Marco Bezzecchi memecahkan rekor putaran di Valencia untuk mengamankan posisi pole terakhir di era 1000cc/Michelin.

Pembalap Italia itu mencatatkan waktu yang hampir setengah detik lebih cepat daripada Marc Marquez dari Ducati di posisi kedua. Raul Fernandez dari Trackhouse menempatkan dua Aprilia mengapit Marquez di baris depan.

Marquez bertekad meraih podium sebagai perpisahan yang emosional, setelah sebelumnya gagal naik podium di sesi Sprint akibat double long-lap penalty yang dijatuhkan menyusul penundaan start dan insiden dramatis terbakarnya motor pada hari Sabtu.

Sementara itu, adiknya, Alex Marquez, dipastikan absen dalam perpisahan bersama tim Gresini Ducati karena harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami "bronkospasme parah".

Jorge Martin, Pedro Acosta, Marc Marquez, qualifying, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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Hal tersebut menempatkan Jorge Martin di posisi keempat di grid, saat ia berupaya merebut kembali posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari rekan setimnya sekaligus pemenang Sprint, Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio dari tim VR46 dan Enea Bastianini dari Tech3 KTM - yang finis ketiga di Sprint Race - kini melengkapi baris kedua.

Pedro Acosta naik ke posisi kesembilan untuk penampilan terakhirnya bersama KTM, sementara Ai Ogura kini menempati posisi kesepuluh setelah mengalami kecelakaan. Keduanya tengah bersaing untuk memperebutkan posisi keempat dalam kejuaraan dunia.

Joan Mir, yang berhasil lolos dari Kualifikasi 1 bersama Bastianini dalam ajang kembalinya ke MotoGP, akan memulai balapan dari posisi kesebelas dalam penampilan terakhirnya bersama Honda.

Penalti

Johann Zarco harus dihukum long lap penalty pada balapan Grand Prix mendatang karena menyebabkan tabrakan dengan Alex Marquez di Portimao akhir pekan lalu.

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MotoGP Valencia 2026: Starting grid lengkap

Baris 1: Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Raul Fernandez

Baris 2: Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini

Baris 3: Pol Espargaro, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta

Baris 4: Ai Ogura, Joan Mir, Brad Binder

Baris 5: Iker Lecuona, Johann Zarco, Fabio Quartararo

Baris 6: Franco Morbidelli, Diogo Moreira, Luca Marini

Baris 7: Jack Miller, Augusto Fernandez, Alex Rins