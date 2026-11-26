Honda mengonfirmasi bahwa juara dunia 2020, Joan Mir, akan kembali berlaga akhir pekan ini dalam putaran terakhir MotoGP 2026, Grand Prix Valencia.

Mir sempat berjuang menghadapi kelelahan ekstrem dan masalah penglihatan sepanjang musim ini, yang membuatnya harus absen dalam empat putaran setelah Grand Prix San Marino.

Ia kembali untuk Grand Prix Malaysia, namun gejala tersebut muncul lagi, sehingga ia mengundurkan diri dari putaran Qatar dan Portugal.

Akan tetapi, Honda telah mengonfirmasi bahwa Mir akan menuntaskan masa baktinya dengan pabnrikan tersebut pada akhir pekan ini di Valencia.

Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

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“Menikmati momen di sepanjang perjalanan”

Menatap akhir pekan ini dan kembalinya ia ke trek, Mir mengatakan: “Tahun ini sungguh rumit, terutama di paruh kedua, tetapi saya sangat senang bisa kembali menunggangi motor dan bergabung dengan tim Honda HRC Castrol untuk satu balapan terakhir bersama-sama.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada manajemen HRC atas dukungan penuh dan tanpa syarat yang mereka berikan sepanjang periode yang sangat sulit ini.

“Kami telah berbagi momen-momen yang sungguh luar biasa, dan empat tahun ini telah banyak mengajari saya, baik di dalam maupun di luar lintasan.

“Dalam balapan - dan juga dalam kehidupan - yang terpenting adalah menikmati setiap momen yang dilalui bersama orang-orang dan tim di sekeliling Anda.

Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

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“Itulah yang ingin saya nikmati di akhir pekan terakhir bersama Honda.

“Satu balapan terakhir untuk dinikmati bersama, satu kesempatan terakhir untuk menunjukkan bagaimana kami telah tumbuh dan berkembang bersama, serta satu kesempatan terakhir untuk bersenang-senang.”

Mir bergabung dengan Honda pada tahun 2023 setelah Suzuki secara mengejutkan mundur dari kejuaraan tersebut pada akhir musim 2022.

Kiprahnya bersama HRC tergolong sulit, diwarnai oleh berbagai cedera dan kecelakaan, meskipun Mir sempat meraih dua podium tahun lalu.

Ia akan pindah ke tim Gresini Ducati pada tahun 2027, dan dijadwalkan untuk menjajal motor Desmosedici untuk pertama kalinya pada hari Selasa pada tes pasca-musim di Valencia.

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Luca Marini, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Luca Marini menuju penampilan terakhirnya di Honda

Grand Prix Valencia juga menjadi balapan terakhir bagi Luca Marini bersama Honda, yang akan pindah ke Tech3 KTM pada tahun 2027.

“Setelah tiga tahun bersama, ini adalah akhir pekan terakhir saya sebagai pembalap Honda HRC Castrol,” ujarnya.

“Tentu saja, saya ingin meraih hasil maksimal, tetapi saya benar-benar ingin menghabiskan akhir pekan ini dengan menikmati waktu bersama semua orang di dalam tim.

“Ada banyak pasang surut selama tiga tahun ini - sebuah periode yang tidak selalu mudah bagi HRC maupun saya sendiri - tetapi semua orang di garasi selalu mengerahkan upaya maksimal untuk saya, apa pun yang terjadi. Mereka adalah kelompok orang yang sungguh istimewa dan akan sangat saya rindukan.

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“Mari kita nikmati momen-momen terakhir dalam balutan warna ini bersama kelompok yang luar biasa ini, sebelum babak baru dimulai.

“Terima kasih yang terakhir untuk semua pihak yang telah menjadi bagian dari proyek ini. Kemajuan yang telah kita capai jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang, dan saya bangga bisa turut berkontribusi dalam kisah sebuah merek yang begitu legendaris.”