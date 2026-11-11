Rossi Akui Takut Putrinya Berbagi Tanggal Lahir dengan Marc Marquez

Valentino Rossi kembali memicu kontroversi lewat komentar terbarunya mengenai Marc Marquez.

Rossi watches Marquez leave pitlane in Qatar
Rossi watches Marquez leave pitlane in Qatar
© Gold and Goose

Valentino Rossi kembali memicu kehebohan lewat komentar terbarunya mengenai Marc Marquez, ia mengungkapkan bahwa "ada risiko" putrinya akan memiliki tanggal lahir yang sama dengan rival bersarnya tersebut.

Rossi dan Marquez pada akhir musim 2015 yang kontroversial, saat juara MotoGP tujuh kali itu menuduh pembalap yang kala itu membela Honda tersebut berupaya menyabotase peluangnya meraih gelar juara.

Keduanya tidak pernah berdamai, bahkan dalam satu dekade setelahnya, karena Rossi masih terus mengungkit apa yang terjadi di musim tersebut.

Rossi justru semakin menegaskan pandangannya mengenai musim 2015 tersebut.

Saat mempromosikan peluncuran otobiografi barunya, Rossi mengungkapkan awal pekan ini bahwa kegagalannya meraih gelar juara pada 2015 “masih terasa menyakitkan” dan menyebut tindakan Marquez sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”.

Valentino Rossi, 2026 MotoGP season
Valentino Rossi, 2026 MotoGP season
© Gold and Goose

Semua ini terjadi saat Marquez kian dekat dengan gelar juara MotoGP kedelapan, yang akan membuatnya melampaui Rossi dalam daftar perolehan gelar kelas premier.

Dalam sebuah wawancara baru dengan Radio Deejay, Rossi berkelakar bahwa ia sempat meminta pasangannya untuk menunda kelahiran putri mereka - Giuletta - karena ada kemungkinan sang bayi lahir pada 17 Februari, yang mana itu ulang tahun Marquez.

Pada akhirnya, Giuletta lahir tanggal 4 Maret.

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“Sempat ada risiko Giulietta akan lahir tepat pada hari ulang tahun Marquez,” ujarnya.

“Saya katakan padanya, ‘Jangan macam-macam; diam saja, jangan bergerak, rapatkan kedua kakimu. Kita harus bertahan selama 24 jam’.”

Langkah yang memperburuk citra Rossi?

Rossi tetap menjadi salah satu sosok paling populer di MotoGP, namun komentarnya dalam beberapa hari terakhir menuai banyak kritik di media sosial.

Sudah lima tahun sejak Rossi pensiun dari MotoGP untuk beralih sepenuhnya ke ajang balap mobil; kemenangan balapan terakhirnya diraih pada 2017, sementara gelar juara dunia terakhirnya ia dapatkan pada 2009.

Saat MotoGP tengah memperluas basis penggemarnya, kecaman Rossi terhadap Marquez - terutama di saat pembalap asal Spanyol itu berada di ambang pencapaian bersejarah - berisiko menutupi kariernya yang gemilang.

Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
© Gold and Goose

Buku baru Rossi kini telah terbit di Italia, dengan versi bahasa Inggris yang diperkirakan akan hadir pada bulan Februari tahun depan.

Tags:

Valentino Rossi
Marc Marquez
Rossi Akui Takut Putrinya Berbagi Tanggal Lahir dengan Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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