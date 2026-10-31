MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Curi Pole dari Marc, Martin Mundur

Alex Marquez mengungguli saudaranya, Marc Marquez, untuk meraih posisi pole yang langka pada MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.

Pole position sepertinya akan menjadi milik Marc, sampai akhirnya Alex mencatatkan laptime 1 menit 56,493 detik untuk meraih pole pertamanya sejak Catalunya 2025, keduanya dipisahkan hanya dengan selisih 0,070 detik.

Pedro Acosta melengkapi baris depan untuk KTM, sementara pembalap Aprilia, Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, melengkapi lima besar, dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 meraih tempat yang tersisa di baris kedua.

Pemegang rekor lap Sepang, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-10 setelah lolos dari Q2, terpaut 0,794 detik dari Alex Marquez di pole.

Jorge Martin mundur

Jorge Martin, rival perebutan gelar juara yang tengah mengalami cedera patah pergelangan tangan, memutuskan mundur dari sisa akhir pekan Sepang setelah sesi latihan terakhir pada Sabtu pagi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jorge Martin akan mengundurkan diri dari sisa rangkaian GP Malaysia untuk melanjutkan pemulihan dari cederanya," demikian pernyataan dari pihak Aprilia.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'56.493s 5/6 340k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.070s 5/6 340k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.084s 5/6 340k 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.124s 5/6 339k 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.175s 5/7 336k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.349s 5/7 335k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.477s 5/6 342k 8 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.523s 2/4 334k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.775s 6/7 336k 10 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.794s 2/4 339k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.850s 5/7 341k 12 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.244s 6/7 336k Qualifying 1: 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'57.623s 6/7 334k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'57.733s 4/5 338k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'58.127s 6/6 338k 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'58.148s 5/6 331k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'58.155s 5/6 332k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'58.219s 6/7 334k 19 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'58.456s 5/7 334k 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'58.855s 5/6 331k Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) No Time - -

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Malaysia:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)

Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024) Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)

Free Practice 2

Enea Bastianini, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Enea Bastianini tampil mengejutkan dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.

Namun, seperti halnya Alex Marquez yang menempati posisi kedua, pembalap Tech3 KTM tersebut mencatatkan waktu terbaiknya saat melakukan simulasi kualifikasi dengan ban lunak baru di penghujung sesi.

Sementara itu, Marco Bezzecchi dan Ai Ogura, yang masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat, memimpin Aprilia dengan menjadi yang tercepat saat menggunakan ban bekas.

Marc Marquez, yang tampil tercepat pada hari Jumat dan kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, hanya mampu menempati posisi ke-13.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'58.516s 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.288s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.413s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.457s 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.493s 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.519s 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.551s 8 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.581s 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.624s 10 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.637s 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.685s 12 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.755s 13 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.805s 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.027s 15 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.169s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.234s 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.259s 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.414s 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.507s 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.643s 21 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.843s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

* Rookie

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez mengawali hari Sabtu di Sepang dengan keunggulan sepuluh poin dalam kejuaraan dunia atas rivalnya yang tengah cedera, Jorge Martin.

Martin kehilangan posisi puncak kejuaraan dunia dan mengalami patah pergelangan tangan setelah terjatuh saat bersaing memperebutkan kemenangan melawan Marquez di Phillip Island Sabtu lalu.

Insiden tersebut membuat Martin harus absen dari Grand Prix hari Minggu, namun ia terhindar dari kehilangan poin lebih lanjut karena balapan tersebut dibatalkan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah melihat kondisi lengannya pada FP1, Martin dinyatakan fit untuk berlomba di Sepang. Namun, ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan sesi latihan sore setelah hanya melahap beberapa putaran, demi mengistirahatkan pergelangan tangannya untuk menghadapi hari Sabtu.

Raul Fernandez telah mengundurkan diri akibat cedera jari yang dialaminya baru-baru ini.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, akan mengawali sesi Sprint hari ini dengan selisih 50 poin dari posisi puncak klasemen. Ia bisa menjadi harapan terbaik Aprilia untuk menantang Ducati, yang memiliki rekam jejak sangat kuat di Sepang.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pada tes pra-musim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati. Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.

Saat itu, Marc baru berkendara untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera bahu di Mandalika, sedangkan Martin - yang mengalami cedera di Sepang pada awal 2025 - absen karena harus menjalani operasi tulang selangka selama jeda musim dingin.

Cedera dan pengganti

Luca Marini dan Joan Mir kembali beraksi untuk HRC akhir pekan ini; Marini sempat absen di Phillip Island akibat terkena virus, sementara Mir telah menjalani perawatan karena masalah kelelahan sejak seri Misano.

Toprak Razgatlioglu akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu, dan posisinya di Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.