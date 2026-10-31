MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Curi Pole dari Marc, Martin Mundur
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
Alex Marquez mengungguli saudaranya, Marc Marquez, untuk meraih posisi pole yang langka pada MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.
Pole position sepertinya akan menjadi milik Marc, sampai akhirnya Alex mencatatkan laptime 1 menit 56,493 detik untuk meraih pole pertamanya sejak Catalunya 2025, keduanya dipisahkan hanya dengan selisih 0,070 detik.
Pedro Acosta melengkapi baris depan untuk KTM, sementara pembalap Aprilia, Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, melengkapi lima besar, dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 meraih tempat yang tersisa di baris kedua.
Pemegang rekor lap Sepang, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-10 setelah lolos dari Q2, terpaut 0,794 detik dari Alex Marquez di pole.
Jorge Martin mundur
Jorge Martin, rival perebutan gelar juara yang tengah mengalami cedera patah pergelangan tangan, memutuskan mundur dari sisa akhir pekan Sepang setelah sesi latihan terakhir pada Sabtu pagi.
"Jorge Martin akan mengundurkan diri dari sisa rangkaian GP Malaysia untuk melanjutkan pemulihan dari cederanya," demikian pernyataan dari pihak Aprilia.
MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'56.493s
|5/6
|340k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.070s
|5/6
|340k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.084s
|5/6
|340k
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.124s
|5/6
|339k
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.175s
|5/7
|336k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.349s
|5/7
|335k
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.477s
|5/6
|342k
|8
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.523s
|2/4
|334k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.775s
|6/7
|336k
|10
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.794s
|2/4
|339k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.850s
|5/7
|341k
|12
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.244s
|6/7
|336k
|Qualifying 1:
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'57.623s
|6/7
|334k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'57.733s
|4/5
|338k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'58.127s
|6/6
|338k
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'58.148s
|5/6
|331k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'58.155s
|5/6
|332k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'58.219s
|6/7
|334k
|19
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'58.456s
|5/7
|334k
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'58.855s
|5/6
|331k
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|No Time
|-
|-
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Malaysia:
- Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
- Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)
Free Practice 2
Enea Bastianini tampil mengejutkan dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sepang.
Namun, seperti halnya Alex Marquez yang menempati posisi kedua, pembalap Tech3 KTM tersebut mencatatkan waktu terbaiknya saat melakukan simulasi kualifikasi dengan ban lunak baru di penghujung sesi.
Sementara itu, Marco Bezzecchi dan Ai Ogura, yang masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat, memimpin Aprilia dengan menjadi yang tercepat saat menggunakan ban bekas.
Marc Marquez, yang tampil tercepat pada hari Jumat dan kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, hanya mampu menempati posisi ke-13.
MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'58.516s
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.288s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.413s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.457s
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.493s
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.519s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.551s
|8
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.581s
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.624s
|10
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.637s
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.685s
|12
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.755s
|13
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.805s
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.027s
|15
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.169s
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.234s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.259s
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.414s
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.507s
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.643s
|21
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.843s
* Rookie
Marc Marquez mengawali hari Sabtu di Sepang dengan keunggulan sepuluh poin dalam kejuaraan dunia atas rivalnya yang tengah cedera, Jorge Martin.
Martin kehilangan posisi puncak kejuaraan dunia dan mengalami patah pergelangan tangan setelah terjatuh saat bersaing memperebutkan kemenangan melawan Marquez di Phillip Island Sabtu lalu.
Insiden tersebut membuat Martin harus absen dari Grand Prix hari Minggu, namun ia terhindar dari kehilangan poin lebih lanjut karena balapan tersebut dibatalkan.
Setelah melihat kondisi lengannya pada FP1, Martin dinyatakan fit untuk berlomba di Sepang. Namun, ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan sesi latihan sore setelah hanya melahap beberapa putaran, demi mengistirahatkan pergelangan tangannya untuk menghadapi hari Sabtu.
Raul Fernandez telah mengundurkan diri akibat cedera jari yang dialaminya baru-baru ini.
Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, akan mengawali sesi Sprint hari ini dengan selisih 50 poin dari posisi puncak klasemen. Ia bisa menjadi harapan terbaik Aprilia untuk menantang Ducati, yang memiliki rekam jejak sangat kuat di Sepang.
Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.
Pada tes pra-musim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati. Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.
Saat itu, Marc baru berkendara untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera bahu di Mandalika, sedangkan Martin - yang mengalami cedera di Sepang pada awal 2025 - absen karena harus menjalani operasi tulang selangka selama jeda musim dingin.
Cedera dan pengganti
Luca Marini dan Joan Mir kembali beraksi untuk HRC akhir pekan ini; Marini sempat absen di Phillip Island akibat terkena virus, sementara Mir telah menjalani perawatan karena masalah kelelahan sejak seri Misano.
Toprak Razgatlioglu akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu, dan posisinya di Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.