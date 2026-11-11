Ducati Memberikan Update Kondisi Bagnaia usai Kecelakaan Sprint Lusail

Ducati menyatakan bahwa Pecco Bagnaia telah menjalani operasi dengan sukses menyusul kecelakaan di Qatar.

Bagnaia has had surgery on a foot injury
Bagnaia has had surgery on a foot injury
© Gold and Goose

Ducati telah mengumumkan bahwa Francesco Bagnaia telah sukses menjalani operasi pada kaki kanannya yang cedera setelah kecelakaan hebat di MotoGP Qatar akhir pekan lalu.

Juara dunia dua kali itu terpelanting dari motor Ducati pabrikan miliknya setelah pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, melakukan kesalahan pengereman di tikungan terakhir pada putaran pembuka Sprint Race di Lusail.

Bagnaia harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas lintasan, sementara balapan sprint sempat dihentikan sementara dengan dikibarkannya bendera merah.

Ia kemudian didiagnosis mengalami beberapa patah tulang pada kaki kanannya dan dipastikan absen dari Grand Prix Qatar hari Minggu lalu.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Comeback belum ditentukan

Bagnaia menjalani operasi di Turin pada hari Selasa, yang menurut Ducati telah berjalan dengan sukses.

Pembalap asal Italia itu kini akan memulai masa rehabilitasi, meskipun Ducati belum memberikan keterangan mengenai jadwal kembalinya Bagnaia.

Sebuah pernyataan dari tim berbunyi: “Francesco Bagnaia telah berhasil menjalani operasi pagi ini untuk menangani patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya, yang terjadi akibat kecelakaan highside pada tahap awal balapan Sprint GP Qatar Sabtu lalu.

“Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Luigi Milano, di Klinik Humanitas Cellini di Turin, berhasil memasang pelat pada tulang metatarsal keempat di kaki kanannya.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut akan memulai rehabilitasinya sesegera mungkin.

“Perkembangan pemulihannya dalam beberapa hari ke depan akan menentukan jadwal pasti kapan ia bisa kembali berkompetisi.”

Akhir yang sedih dari kisah Bagnaia di Ducati

Bagnaia menjalani salah satu akhir pekan terbaiknya musim ini sebelum mengalami kecelakaan dalam sprint di Qatar, ia berhasil melaju langsung ke Q2 dan menempati posisi kelima di grid start.

Ia sempat berada di podium Sprint, sebelum akhirnya tersingkir dari balapan akibat insiden yang melibatkan Aldeguer.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Steward FIM menjatuhkan penalti double long-lap kepada Aldeguer untuk Sprint Race yang dimulai ulang; pembalap asal Spanyol itu kemudian menyatakan bahwa ia tidak melakukan tindakan gila pada saat itu.

Bagnaia hanya menyisakan dua balapan lagi sebagai pembalap Ducati sebelum kepindahannya ke Aprilia. Cedera yang dialaminya ini menjadi momen suram lainnya musim ini, yang sekaligus menutup jejak kemitraan yang sebenarnya telah berjalan dengan sangat sukses.

Mengenai kecelakaan yang dialaminya, ia mengungkapkan melalui Instagram: “Sayangnya, terkadang, sekeras apa pun Anda berusaha memperbaiki keadaan, segalanya justru tidak berjalan sesuai keinginan.

“Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya.

“Saya sungguh meminta maaf, tetapi saya ingin mengambil sisi positif dari akhir pekan ini, karena kita sudah terlalu lama merasa frustrasi.

“Terima kasih atas pesan-pesan dari Anda semua. Saya baik-baik saja.”

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Ducati Memberikan Update Kondisi Bagnaia usai Kecelakaan Sprint Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Aldeguer Merasa Tidak Melakukan Manuver Gila saat Insiden Bagnaia
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Merasa Jadi Pembalap Pabrikan Lagi di MotoGP Qatar
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP

Latest News

MotoGP News
Ducati Memberikan Update Kondisi Bagnaia usai Kecelakaan Sprint Lusail
9m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
GP Qatar Menguras Fisik, Detak Jantung Marc Marquez Tembus 190bpm
14h ago
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
Moto2 News
Pramac Yamaha Meminta Jawaban atas DNF Izan Guevara di Qatar
14h ago
Izan Guevara, Moto2.
MotoGP News
Rossi Mengenang "Kesedihan Mendalam" atas Meninggalnya Simoncelli
15h ago
Valentino Rossi & Marco Simoncelli, 2011 MotoGP Sepang Test, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Cedera Tidak Kunjung Membaik, Vinales akan Kembali Diperiksa
16h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Qatar MotoGP

More News

MotoGP News
Aprilia: Marc Marquez "Membuat Perbedaan" dalam Pertarungan Gelar
17h ago
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Motor Di Giannantonio Berubah secara Dramatis di GP Qatar
20h ago
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar
09/11/26
Yamaha MotoGP bike set up in Qatar
MotoGP News
Rossi Ungkit Aksi "Tidak Masuk Akal" Marc Marquez di Sepang 2015
09/11/26
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
MotoGP News
Acosta Takut dengan Kecelakaan Bagnaia di Sprint Race Qatar
09/11/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.