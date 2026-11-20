Pemenang Portimao tahun lalu, Marco Bezzecchi, mendominasi sesi latihan pembuka MotoGP Portugal 2026.

Rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi posisi satu-dua bagi Aprilia. Tapi itu baru terjadi setelah ia memasang ban Medium baru di tahap akhir sesi, sementara pembalap lainnya di posisi enam besar tetap menggunakan ban yang sama sepanjang sesi berlangsung.

Salah satunya adalah Marc Marquez, yang mencatatkan waktu tercepat keempat sekaligus menjadi pembalap Ducati terbaik kedua setelah adiknya, Alex. Pembalap tim Gresini tersebut - yang memenangkan Sprint tahun lalu - kembali beraksi pagi ini setelah menjalani operasi.

Marc Marquez harus mengungguli Martin dengan selisih setidaknya dua poin untuk mengunci gelar juara pada balapan Sprint besok.

MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'39.002s 9/18 346k 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.142s 18/19 346k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.243s 5/15 347k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.259s 7/17 345k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.409s 11/17 339k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.461s 10/15 342k 7 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.502s 16/18 341k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.511s 12/15 340k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.616s 11/18 342k 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.884s 17/18 344k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.927s 13/19 348k 12 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.989s 5/17 343k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.999s 11/18 343k 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.011s 5/18 345k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.189s 4/18 348k 16 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.269s 18/18 343k 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.294s 17/18 341k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.313s 15/18 340k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.538s 11/17 344k 20 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.667s 11/17 340k 21 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +1.764s 15/20 339k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.330s 9/18 340k

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* Rookie

Rekor laptime MotoGP Portimao:

Lap tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 38.237s (2025)

Match-point kedua Marc Marquez

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Marc Marquez mendapatkan kesempatan berikutnya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Portimao.

Setelah memperlebar keunggulannya di Qatar, Marquez tiba di putaran kedua terakhir dengan keunggulan 60 poin atas Jorge Martin, serta unggul 74 poin atas pembalap tim pabrikan Aprilia lainnya, Marco Bezzecchi.

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Artinya, kemenangan Sprint di Portimao akan menobatkan Marquez sebagai juara dunia sepuluh kali, sekaligus menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara di kelas utama.

Sekalipun Marc tidak menang pada hari Sabtu, ia hanya perlu mengungguli Martin - yang masih cedera - dengan selisih dua poin di sesi Sprint.

Jika tidak, perebutan gelar juara akan berlanjut hingga Grand Prix, di mana Martin harus finis dengan selisih poin tak lebih dari 37 poin di belakang Marquez untuk memaksakan pertarungan gelar sampai ke putaran terakhir di Valencia.

Marc Marquez, Jorge Martin points swing per round in MotoGP 2026. © Peter McLaren

Bezzecchi juga masih berpeluang, tapi ia harus memenangkan keempat balapan yang tersisa dan berharap Marquez tidak meraih poin sama sekali dalam balapan-balapan tersebut.

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Namun, situasi perebutan gelar justru berbalik dalam klasemen tim, di mana Aprilia memimpin dengan selisih cukup jauh, yakni 124 poin atas Ducati Lenovo.

Persaingan antar-konstruktor menjadi pertarungan yang paling ketat, dengan Ducati hanya unggul delapan poin atas Aprilia.

Lecuona gantikan Bagnaia, Dixon tetap di HRC

Setelah sempat tampil sebagai pembalap pengganti untuk Gresini, runner-up World Superbike tahun ini, Iker Lecuona, akan menjalani debutnya bersama tim pabrikan Ducati akhir pekan ini, menggantikan Francesco Bagnaia yang tengah cedera.

Rekan sesama pembalap WorldSBK, Jake Dixon - yang meraih poin MotoGP pertamanya pada Grand Prix Qatar yang diikuti jumlah pembalap terbatas - kembali memperkuat HRC untuk seri kedua, menggantikan Joan Mir.

Mir saat ini masih menjalani perawatan untuk mengatasi gangguan penglihatan akibat kelelahan, yang sebelumnya membuatnya harus mundur dari balapan di Sepang karena mengalami pusing.

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Fabio Quartararo, Yamaha. © Gold and Goose

Yamaha kembali mengaspal

Setelah absen di Qatar akibat ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’, kedua tim Yamaha kini kembali beraksi di Portimao.

Namun, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan melewatkan sisa musim ini - termasuk tes di Valencia - guna memulihkan diri pascaoperasi bahu. Posisi Razgatlioglu di Pramac untuk sementara diisi oleh pembalap tes Augusto Fernandez.

Sanksi bagi Yamaha karena tidak hadir dalam putaran di Timur Tengah tersebut hingga kini belum diumumkan.