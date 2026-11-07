Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail

Ducati telah mengungkapkan tingkat cedera yang dialami Pecco Bagnaia setelah kecelakaannya dalam sprint di Qatar.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Ducati telah mengonfirmasi bahwa Francesco Bagnaia telah dibawa ke rumah sakit di Qatar setelah mengalami patah tulang pada kakinya akibat kecelakaan hebat dalam balapan sprint MotoGP pada hari Sabtu.

Pembalap Italia itu sedang sedang menjalani salah satu akhir pekan terbaiknya musim ini; ia berhasil melaju ke sesi Q2 pada Jumat sore setelah menempati posisi keempat dalam sesi latihan (Practice), kemudian mengamankan posisi start kelima dengan motor Ducati pabrikan miliknya.

Bagnaia mengawali balapan sprint berdurasi 11 putaran dengan baik dan berhasil menempati posisi podium pada tikungan-tikungan awal, sebelum akhirnya tergeser ke posisi kelima seiring berjalannya putaran pertama.

Di tikungan terakhir, pembalap tim Gresini, Fermin Aldeguer, menabrak Bagnaia hingga menyebabkan pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan hebat, yang kemudian membuat balapan dihentikan dengan dikibarkannya bendera merah.

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Bagnaia akan diperiksa untuk operasi

Bagnaia dibawa pergi menggunakan tandu oleh petugas lintasan, namun dilaporkan dalam keadaan sadar di lokasi kejadian.

Ducati mengonfirmasi bahwa Pecco mengalami beberapa patah tulang pada kaki kanannya dan akan menjalani pemeriksaan untuk menentukan perlunya tindakan operasi di sebuah rumah sakit di Doha malam ini.

Pernyataan singkat dari Ducati berbunyi: “Angel Charte, Direktur Medis MotoGP, menyatakan bahwa pemeriksaan medis awal terhadap Francesco Bagnaia di Pusat Medis Sirkuit Internasional Lusail menunjukkan adanya dua patah tulang pada kaki kanannya, yang melibatkan tulang metatarsal keempat dan kelima.

“Pembalap tersebut akan dipindahkan ke rumah sakit di Doha malam ini untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan apakah patah tulang tersebut memerlukan tindakan operasi.”

Francesco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Ducati secara resmi mengonfirmasi bahwa Bagnaia akan absen pada Grand Prix Qatar hari Minggu ini. Kondisi tersebut membuat dua putaran terakhirnya bersama pabrikan asal Bologna itu - di Portimao dan Valencia - menjadi tidak pasti.

Pecco berharap bisa segera pulih untuk kedua akhir pekan tersebut, sebelum akhirnya menjajal motor Aprilia untuk pertama kalinya pada sesi uji coba pasca-balapan di Valencia, 1 Desember mendatang.

Penalti untuk Aldeguer

Steward FIM segera menyelidiki insiden antara Bagnaia dan Aldeguer, lalu menetapkan bahwa pembalap Gresini tersebut bersalah.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Ia dijatuhi double long-lap penalty untuk Sprint Race yang dimulai kembali dengan 10 lap. Belum jelas apakah akan ada hukuman tambahan untuk balapan utama besok.

Jika Bagnaia tidak dapat memulai Grand Prix Qatar, hal ini akan menjadi keuntungan bagi pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang posisinya di grid akan naik dari urutan ke-11 ke urutan ke-10.

Setelah finis di posisi ketiga di Sprint Race, Martin wajib meraih poin besok jika Marc Marquez memenangkan balapan untu  mencegah pembalap Ducati tersebut mengunci gelar di Lusail.

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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