliputi berbagai emosi di dalam garasi!” ujar Marc Marquez kepada TNT Sports.

“Namun, perlahan-lahan saya berkendara dengan semakin baik, dan pada sore harinya, saya merasa lebih lepas."

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Ia menambahkan: “Saya merasa senang, dan ini berarti keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. Saya tidak merasa sedih. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena sosok Marc yang Anda lihat saat ini terbentuk berkat MotoGP dan sepeda motor.”

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Marquez mengakhiri hari Jumat terakhirnya sebagai pembalap MotoGP dengan menempati posisi teratas pada sesi Practice, sekaligus mencatatkan rekor putaran sepanjang masa di Sirkuit Ricardo Tormo.

“Saya tidak ingin merasakan tekanan apa pun sepanjang akhir pekan ini,” tambah Marquez. “Saya ingin menyelesaikan balapan - itu akan menjadi hal yang sangat, sangat penting. Jika bisa naik podium, saya akan berusaha, tetapi tanpa ada tekanan.”

“Saya sudah mengalami banyak tekanan sepanjang karier saya. Tugas besar musim ini sudah tuntas, jadi saya akan mencoba menikmati akhir pekan ini.”

Dalam sebuah konferensi pers khusus yang digelar di sela-sela sesi, Marquez menjelaskan bahwa kondisi bahu kanannya yang kian memburuk, ditambah dengan dua kejadian diplopia lagi, membuatnya khawatir akan mengalami cedera yang dapat mengubah hidupnya.

Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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"Saya berkata, ‘Saya tidak ingin balapan lagi’ "

“Saya terus memikirkan hal ini: bagaimana jika terjadi kecelakaan besar lagi, apa yang akan terjadi?” ujarnya kepada TNT Sports.

Marc mengambil keputusan tersebut saat putaran Jepang pada awal Oktober, meskipun ia hanya memberitahu saudaranya, Alex.

Ia juga mengungkapkan bahwa kecelakaan hebat yang dialami Alex di Catalunya - saat Marc absen karena dalam masa pemulihan pasca-operasi kaki dan bahu - turut memengaruhi keputusannya.

“Satu hal lagi yang tidak saya sebutkan dalam konferensi pers… adalah dua [kecelakaan] yang terjadi beruntun, di Le Mans [diplopia dan kaki patah] lalu di Catalunya—kecelakaan mengerikan yang dialami saudara saya,” ujar Marquez.

“Pada dua momen itu, saya sempat berkata, ‘Saya tidak ingin balapan lagi’.

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Alex Marquez accident, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

“Namun, saat itu saya sedang berada di tengah musim, dan saya melanjutkan musim.

“Akan tetapi, saat saya terus melaju… saya memang menang, tetapi saya tidak menikmatinya. Saya menang, tetapi saya tidak tersenyum. Saya menang, namun setiap akhir pekan terasa seperti mimpi buruk.”

“Jadi, saat berada di Jepang, saya memutuskan - oke, saya berjanji kepada tubuh saya bahwa jika ia memberikan kesempatan terakhir untuk berlaga, dukungan terakhir, dan dorongan terakhir, maka saya berjanji kepada tubuh saya bahwa saya akan berhenti.

Marquez, yang kini menyamai rekor delapan gelar juara MotoGP milik Giacomo Agostini, akan menjadi pembalap pertama sejak John Surtees pada tahun 1960 yang pensiun sebagai juara dunia kelas utama yang sedang memegang gelar tersebut.

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