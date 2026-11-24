Maverick Vinales tampaknya telah menjalani balapan terakhirnya di MotoGP setelah KTM mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi pada Grand Prix Valencia akhir pekan ini.

Pembalap yang telah memenangkan 10 balapan MotoGP ini mengalami cedera bahu yang cukup rumit akibat kecelakaan di Grand Prix Jerman tahun lalu.

Sejak kembali, ia terus berjuang mengatasi dampak dari kecelakaan tersebut, bahkan harus beberapa kali absen musim ini untuk menjalani perawatan.

Tapi, berbagai upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil bagi Vinales, yang memutuskan untuk mundur dari Grand Prix Portugal setelah sesi latihan bebas pertama (FP1) dan kini dipastikan akan melewatkan seri penutup musim 2026 di Valencia.

Maverick Vinales, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Akhir mengecewakan dari karier MotoGP Vinales

Tanpa kursi di grid 2027, karier MotoGP Vinales kini bisa dikatakan telah berakhir, mengingat pembalap asal Spanyol itu sejauh ini juga belum mendapatkan peran sebagai pembalap tes di pabrikan manapun.

Meskipun ia terus menegaskan bahwa berkompetisi di MotoGP tetap menjadi prioritasnya, pembalap berusia 31 tahun itu akan menghadapi tantangan berat untuk bisa kembali ke grid di masa depan.

Posisinya di Valencia akan digantikan oleh Pol Espargaro.

Sebuah pernyataan dari KTM berbunyi: “Red Bull KTM Tech3 sekali lagi akan dapat mengandalkan pengalaman serta kecepatan pembalap penguji Red Bull KTM, Pol Espargaro, pada akhir pekan ini untuk Grand Prix Valencia, yang merupakan putaran ke-22 sekaligus putaran terakhir musim MotoGP 2026.

Maverick Vinales, Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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"Pembalap asal Spanyol tersebut akan menggantikan rekan senegaranya, Maverick Vinales, dan mencatatkan penampilan keenamnya dengan KTM RC16 pada musim ini.

"Pemulihan Vinales serta keselamatan semua pihak di lintasan tetap menjadi prioritas, menyusul masa-masa sulit dalam menangani cedera bahu yang ia alami di Sachsenring pada tahun 2025.

“Meskipun telah menjalani operasi korektif awal tahun ini dan berupaya keras untuk kembali bugar sepenuhnya, proses pemulihan Vinales ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini pada akhirnya membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam putaran terakhir kejuaraan tahun 2026.

“Kabar ini menjadi penutup musim yang sangat mengecewakan, mengingat seluruh tim Tech3 berharap dapat melihat Vinales kembali beraksi di Grand Prix kandangnya, sekaligus menutup kiprahnya saat ini di MotoGP di hadapan para penggemar asal Spanyol.”