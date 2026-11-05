Match Point di MotoGP Qatar, Marc Marquez 'Pilih Berada di Tempat Lain'

Marc Marquez berpeluang mengunci gelar MotoGP di Qatar, tapi ia mengaku lebih memilih berada di tempat lain.

Marc Marquez could win the MotoGP title in Qatar, but would rather be elsewhere
Marc Marquez could win the MotoGP title in Qatar, but would rather be elsewhere
© Gold and Goose

Marc Marquez berpeluang mengunci gelar MotoGP kedelapannya di Grand Prix Qatar hari Minggu, tapi ia mengaku "lebih memilih berada di tempat lain"

Bintang tim pabrikan Ducati itu menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan mengenai apakah ia merasa khawatir berada di Qatar akhir pekan ini.

Risiko kembali meletusnya permusuhan di Timur Tengah telah mendorong Yamaha untuk menarik diri dari ajang tersebut, dengan alasan adanya "pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan".

Namun, empat pabrikan lain dan sembilan tim MotoGP lainnya telah tiba sesuai rencana di Sirkuit Internasional Lusail.

“Maksud saya, sebenarnya saya ingin berada di tempat lain, tetapi justru karena itulah saya tiba dengan penerbangan paling akhir yang memungkinkan, dan saya akan berangkat lagi dengan penerbangan paling awal yang memungkinkan,” ujar Marc Marquez

“Namun, kami ada di sini, siap untuk berlomba dan berkonsentrasi penuh.”

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez perlu mengungguli rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin, dengan selisih 30 poin akhir pekan ini - dan delapan poin dari Marco Bezzecchi - untuk mengunci gelar juara dunia kesepuluhnya pada Minggu malam.

Jika tidak, persaingan akan berlanjut hingga ke Portimao dan kemungkinan besar sampai ke seri penutup di Valencia.

“[Gelar juara] sudah lebih dekat, namun masih jauh,” ujar Marquez. “Hanya tersisa tiga balapan, tetapi masih banyak momen yang akan dilalui. 

"Pada akhirnya, mentalitas kami - seperti yang telah kami tunjukkan di Malaysia - tetap sama. Berusaha untuk menyerang, berupaya memberikan 100% kemampuan kami, lalu melihat di mana posisi kami selama akhir pekan berlangsung.”

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Musim lalu, Marquez memenangkan kedua balapan di Qatar setelah memulai dari posisi pole; itu merupakan kemenangan pertamanya di sirkuit tersebut sejak 2014.

"Ini adalah lintasan balap di mana tahun lalu saya merasa sangat nyaman. Kita lihat saja nanti. Kami akan mencoba mencari tahu apa yang bisa kami lakukan tahun ini," ujarnya.

“Cobalah memulai dari FP1, coba temukan ritme, kecepatan, dan dari situ mulailah membangun akhir pekan kami.

“Yang paling penting adalah menyelesaikan kedua balapan.”

Martin, yang mengalami patah pergelangan tangan kanan di Phillip Island dan tidak dapat melanjutkan akhir pekan GP Malaysia setelah sesi latihan Sabtu, harus lolos pemeriksaan medis pada hari Jumat sebelum diizinkan untuk kembali berlaga.

Adik Marc, Alex, akan absen akhir pekan ini karena baru saja menjalani operasi bahu. Posisinya di tim Gresini akan digantikan oleh Iker Lecuona.

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
MotoGP
Match Point di MotoGP Qatar, Marc Marquez 'Pilih Berada di Tempat Lain'
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Berpeluang Kunci Gelar di Qatar, Marc Marquez Tidak Mengubah Strateginya
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pedro Acosta Membelot ke Monster Energy Jelang Kepindahan ke Ducati
Pedro Acosta.
MotoGP News
Soal Team Order, Aprilia Tuding Marc Marquez Melakukannya 'di Rumah'
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Beban Pembalap Makin Tinggi, Marc Marquez Pensiun Lebih Awal dari MotoGP?
Marc Marquez, qualifying, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Kesulitan di Sepang, Bagnaia Ungkap Solusi Lamanya di Ducati Tak Tersedia
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Jelang Penobatan Gelar, Ducati Sebut Marc Marquez "Pembalap Terpenting Sepanjang Masa'
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP

Latest News

MotoGP News
Ducati Berharap Perpisahan Manis dari Bagnaia di Sisa 2026
12m ago
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP at Sepang.
MotoGP News
Situasi Qatar Memanas, Tim MotoGP Menerima Peringatan Darurat
19m ago
Lusail Circuit, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Pemeriksaan Medis Jorge Martin Diundur ke Hari Jumat
41m ago
Jorge Martin, Malaysian MotoGP at Sepang.
MotoGP News
Kenapa Yamaha Tidak Balapan di MotoGP Qatar 2026?
54m ago
Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Match Point di MotoGP Qatar, Marc Marquez 'Pilih Berada di Tempat Lain'
58m ago
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.

More News

MotoGP News
Fermin Aldeguer Dinyatakan Fit untuk MotoGP Qatar
4h ago
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Aprilia Kecam Pihak yang Menolak Berangkat ke MotoGP Qatar
5h ago
Massimo Rivola. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Berpeluang Kunci Gelar di Qatar, Marc Marquez Tidak Mengubah Strateginya
8h ago
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
RESMI: Dixon Dipanggil untuk Menggantikan Joan Mir di GP Qatar
8h ago
Jake Dixon.
MotoGP News
Pedro Acosta Membelot ke Monster Energy Jelang Kepindahan ke Ducati
8h ago
Pedro Acosta.