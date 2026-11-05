Pedro Acosta Membelot ke Monster Energy Jelang Kepindahan ke Ducati

Kepindahan Pedro Acosta dari KTM ke Ducati akan membawa perubahan dalam hal sponsor, karena ia meninggalkan Red Bull untuk beralih ke Monster Energy.

Acosta telah menjadi atlit Red Bull sejak ajang Rookies Cup pada 2019. Namun, seperti calon rekan setimnya, Marc Marquez, ia tampaknya akan meninggalkan perusahaan asal Austria tersebut saat bergabung dengan Ducati - yang sudah memiliki kerja sama dengan Monster.

Marquez sendiri menghindari pergantian langsung sponsor minuman berenergi dengan memilih Estrella Galicia sebagai sponsor pribadinya, menggantikan Red Bull.

Meski demikian, unggahan di media sosial dari pihak Monster secara jelas mengisyaratkan bahwa Acosta akan bergabung dengan mereka mulai tahun 2027:

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Acosta meraih gelar juara Moto3 pada musim debutnya di ajang Grand Prix tahun 2021, kemudian mengamankan gelar juara Moto2 pada tahun 2023, sebelum akhirnya bergabung dengan MotoGP pada tahun berikutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap berusia 22 tahun itu akhirnya mencatatkan kemenangan Grand Prix pertamanya di kelas utama pada seri kandang KTM di Red Bull Ring musim ini, ditambah dengan kemenangan di ajang Sprint yang diraihnya di Buriram dan, yang terbaru, di Sepang.

Kontrak Acosta dengan Ducati mencakup dua tahun pertama era baru 850cc/Pirelli.

Meskipun Monster tampaknya akan mendapatkan Acosta, perusahaan tersebut justru akan kehilangan Fabio Quartararo yang beralih ke Red Bull, menyusul kesepakatan pembalap asal Prancis itu dengan Honda.