Marc Marquez mengaku bahwa ia tidak cukup sadar dengan basahnya lintasan saat ia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus menunda penguncian gelar di Sprint Race Portugal.

Pembalap Ducati tersebut tinggal berjarak satu setengah putaran lagi untuk mengunci gelar juara dunia kedelapannya ketika hujan mulai turun lebih deras di Portimao.

Saat itu, Marquez berada di posisi ketiga, sementara Jorge Martin menempati posisi keenam. Marquez pun berada di jalur yang tepat untuk mengamankan gelar juara, selama pembalap Aprilia tersebut tidak berhasil naik ke posisi keempat.

Namun, Marquez terjatuh di Tikungan 7 pada putaran kedua terakhir, sehingga perebutan gelar juara kini berlanjut hingga balapan grand prix hari Minggu.

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“Saya tidak sadar kalau di tikungan itu basah”

Balapan sprint dimajukan 30 menit lebih awal karena adanya prakiraan cuaca buruk, dengan bendera tanda hujan dikibarkan pada putaran kedua.

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Saat hujan kembali deras di fase akhir balapan, Marquez lengah.

“Beginilah situasinya,” ujarnya kepada TNT Sports. “Untungnya, karena alasan itulah kami memiliki keunggulan yang besar.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

“Namun, itu adalah Sprint Race yang sangat sulit, apalagi pada putaran tersebut hujan mulai turun lebih deras.

“Saat tiba di tikungan itu, saya tidak menyadari bahwa kondisinya sudah sangat basah.

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“Tapi ya, mau bagaimana lagi; padahal tinggal satu setengah putaran lagi untuk mencapai tujuan utama kami. Meski begitu, besok kami akan memiliki kesempatan lain.

“Sejak awal situasinya sudah sangat sulit. Ada semacam cipratan air yang mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi permukaan aspalnya cukup basah.

“Namun, saya tetap tenang, bahkan saat pembalap lain menyerang saya.

“Akan tetapi, saat kondisi sudah kering, rasanya jauh lebih baik.

“Namun sayangnya bagi kami, pada dua putaran terakhir, cipratan air kembali muncul saat saya tiba di Tikungan 8.

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“Saya kurang menyadari betapa basahnya lintasan di sana. Biasanya, pembalap pertama yang tiba di suatu titik dalam kelompok tersebutlah yang melakukan kesalahan, dan kali ini, sayalah yang melakukan kesalahan itu.”

“Besok kami akan memiliki kesempatan lain”

Marquez harus finis di posisi sembilan besar pada hari Minggu - terlepas dari di mana posisi Bezzecchi dan Martin - untuk memenangkan kejuaraan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

Dengan demikian, pembalap Ducati itu mengaku “tenang” setelah mengalami kecelakaan.

“Maksud saya, memang benar orang-orang ingin segera merayakannya.

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“Namun, saya tetap tenang. Untungnya, meski saya terjatuh, kondisi fisik saya tetap prima.

“Jadi, besok kita akan punya kesempatan lagi. Sisi positifnya, Martin finis di posisi kelima; sisi negatifnya, Bezzecchi menang.

“Jadi, dia masih punya peluang dalam perebutan gelar juara. Namun, besok kita akan berusaha untuk menuntaskannya.”