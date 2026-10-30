Jawaban Samar Marc Marquez soal Team-Order Ducati

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, memberikan jawaban samar terkait team-order Ducati di Grand Prix Malaysia, dengan menyatakan bahwa “semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan”.

Marquez tiba di putaran Sepang akhir pekan ini dengan keunggulan 10 poin di puncak klasemen menyusul kemenangan di Sprint Race Phillip Island pekan lalu.

Harapan Marquez untuk meraih gelar juara juga mendapat dorongan penting setelah Jorge Martin mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan akibat kecelakaan Sprint Race.

Martin telah dinyatakan fit untuk membalap akhir pekan ini, tapi ia kesulitan untuk mengimbangi kecepatan para pembalap di barisan depan.

Marc Marquez, Alex Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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‘Terkadang, saudara tidak perlu berbicara’

Dengan melemahnya peluang Martin dalam perebutan gelar juara, topik mengenai team-order Ducati kembali diperbincangkan.

Alex Marquez, yang mencatat waktu tercepat pada tes Sepang, diperkirakan akan langsung tampil cepat sejak awal di Grand Prix Malaysia.

Pembalap tim Gresini ini bisa saja merebut poin dari para pembalap Aprilia, tapi ia juga berpotensi mengambil poin dari sang kakak, Marc.

Di Australia, Alex telah menyatakan bahwa ia tidak berniat melakukan manuver menyalip yang berisiko terhadap Marc Marquez dalam sesi sprint.

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Pada tahap ini, Ducati belum secara terbuka membahas apakah terdapat kebijakan team orders yang diberlakukan.

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Namun, saat ditanya mengenai potensi kecepatan yang mungkin dimiliki Alex dalam konferensi pers pra-acara pada hari Kamis, Marc Marquez memberikan jawaban yang menarik.

“Terkadang, di antara saudara, tidak perlu ada kata-kata yang diucapkan,” ujarnya.

“Maksud saya, dia akan berusaha untuk menang akhir pekan ini. Saya pun akan berusaha untuk menang akhir pekan ini.

“Dan saat balapan berlangsung, semua orang tahu apa yang harus dia lakukan.”

Dia tidak didesak lebih lanjut mengenai apa persisnya maksud dari komentarnya tersebut.

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“Momen untuk mengambil risiko”

Ada empat putaran yang dijadwalkan berlangsung musim ini, meskipun ketidakpastian mengenai Grand Prix Qatar masih terus berlanjut.

Marquez mengatakan bahwa posisi sebagai pemimpin klasemen tidak akan mengubah pendekatannya, seraya menyatakan bahwa sekarang adalah “saatnya untuk mengambil risiko”.

“Nol,” jawabnya saat ditanya seberapa besar pengaruh memimpin kejuaraan terhadap mentalitasnya. “Mentalitasnya tetap sama seperti biasanya - berusaha memberikan 100% kemampuan kami.

“Memang benar bahwa saat ini kita berada di fase musim di mana kita perlu mengambil risiko, seperti yang saya lakukan di Australia.

“Saya akan berusaha memberikan 100% kemampuan saya di setiap balapan dan setiap sesi, serta mencari tahu apakah kami mampu bersaing dengan kedua pembalap tim pabrikan Aprilia.”

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