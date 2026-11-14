Dovizioso Menganalisa Insiden Marc Marquez-Bezzecchi di Sprint Qatar

Andrea Dovizioso telah menjelaskan insiden antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam ajang Sprint MotoGP Qatar hari Sabtu lalu, dilihat dari sudut pandang seorang pembalap.

Dovizioso - rival Marquez dalam pertarungan gelar 2017 sampai 2019 dan kini menjadi pembalap tes Yamaha - menyampaikan analisisnya melalui podcast miliknya, 04 Bar.

“Di dalam helm saat berada di atas motor. Sudut pandang yang Anda miliki serta bagaimana Anda merasakan apa yang dialami Marc atau Bez, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan jika Anda belum pernah balapan. Tayangan [di TV] saja memberikan gambaran yang benar-benar berbeda,” ujar Dovizioso.

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Bezzecchi, yang memulai balapan dari posisi pole dan menjadi favorit, kehilangan posisi terdepan di awal balapan setelah disalip oleh Marquez.

Ia kemudian mencoba membalas dengan melakukan manuver dari sisi dalam terhadap pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1 pada Lap 4 dari total 10 putran. Akan tetapi, jalur balap keduanya bersinggungan saat keluar dari tikungan.

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Kontak yang terjadi menyebabkan Bezzecchi terjatuh, sementara Marquez - yang airbag-nya sempat mengembang akibat benturan tersebut - melanjutkan balapan hingga meraih kemenangan dan semakin memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara.

Saat menjelaskan insiden tersebut, Dovizioso mengatakan: “Marc mengangkat motornya pada saat-saat terakhir. Hal ini menunjukkan kapan sebenarnya ia melihat pembalap tersebut. Jadi, ini memperjelas bagi siapa pun yang beranggapan bahwa ia sudah melihatnya lebih awal - orang tersebut mungkin belum pernah mengendarai motor atau tidak ingat betapa terbatasnya penglihatan periferal saat berkendara.

“Jadi, terlepas dari apakah langkah yang diambil Marc benar atau salah, ia baru melihat pembalap tersebut tepat pada saat itu juga.”

Dovizioso menambahkan: “Marc berada di depan dan mengambil racing line-nya sendiri. Anda bisa mendengar [ada pembalap lain tepat di belakang], tetapi Anda tidak bisa memastikan dengan tepat di mana posisinya - apakah dia satu meter lebih maju atau satu meter lebih di belakang… Keduanya tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti itu pada saat tersebut.

“Lalu ada aspek lain: Marc melakukan pengereman dengan sangat keras. Dia mengerem sekeras itu karena merasa Bezzecchi mencoba untuk menyalip. Memang, dia akhirnya melaju sedikit terlalu melebar, tetapi tikungan pertama di Qatar itu sangat unik.”

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“Lihat saja ada berapa banyak jejak hitam di sana; ada begitu banyak opsi untuk mengambil jalur yang ideal, bahkan dengan jarak tiga atau empat meter satu sama lain. Tentu, ini juga bergantung pada motornya, tetapi ada beberapa cara untuk melibas tikungan tersebut dengan cepat.

“Memang benar Marc masuk sedikit melebar - mungkin sekitar satu meter - tetapi itu bukan berarti dia keluar dari jalur yang lazim digunakan di tikungan tersebut.

“Bez melihat Marc mengerem sedikit terlambat, lalu dia berpikir, 'Kalau ada celah, saya akan masuk,' karena sisi bagian dalam itu memang tetap merupakan jalur ideal baginya.”

Marco Bezzecchi wins Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Bezzecchi berhasil memenangkan Grand Prix tersebut, tapi kegagalan finis di Sprint Race membuatnya kehilangan tujuh poin lagi dari Marquez sepanjang akhir pekan itu -sebuah hasil yang hampir menutup peluangnya dalam perebutan gelar juara.

“Menurut pendapat saya, apa yang terjadi akhir pekan ini [merupakan gambaran] dari tahun ini,” ujar Dovizioso. “Menurut saya, Bezzecchi tampil sangat kuat karena ia berhasil menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu.

"Ia mengawali musim dengan penuh semangat karena mampu menutup musim sebelumnya dengan sangat baik. Selain itu, ia memiliki motor yang mungkin sedikit lebih kompetitif daripada Ducati. Namun, ia terlalu banyak membuang peluang.

“Jadi, apa yang terjadi akhir pekan ini sama dengan apa yang terjadi sepanjang tahun. Mengalami kecelakaan - atau menciptakan situasi seperti itu - di Sprint, ia kembali pulang dengan tangan hampa (nol poin), padahal ia lebih cepat.

“Sebab, saat Anda lebih cepat, Anda bisa dibilang punya opsi yang lebih ‘aman’ - atau tidak terlalu berisiko - untuk mencoba meraih kemenangan.

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“Sebaliknya, dia langsung masuk ke dalam situasi tersebut tanpa terlalu memikirkan apa yang mungkin terjadi; jika melihat kembali dinamika insiden itu, kedua pembalap sama sekali tidak memedulikan satu sama lain.

“Hal seperti ini semakin sering terjadi di ajang Kejuaraan Dunia saat ini - baik di Moto3, Moto2, maupun MotoGP.

“Perlu dicatat juga bahwa pembalap zaman sekarang lebih banyak memiringkan tubuh ke luar motor, sehingga jarak pandang mereka menjadi sedikit lebih terbatas.

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

“Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Marc masuk dengan kecepatan yang agak tinggi; dia tidak terlalu khawatir, tetap mengambil jalurnya, dan mungkin tidak menyangka bahwa Bez akan mencoba masuk.

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“Di sisi lain, Bez melihat celah tersebut dan memutuskan, ‘Saya akan masuk.’

“Masalahnya, Marc ternyata mampu berbelok kembali lebih cepat dari yang mungkin diperkirakan, sehingga terjadilah kontak tersebut.

“Namun, dalam situasi seperti itu, tidak ada pihak yang bisa mengendalikan apa yang akan terjadi - baik Marc maupun Bezzecchi.

“Dan ini berarti, [jika Anda adalah Bezzecchi], Anda berpikir, 'Saya akan mencobanya, kita lihat saja nanti. Saya rasa saya bisa berhasil,' tetapi itu berarti Anda kurang memikirkan risiko atau apa yang mungkin terjadi.

“Dan jika kemenangan sudah di tangan karena Anda memang lebih cepat, sebagai pembalap, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu.

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“Jika ini adalah putaran terakhir atau dua putaran menjelang finis, dan saya tidak menemukan celah untuk menyalip karena Marc tampil kuat dan menutup jalur, barulah saya akan mengerahkan segalanya.

“Saya harap [Bez] memahami hal ini, karena semua ini adalah pengalaman yang akan berguna baginya di masa depan.”