MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Curi Pole dari Marc, Martin Mundur

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

All of Saturday's MotoGP results from Sepang.
All of Saturday's MotoGP results from Sepang.
© Gold and Goose

Alex Marquez mengungguli saudaranya, Marc Marquez, untuk meraih posisi pole yang langka pada MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.

Pole position sepertinya akan menjadi milik Marc, sampai akhirnya Alex mencatatkan laptime 1 menit 56,493 detik untuk meraih pole pertamanya sejak Catalunya 2025, keduanya dipisahkan hanya dengan selisih 0,070 detik.

Pedro Acosta melengkapi baris depan untuk KTM, sementara pembalap Aprilia, Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, melengkapi lima besar, dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 meraih tempat yang tersisa di baris kedua.

Pemegang rekor lap Sepang, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-10 setelah lolos dari Q2, terpaut 0,794 detik dari Alex Marquez di pole.

Jorge Martin mundur

Jorge Martin, rival perebutan gelar juara yang tengah mengalami cedera patah pergelangan tangan, memutuskan mundur dari sisa akhir pekan Sepang setelah sesi latihan terakhir pada Sabtu pagi.

"Jorge Martin akan mengundurkan diri dari sisa rangkaian GP Malaysia untuk melanjutkan pemulihan dari cederanya," demikian pernyataan dari pihak Aprilia.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'56.493s5/6340k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.070s5/6340k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.084s5/6340k
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.124s5/6339k
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.175s5/7336k
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.349s5/7335k
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.477s5/6342k
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.523s2/4334k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.775s6/7336k
10Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.794s2/4339k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.850s5/7341k
12Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.244s6/7336k
 Qualifying 1:     
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'57.623s6/7334k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'57.733s4/5338k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'58.127s6/6338k
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'58.148s5/6331k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'58.155s5/6332k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'58.219s6/7334k
19Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'58.456s5/7334k
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1'58.855s5/6331k
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)No Time--

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Malaysia:

  • Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
  • Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)

Free Practice 2

Enea Bastianini, 2026 Malaysian MotoGP.
Enea Bastianini, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Enea Bastianini tampil mengejutkan dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.

Namun, seperti halnya Alex Marquez yang menempati posisi kedua, pembalap Tech3 KTM tersebut mencatatkan waktu terbaiknya saat melakukan simulasi kualifikasi dengan ban lunak baru di penghujung sesi.

Sementara itu, Marco Bezzecchi dan Ai Ogura, yang masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat, memimpin Aprilia dengan menjadi yang tercepat saat menggunakan ban bekas.

Marc Marquez, yang tampil tercepat pada hari Jumat dan kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, hanya mampu menempati posisi ke-13.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'58.516s
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.288s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.413s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.457s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.493s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.519s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.551s
8Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.581s
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.624s
10Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.637s
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.685s
12Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.755s
13Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.805s
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.027s
15Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.169s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.234s
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.259s
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.414s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.507s
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.643s
21Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.843s

* Rookie

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengawali hari Sabtu di Sepang dengan keunggulan sepuluh poin dalam kejuaraan dunia atas rivalnya yang tengah cedera, Jorge Martin.

Martin kehilangan posisi puncak kejuaraan dunia dan mengalami patah pergelangan tangan setelah terjatuh saat bersaing memperebutkan kemenangan melawan Marquez di Phillip Island Sabtu lalu.

Insiden tersebut membuat Martin harus absen dari Grand Prix hari Minggu, namun ia terhindar dari kehilangan poin lebih lanjut karena balapan tersebut dibatalkan.

Setelah melihat kondisi lengannya pada FP1, Martin dinyatakan fit untuk berlomba di Sepang. Namun, ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan sesi latihan sore setelah hanya melahap beberapa putaran, demi mengistirahatkan pergelangan tangannya untuk menghadapi hari Sabtu.

Raul Fernandez telah mengundurkan diri akibat cedera jari yang dialaminya baru-baru ini.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, akan mengawali sesi Sprint hari ini dengan selisih 50 poin dari posisi puncak klasemen. Ia bisa menjadi harapan terbaik Aprilia untuk menantang Ducati, yang memiliki rekam jejak sangat kuat di Sepang.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.

Pada tes pra-musim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati. Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.

Saat itu, Marc baru berkendara untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera bahu di Mandalika, sedangkan Martin - yang mengalami cedera di Sepang pada awal 2025 - absen karena harus menjalani operasi tulang selangka selama jeda musim dingin.

Cedera dan pengganti

Luca Marini dan Joan Mir kembali beraksi untuk HRC akhir pekan ini; Marini sempat absen di Phillip Island akibat terkena virus, sementara Mir telah menjalani perawatan karena masalah kelelahan sejak seri Misano.

Toprak Razgatlioglu akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu, dan posisinya di Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Alex Marquez
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Joan Mir
MotoGP
Sirkuit Internasional Sepang
MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Curi Pole dari Marc, Martin Mundur
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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