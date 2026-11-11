Ducati Memberikan Update Kondisi Bagnaia usai Kecelakaan Sprint Lusail

Ducati telah mengumumkan bahwa Francesco Bagnaia telah sukses menjalani operasi pada kaki kanannya yang cedera setelah kecelakaan hebat di MotoGP Qatar akhir pekan lalu.

Juara dunia dua kali itu terpelanting dari motor Ducati pabrikan miliknya setelah pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, melakukan kesalahan pengereman di tikungan terakhir pada putaran pembuka Sprint Race di Lusail.

Bagnaia harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas lintasan, sementara balapan sprint sempat dihentikan sementara dengan dikibarkannya bendera merah.

Ia kemudian didiagnosis mengalami beberapa patah tulang pada kaki kanannya dan dipastikan absen dari Grand Prix Qatar hari Minggu lalu.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Comeback belum ditentukan

Bagnaia menjalani operasi di Turin pada hari Selasa, yang menurut Ducati telah berjalan dengan sukses.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap asal Italia itu kini akan memulai masa rehabilitasi, meskipun Ducati belum memberikan keterangan mengenai jadwal kembalinya Bagnaia.

Sebuah pernyataan dari tim berbunyi: “Francesco Bagnaia telah berhasil menjalani operasi pagi ini untuk menangani patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya, yang terjadi akibat kecelakaan highside pada tahap awal balapan Sprint GP Qatar Sabtu lalu.

“Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Luigi Milano, di Klinik Humanitas Cellini di Turin, berhasil memasang pelat pada tulang metatarsal keempat di kaki kanannya.

Show Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut akan memulai rehabilitasinya sesegera mungkin.

“Perkembangan pemulihannya dalam beberapa hari ke depan akan menentukan jadwal pasti kapan ia bisa kembali berkompetisi.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Akhir yang sedih dari kisah Bagnaia di Ducati

Bagnaia menjalani salah satu akhir pekan terbaiknya musim ini sebelum mengalami kecelakaan dalam sprint di Qatar, ia berhasil melaju langsung ke Q2 dan menempati posisi kelima di grid start.

Ia sempat berada di podium Sprint, sebelum akhirnya tersingkir dari balapan akibat insiden yang melibatkan Aldeguer.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Steward FIM menjatuhkan penalti double long-lap kepada Aldeguer untuk Sprint Race yang dimulai ulang; pembalap asal Spanyol itu kemudian menyatakan bahwa ia tidak melakukan tindakan gila pada saat itu.

Bagnaia hanya menyisakan dua balapan lagi sebagai pembalap Ducati sebelum kepindahannya ke Aprilia. Cedera yang dialaminya ini menjadi momen suram lainnya musim ini, yang sekaligus menutup jejak kemitraan yang sebenarnya telah berjalan dengan sangat sukses.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mengenai kecelakaan yang dialaminya, ia mengungkapkan melalui Instagram: “Sayangnya, terkadang, sekeras apa pun Anda berusaha memperbaiki keadaan, segalanya justru tidak berjalan sesuai keinginan.

“Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya.

“Saya sungguh meminta maaf, tetapi saya ingin mengambil sisi positif dari akhir pekan ini, karena kita sudah terlalu lama merasa frustrasi.

“Terima kasih atas pesan-pesan dari Anda semua. Saya baik-baik saja.”