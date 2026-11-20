MotoGP Portugal 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Portimao
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Portimao, putaran 21 dari 22.
Pemenang Portimao tahun lalu, Marco Bezzecchi, mendominasi sesi latihan pembuka MotoGP Portugal 2026.
Rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi posisi satu-dua bagi Aprilia. Tapi itu baru terjadi setelah ia memasang ban Medium baru di tahap akhir sesi, sementara pembalap lainnya di posisi enam besar tetap menggunakan ban yang sama sepanjang sesi berlangsung.
Salah satunya adalah Marc Marquez, yang mencatatkan waktu tercepat keempat sekaligus menjadi pembalap Ducati terbaik kedua setelah adiknya, Alex. Pembalap tim Gresini tersebut - yang memenangkan Sprint tahun lalu - kembali beraksi pagi ini setelah menjalani operasi.
Marc Marquez harus mengungguli Martin dengan selisih setidaknya dua poin untuk mengunci gelar juara pada balapan Sprint besok.
MotoGP Portugal 2026 - Portimao - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'39.002s
|9/18
|346k
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.142s
|18/19
|346k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.243s
|5/15
|347k
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.259s
|7/17
|345k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.409s
|11/17
|339k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.461s
|10/15
|342k
|7
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.502s
|16/18
|341k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.511s
|12/15
|340k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.616s
|11/18
|342k
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.884s
|17/18
|344k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.927s
|13/19
|348k
|12
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.989s
|5/17
|343k
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.999s
|11/18
|343k
|14
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.011s
|5/18
|345k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.189s
|4/18
|348k
|16
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.269s
|18/18
|343k
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.294s
|17/18
|341k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.313s
|15/18
|340k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.538s
|11/17
|344k
|20
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.667s
|11/17
|340k
|21
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.764s
|15/20
|339k
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.330s
|9/18
|340k
* Rookie
Rekor laptime MotoGP Portimao:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
- Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 38.237s (2025)
Match-point kedua Marc Marquez
Marc Marquez mendapatkan kesempatan berikutnya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Portimao.
Setelah memperlebar keunggulannya di Qatar, Marquez tiba di putaran kedua terakhir dengan keunggulan 60 poin atas Jorge Martin, serta unggul 74 poin atas pembalap tim pabrikan Aprilia lainnya, Marco Bezzecchi.
Artinya, kemenangan Sprint di Portimao akan menobatkan Marquez sebagai juara dunia sepuluh kali, sekaligus menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara di kelas utama.
Sekalipun Marc tidak menang pada hari Sabtu, ia hanya perlu mengungguli Martin - yang masih cedera - dengan selisih dua poin di sesi Sprint.
Jika tidak, perebutan gelar juara akan berlanjut hingga Grand Prix, di mana Martin harus finis dengan selisih poin tak lebih dari 37 poin di belakang Marquez untuk memaksakan pertarungan gelar sampai ke putaran terakhir di Valencia.
Bezzecchi juga masih berpeluang, tapi ia harus memenangkan keempat balapan yang tersisa dan berharap Marquez tidak meraih poin sama sekali dalam balapan-balapan tersebut.
Namun, situasi perebutan gelar justru berbalik dalam klasemen tim, di mana Aprilia memimpin dengan selisih cukup jauh, yakni 124 poin atas Ducati Lenovo.
Persaingan antar-konstruktor menjadi pertarungan yang paling ketat, dengan Ducati hanya unggul delapan poin atas Aprilia.
Lecuona gantikan Bagnaia, Dixon tetap di HRC
Setelah sempat tampil sebagai pembalap pengganti untuk Gresini, runner-up World Superbike tahun ini, Iker Lecuona, akan menjalani debutnya bersama tim pabrikan Ducati akhir pekan ini, menggantikan Francesco Bagnaia yang tengah cedera.
Rekan sesama pembalap WorldSBK, Jake Dixon - yang meraih poin MotoGP pertamanya pada Grand Prix Qatar yang diikuti jumlah pembalap terbatas - kembali memperkuat HRC untuk seri kedua, menggantikan Joan Mir.
Mir saat ini masih menjalani perawatan untuk mengatasi gangguan penglihatan akibat kelelahan, yang sebelumnya membuatnya harus mundur dari balapan di Sepang karena mengalami pusing.
Yamaha kembali mengaspal
Setelah absen di Qatar akibat ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’, kedua tim Yamaha kini kembali beraksi di Portimao.
Namun, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan melewatkan sisa musim ini - termasuk tes di Valencia - guna memulihkan diri pascaoperasi bahu. Posisi Razgatlioglu di Pramac untuk sementara diisi oleh pembalap tes Augusto Fernandez.
Sanksi bagi Yamaha karena tidak hadir dalam putaran di Timur Tengah tersebut hingga kini belum diumumkan.