Bos Ducti Memetakan Persaingan Gelar MotoGP Usai GP Australia

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa perebutan gelar juara MotoGP masih sangat terbuka, meskipun Marc Marquez kini unggul sepuluh poin atas rivalnya, Jorge Martin - yang tengah mengalami cedera - setelah akhir pekan Phillip Island.

Marquez naik ke puncak klasemen untuk ketiga kalinya musim ini setelah kemenangan di Sprint Race yang digabungkan dengan kecelakaan yang dialami Martin menyusul duel sengit kedua pembalap.

Martin kemudian didiagnosis mengalami patah pergelangan tangan kanan, yang membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam Grand Prix Australia hari Minggu.

Namun, balapan tersebut dibatalkan karena jarak pandang yang buruk yang menghalangi helikopter medis untuk beroperasi, sehingga Marc Marquez kehilangan kesempatan untuk memperlebar keunggulannya.

Davide Tardozzi, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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“Bagi Ducati, jelas bahwa kami melewatkan sebuah kesempatan, tetapi hal pertama yang selalu kami pikirkan adalah keselamatan pembalap,” ujar Tardozzi pada Minggu malam. “Dan itu lebih utama daripada segalanya: olahraga, bisnis, atau apa pun itu.

“Secara pribadi, saya pernah menyaksikan berakhirnya karier seorang pembalap di sini pada tahun 1998, yakni [Carl] Fogarty, jadi saya tidak ingin melihat kejadian serupa terulang kembali. Jika keputusan diambil demi keselamatan, maka kita harus membatalkan acara tersebut.

"Sekali lagi, menurut saya kita memang melewatkan sebuah kesempatan, tetapi keselamatan tetap lebih utama daripada olahraga.”

Meskipun demikian, jika melihat keseluruhan akhir pekan, Tardozzi merasa Aprilia juga kurang beruntung. Hujan yang turun pada Sabtu pagi menghilangkan keunggulan mereka dalam kondisi lintasan kering saat sesi kualifikasi, sebelum akhirnya Martin tampil menantang Marquez dalam balapan Sprint.

“Menurut saya, mereka kurang beruntung karena jelas sekali bahwa dalam kondisi lintasan kering, Bezzecchi sangat kompetitif. Ia berhasil bangkit dari posisi start baris keempat hingga menempati posisi keempat [dalam balapan Sprint],” ujar Tardozzi.

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“Lalu Martin melakukan kesalahan, padahal ia tampil sangat, sangat kompetitif. Saya tidak tahu apakah Marc mampu mengalahkannya. Menurut saya, persaingan akan berlangsung sengit hingga akhir, tetapi sayangnya ia melakukan kesalahan.”

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Tardozzi: Jorge Martin “seorang pahlawan”

Meskipun awalnya Martin diperkirakan akan kembali ke Eropa, hasil pemindaian lebih lanjut menepis dugaan adanya patah tulang kedua, dan pembalap asal Spanyol itu kini berupaya untuk bisa kembali berlaga di Sepang akhir pekan depan.

Tardozzi memuji tekad sang juara dunia 2024 tersebut, yang ia gambarkan sebagai seorang “pahlawan”.

“Saya senang mendengar bahwa dia akan berada di Sepang. Itu berarti cederanya tidak terlalu parah, tetapi kita tahu betul siapa Martin. Dia adalah seorang pahlawan, dia pembalap yang cepat, jadi dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyulitkan kita.”

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Namun, Ducati memiliki Marc Marquez - juara dunia sembilan kali - di pihak mereka.

“Menurut saya, penampilan terbaik Marc justru akan kita lihat di masa depan. Karena dia selalu memberikan kejutan bagi kita,” ujar Tardozzi, saat ditanya apakah balapan Sprint tersebut merupakan penampilan terbaik Marquez sejauh ini.

“Namun, yang saya lihat kemarin adalah Marc mampu mengendalikan situasi, saya berpikir.

“Dia tidak sekadar membalap, karena dia benar-benar berada di batas kemampuannya, tetapi dia sadar betul akan situasinya. Dia juga sangat menghormati Jorge, dan itulah sebabnya dia terus berjuang.

“Saat Martin menyalipnya, Marc mengatakan bahwa dia berusaha untuk segera membalas, karena dia tahu jika Martin sempat melaju sendirian selama satu atau dua putaran, dia bisa menjauh.”

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Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez akan “menyerang” meski pimpin klasemen

Just as at Phillip Island, Tardozzi expects Marquez to go on the attack in the remaining four rounds, despite now holding the championship lead.

“I think that he will attack,” Tardozzi said. “I think, honestly, in the next four races, three will suit Aprilia and there will be one where we can be faster than them.

“But in the end, we have Marc Marquez. And that's something that relaxes us.

“But we know that our opponents are very strong. They have two riders competing for the championship. So they have all our respect, because we know their potential as a factory and mainly as riders.

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“But again, we are Ducati, we are always there, and we have Marc Marquez.”

Marco Bezzecchi, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi “dapat memenangi semua balapan”

Menjelang akhir pekan di Phillip Island, Pedro Acosta - yang akan bergabung dengan Ducati di masa depan - ditanya apakah ia akan menjadi “teman” bagi Marquez dalam persaingan perebutan gelar juara.

Acosta dengan tegas menjawab bahwa “tidak ada teman” dan menegaskan bahwa ia tetap menjadi pembalap KTM hingga akhir musim.

Tapi, jika Bezzecchi mampu menunjukkan kecepatan seperti yang diprediksi Tardozzi, pembalap Italia itu justru bisa membantu Marquez dengan mencuri poin dari rekan setimnya sendiri di Aprilia, Martin.

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Saat ini Bezzecchi masih tertinggal 50 poin dari Marquez, tetapi Tardozzi yakin pembalap Italia tersebut mampu memenangkan keempat Grand Prix tersisa.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

“Itu bergantung pada situasi Jorge, karena saya sangat menghormati Marco,” jawab Tardozzi saat ditanya siapa ancaman terbesar.

“Dan sekali lagi, menurut saya selisih 50 poin [jarak Bezzecchi dengan Marquez] itu bukan apa-apa. Saya rasa Marco punya potensi untuk memenangkan setiap balapan dari sekarang hingga akhir musim.

“Sementara untuk Jorge, jelas bahwa cederanya akan menjadi faktor penentu - baik secara positif maupun negatif - terkait daya saingnya di Sepang dan Qatar.”

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Setelah Sepang, MotoGP langsung bertolak ke Qatar sebelum kembali ke Eropa untuk seri Portimao dan Valencia.

Tahun lalu di Sepang, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez meraih kemenangan untuk Ducati, sementara Marc Marquez mencatatkan dua kemenangan di Qatar (yang digelar lebih awal pada musim tersebut).

Bezzecchi menutup musim dengan memenangkan Grand Prix Portimao dan Valencia, sedangkan Alex Marquez tampil sebagai pemenang dalam sesi Sprint.

Namun, Marquez dan Martin sama-sama mengalami cedera pada akhir musim lalu.