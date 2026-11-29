Ducati memberikan kejutan bagi Marc Marquez dengan sebuah penghormatan yang merujuk pada pengumuman pensiunnya sendiri.

Mereka menampilkan serangkaian kartu berisi pesan untuk sang juara MotoGP delapan kali tersebut, disertai dengan corak warna emas yang istimewa.

Marquez kemudian turun ke lintasan Valencia dan menempatkan motornya di posisi teratas dalam catatan waktu sesi pemanasan pagi untuk ajang MotoGP terakhirnya.

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Tak lama berselang, pembalap 33 tahun itu bergabung dengan pembalap lainnya untuk mengikuti parade pembalap; di sana, ia tampak emosional saat berbicara di hadapan kelompok penggemarnya.

Dalam perjalanan kembali ke bus, ia sempat berhenti untuk memberikan tanda tangan kepada para petugas lintasan (marshal), kemudian berbicara dalam siaran televisi internasional.

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“Marc sebagai pembalap berakhir hari ini, namun Marc sebagai pribadi terus berlanjut"

“Apa yang saya sampaikan kepada mereka di tribun - yang keluar dari lubuk hati saya - adalah terima kasih karena telah menerima saya apa adanya dan membiarkan saya untuk selalu menjadi diri sendiri,” ujar Marquez.

“Marc sebagai pembalap berakhir hari ini, namun Marc sebagai pribadi akan terus berlanjut, dan saya akan selalu sangat, sangat berterima kasih kepada mereka.

“Saya harap mereka menikmati perjalanan luar biasa yang telah kita lalui bersama ini.”

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Gagal meraih podium Sprint akibat penalti double long-lap yang kontroversial - setelah motornya terbakar saat start yang tertunda pada hari Sabtu - Marquez kini berharap dapat menutup kariernya yang penuh rekor dengan satu podium terakhir.

“Saya hanya ingin menikmati setiap putaran, kita lihat saja nanti,” ujar Marquez.

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“Saya tidak bisa menjanjikan akan tampil dengan baik, karena emosi saya sedang naik-turun, dan di garis start nanti situasinya akan sangat sulit. Namun, saya akan berusaha untuk menikmatinya saja.”

Marc Marquez, Gemma, special livery, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Pol Espargaro: "Itu sungguh istimewa"

Mantan rival dalam perebutan gelar Moto2 sekaligus rekan setim di Repsol Honda, Pol Espargaro - yang akhir pekan ini kembali berkompetisi di MotoGP sebagai pengganti Maverick Vinales yang cedera di tim Tech3 - mengatakan saat parade pembalap: "Saya merasa sangat beruntung bisa merasakan pengalaman ini.

"Sungguh istimewa melihat Marc menunjukkan emosinya bersama para penggemarnya—orang-orangnya—di tribun penonton di sini, di Valencia...

"Sangat istimewa bisa menjadi bagian dari momen ini; ini adalah peristiwa bersejarah."

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Marc Marquez, special livery, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez, special livery, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose