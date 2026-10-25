UPDATE: Cuaca Buruk Batalkan Warm-Up MotoGP Austria, Jadwal Balapan Direvisi

Cuaca buruk menunda aksi balapan hari Minggu untuk penampilan terakhir MotoGP Australia di Phillip Island.

MotoGP warm-up delayed at Phillip Island
MotoGP warm-up delayed at Phillip Island
© Gold and Goose

Warm-up MotoGP dibatalkan

Update jam 11:00: MotoGP mengonfirmasi bahwa sesi pemanasan (warm-up) telah dibatalkan karena masalah jarak pandang yang masih terjadi, dan tidak akan ada aktivitas di lintasan sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Saat ini hujan masih turun dengan deras.

Revisi jadwal balapan

Update jam 10:45: MotoGP telah mengumumkan bahwa sesi pemanasan MotoGP di Phillip Island—yang sebelumnya sempat tertunda—tidak dapat dimulai pada pukul 11.00 karena masalah jarak pandang yang masih terjadi, yang berdampak pada operasional helikopter medis.

Muncul kabar bahwa sesi pemanasan selama sepuluh menit tersebut mungkin akan dibatalkan sepenuhnya, dan seluruh rangkaian balapan akan diundur hingga sore nanti. Sebelumnya, balapan Moto3 dijadwalkan dimulai pukul 11.00, Moto2 pukul 12.15, dan MotoGP pukul 14.00.

Visibilitas buruk menunda aksi trek di Phillip Island

Aksi lintasan pada hari Minggu di MotoGP Australia ditunda karena jarak pandang yang buruk, menghalangi helikopter medis untuk beroperasi di Phillip Island.

Setelah hari Jumat yang kering, hujan turun pada Sabtu pagi namun reda tepat sebelum balapan Sprint di sore hari, yang dimenangkan oleh Marc Marquez.

Marquez mengawali hari ini dengan keunggulan sepuluh poin dalam Kejuaraan Dunia atas Jorge Martin, yang terpaksa absen setelah mengalami patah tulang lengan kanan dalam balapan hari Sabtu.

Akan tetapi, hujan yang jauh lebih lebat diperkirakan akan turun pada hari Minggu, dengan curah hujan antara 15 hingga 35 mm, disertai angin kencang dan suhu udara yang dingin.

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Sesi pemanasan MotoGP dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.40 waktu setempat, diikuti oleh Grand Prix Moto3 pada pukul 11.00 dan balapan Moto2 pada pukul 12.15.

Balapan utama MotoGP Australia di Phillip Island dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00.

Akan tetapi, rangkaian kegiatan di lintasan kini diperkirakan baru akan dimulai sekitar pukul 11.00 waktu setempat, diawali dengan sesi pemanasan MotoGP.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
© Peter McLaren

Pernyataan resmi MotoGP menjelaskan:

'Akibat jarak pandang terbatas yang memengaruhi kemampuan helikopter medis untuk terbang, kegiatan di lintasan untuk kelas MotoGP pada ajang Red Bull Grand Prix of Australia akan ditunda hingga kondisi diperkirakan membaik, yakni sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

'Sesi pertama yang dijadwalkan berlangsung adalah sesi pemanasan (Warm Up) untuk kelas MotoGP, yang akan dimulai segera setelah kondisi membaik.

'Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah ada konfirmasi.'

Tags:

Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP
UPDATE: Cuaca Buruk Batalkan Warm-Up MotoGP Austria, Jadwal Balapan Direvisi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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