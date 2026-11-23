Di tengah perayaan gelar juara bersama Marc Marquez, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, juga mengonfirmasi pembagian spesifikasi motor untuk Desmosedici yang akan berada di trek tahun depan.

Ducati akan tetap menurunkan enam motor untuk mengawali era baru 850cc/Pirelli, yang terbagi di antara tim pabrikan Lenovo, serta tim satelit VR46 dan Gresini.

Meskipun semua motor tersebut akan berstatus ‘baru’ pada tahun 2027, spesifikasinya tidak akan sama; motor tim pabrikanlah yang akan mendapatkan pembaruan terlebih dahulu.

"Tahun depan kami akan memiliki empat motor spesifikasi pabrikan dan dua motor dengan spesifikasi lebih rendah. Kami pasti akan melakukan pengembangan [pada motor spesifikasi satelit tersebut] nantinya," ujar Dall’Igna kepada Sky Italia.

"Menurut saya, tahun pertama akan diisi dengan evolusi yang berkelanjutan - bahkan cukup signifikan - dan kami akan memutuskan seiring berjalannya waktu bagaimana cara mengelola pengembangan tersebut."

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Pedro Acosta, Marc Marquez. © Gold and Goose

Pembalap tim pabrikan, Marc Marquez, dan rekan setim barunya, Pedro Acosta, masing-masing mendapatkan satu unit motor pabrikan.

Sementara itu, berdasarkan pengumuman sebelumnya, masing-masing satu unit motor pabrikan lainnya akan dialokasikan untuk tim VR46 dan Gresini.

Pihak VR46 menegaskan bahwa rekrutan baru mereka, Fermin Aldeguer, “akan menggunakan motor pabrikan Ducati Desmosedici GP”.

Demikian pula, Gresini mengonfirmasi bahwa akan ada “satu unit motor pabrikan resmi di garasi yang tersedia untuk Joan Mir”.

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Joan Mir, Fermin Aldeguer. © Gold and Goose

Hal itu berarti para pembalap debutan MotoGP 2027, Nicolo Bulega (VR46) dan Dani Holgado (Gresini), akan menggunakan ‘motor dengan spesifikasi lebih rendah’.

Motor Ducati 850cc tersebut akan tampil secara resmi di lintasan untuk pertama kalinya, bersama dengan motor-motor pesaingnya, pada sesi uji coba di Valencia tanggal 1 Desember.