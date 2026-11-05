Match Point di MotoGP Qatar, Marc Marquez 'Pilih Berada di Tempat Lain'

Marc Marquez berpeluang mengunci gelar MotoGP kedelapannya di Grand Prix Qatar hari Minggu, tapi ia mengaku "lebih memilih berada di tempat lain"

Bintang tim pabrikan Ducati itu menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan mengenai apakah ia merasa khawatir berada di Qatar akhir pekan ini.

Risiko kembali meletusnya permusuhan di Timur Tengah telah mendorong Yamaha untuk menarik diri dari ajang tersebut, dengan alasan adanya "pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan".

Namun, empat pabrikan lain dan sembilan tim MotoGP lainnya telah tiba sesuai rencana di Sirkuit Internasional Lusail.

“Maksud saya, sebenarnya saya ingin berada di tempat lain, tetapi justru karena itulah saya tiba dengan penerbangan paling akhir yang memungkinkan, dan saya akan berangkat lagi dengan penerbangan paling awal yang memungkinkan,” ujar Marc Marquez.

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“Namun, kami ada di sini, siap untuk berlomba dan berkonsentrasi penuh.”

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Marquez perlu mengungguli rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, dengan selisih 30 poin akhir pekan ini - dan delapan poin dari Marco Bezzecchi - untuk mengunci gelar juara dunia kesepuluhnya pada Minggu malam.

Jika tidak, persaingan akan berlanjut hingga ke Portimao dan kemungkinan besar sampai ke seri penutup di Valencia.

“[Gelar juara] sudah lebih dekat, namun masih jauh,” ujar Marquez. “Hanya tersisa tiga balapan, tetapi masih banyak momen yang akan dilalui.

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"Pada akhirnya, mentalitas kami - seperti yang telah kami tunjukkan di Malaysia - tetap sama. Berusaha untuk menyerang, berupaya memberikan 100% kemampuan kami, lalu melihat di mana posisi kami selama akhir pekan berlangsung.”

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

Musim lalu, Marquez memenangkan kedua balapan di Qatar setelah memulai dari posisi pole; itu merupakan kemenangan pertamanya di sirkuit tersebut sejak 2014.

"Ini adalah lintasan balap di mana tahun lalu saya merasa sangat nyaman. Kita lihat saja nanti. Kami akan mencoba mencari tahu apa yang bisa kami lakukan tahun ini," ujarnya.

“Cobalah memulai dari FP1, coba temukan ritme, kecepatan, dan dari situ mulailah membangun akhir pekan kami.

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“Yang paling penting adalah menyelesaikan kedua balapan.”

Martin, yang mengalami patah pergelangan tangan kanan di Phillip Island dan tidak dapat melanjutkan akhir pekan GP Malaysia setelah sesi latihan Sabtu, harus lolos pemeriksaan medis pada hari Jumat sebelum diizinkan untuk kembali berlaga.

Adik Marc, Alex, akan absen akhir pekan ini karena baru saja menjalani operasi bahu. Posisinya di tim Gresini akan digantikan oleh Iker Lecuona.