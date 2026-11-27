Pedro Acosta mengatakan bahwa bergabung dengan Marc Marquez di Ducati musim depan akan menjadi tantangan yang "jauh lebih besar" daripada apapun yang pernah dihadapinya di MotoGP sejauh ini.

Pembalap asal Spanyol itu akan menjalani balapan terakhirnya sebagai pembalap KTM akhir pekan ini di Grand Prix Valencia, sebelum melakukan kepindahan yang sangat dinantikan ke Ducati.

Acosta akan bergabung dengan Ducati dengan ambisi menantang juara dunia bertahan, Marc Marquez, dalam perebutan gelar - di mana Marquez telah meraih dua gelar beruntun mengendarai Desmosedici.

Gambaran awal mengenai seperti apa persaingan di antara keduanya akan terlihat pada hari Selasa depan, saat mereka berdua untuk pertama kalinya menjajal motor Ducati dalam sesi uji coba pasca-musim.

Pedro Acosta, Marc Marquez. © Gold and Goose

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“Saya tidak begitu tahu apa yang akan terjadi tahun depan”

Menghadapi tantangan tersebut untuk pertama kalinya, Acosta ditanya pada hari Kamis di Valencia apakah ia perlu mengubah pendekatannya dalam balapan untuk bersaing melawan Marquez.

“Sejujurnya, saya tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi tahun depan,” jawabnya dalam konferensi pers sebelum akhir pekan.

“Lagipula, menurut saya, kita tidak bisa membandingkan seseorang yang telah meraih gelar juara dunia ke-10 dengan seseorang yang baru memenangkan satu balapan di MotoGP.”

“Oleh karena itu, memang benar bahwa tantangan memiliki Marc sebagai rekan setim akan jauh lebih besar dibandingkan tantangan-tantangan lain yang pernah saya hadapi sepanjang karier saya.

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“Tapi seperti yang saya katakan, cukup sulit untuk membandingkan seseorang yang telah meraih 10 gelar juara dunia dengan saya, yang baru memenangkan satu balapan.”

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Perpisahan Acosta dengan KTM

Akhir pekan ini akan menjadi penutup perjalanan Acosta bersama KTM, pabrikan yang telah menemaninya sejak ia naik ke kelas Moto3 pada tahun 2021.

Selama kurun waktu tersebut, Acosta berhasil menjuarai Moto3 pada 2021, meraih gelar juara Moto2 pada 2023, serta mencatatkan kemenangan perdana di MotoGP pada awal tahun ini di Austria.

Menjelang seri terakhirnya bersama KTM, Acosta mengungkapkan: “Saya akan berusaha untuk menikmatinya bersama para penggemar, pihak merek, dan semua orang yang telah bekerja sama dengan saya selama enam tahun terakhir.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane exit. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Pada akhirnya, Aprilia dan Ducati berada beberapa langkah di depan kami.

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“Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Bagaimanapun, saya ingin mencoba untuk finis dengan cara sebaik mungkin, lalu memulai babak baru dalam karier saya.”