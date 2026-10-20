Raul Fernandez Emosional Jelang Balapan Terakhir Phillip Island

Raul Fernandez, yang meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Phillip Island tahun lalu, mengaku akan “meneteskan sedikit air mata” pada gelaran Grand Prix Australia akhir pekan ini di sirkuit tersebut.

Fernandez mengambil alih pimpinan balapan tahun lalu ketika Marco Bezzecchi menjalani penalti long-lap pertama dari dua penalti yang diterimanya.

Pembalap Spanyol itu kemudian tetap tak terkejar oleh para pesaing terdekatnya - termasuk Pedro Acosta, Alex Marquez, dan terakhir Fabio di Giannantonio - untuk meraih kemenangan kelas utama pertamanya, sekaligus kemenangan pertama bagi tim Trackhouse.

“Ya, saya akan menangis sedikit,” ujar Fernandez saat membahas Grand Prix Australia terakhir di Phillip Island.

Raul Fernandez, Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

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“Bukan hanya karena saya meraih kemenangan MotoGP pertama saya di sini, tetapi juga karena saya selalu sangat menikmati kunjungan ke Phillip Island - tempat ini sungguh luar biasa.

“Dulu pernah ada begitu banyak balapan menarik di sini, tidak hanya di MotoGP, tetapi juga di Moto2 dan Moto3; jadi, ini adalah lintasan yang akan sedikit dirindukan oleh semua orang.”

Saat ditanya mengenai kenangannya tentang musim lalu, Fernandez menjawab:

“Tikungan terakhir! Saya ingat tikungan terakhir itu, [melihat] seluruh anggota tim... dan saya pun berpikir: akhirnya kita berhasil.”

Fernandez kembali dengan semangat baru setelah meraih pole MotoGP pertamanya di Mandalika, yang kemudian diikuti dengan keberhasilannya finis di posisi kedua dalam Grand Prix meski mengalami cedera jari akibat insiden Sprint Race dengan Bezzecchi.

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Raul Fernandez, Davide Brivio, 2025 Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

Setelah Aprilia menunjukkan performa kuat di Mandalika, perhatian semua orang akan tertuju pada motor RS-GP di Phillip Island yang memiliki karakter cepat dan mengalir, dan juga di mana Bezzecchi dan Fernandez meraih podium ganda tahun lalu.

Fernandez memberikan penjelasan lugas mengenai alasan mengapa Aprilia sangat cocok dengan sirkuit tepi laut yang cepat dan mengalir ini: “Karena kami memiliki stabilitas yang sangat baik di tikungan-tikungan cepat.”

Rekan setimnya, Ai Ogura, hanya mampu finis di posisi ke-13 di Phillip Island musim lalu saat ia masih dalam masa pemulihan dari cedera.

“Tentu saja. Saya berharap bisa mendapatkan akhir pekan yang jauh, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujar pembalap Jepang yang berperan dalam pencapaian bersejarah Aprilia finis 1-2-3-4 di Mandalika.

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“Tahun lalu di Phillip Island, itu adalah balapan pertama setelah saya mengalami cedera. Selain itu, karena ini merupakan musim pertama saya di MotoGP, berlaga di Phillip Island tentu bukanlah hal yang mudah.”

“Menurut saya, pengalaman melintasi sirkuit ini dengan motor MotoGP akan sangat membantu saya musim ini. Semoga saja tahun ini saya bisa meraih hasil yang jauh lebih baik.”

Bezzecchi, Fernandez, Martin and Aprilia celebrate podium sweep, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Team Principal, Davide Brivio, mengatakan: “Phillip Island penuh dengan kenangan bagi semua orang, tetapi bagi Trackhouse, tempat ini terasa istimewa karena tahun lalu kami memenangkan balapan pertama kami bersama Raul, yang tampil luar biasa.

“Kami tiba di sini setelah akhir pekan yang hebat di Indonesia, di mana Raul dan Ai sama-sama naik podium, baik dalam Sprint maupun Grand Prix.

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"Kami hanya berharap cedera yang dialami Raul di Indonesia tidak terlalu mengganggunya, sehingga ia tetap dalam kondisi prima untuk bersaing memperebutkan kemenangan, seperti yang memang layak ia dapatkan.”

“Di saat yang sama, Ai meraih hasil yang sangat baik di Indonesia meskipun sempat mengalami beberapa kali kecelakaan dan kesulitan; jadi, kami akan berusaha bekerja seperti yang kami lakukan pekan lalu.

"Menurut saya, ini bisa menjadi akhir pekan yang baik lainnya bagi tim SuperFile Trackhouse MotoGP, jadi kami berangkat ke sana dengan penuh harapan dan berupaya meraih hasil terbaik yang bisa kami capai.”

Selanjutnya, MotoGP Australia akan pindah ke Adelaide pada tahun 2027.