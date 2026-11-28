Upaya Ducati di saat-saat terakhir untuk mencari pengganti Marc Marquez di MotoGP dapat menciptakan situasi yang "rumit" bagi VR46.

Mengingat daftar pembalap untuk tahun depan tampak sudah lengkap sebelum pengumuman pensiun Marquez yang mengejutkan, opsi yang paling jelas bagi Ducati adalah mempromosikan Fermin Aldeguer, pembalap yang telah terikat kontrak dengan tim pabrikan mereka.

Namun, Aldeguer - pemenang MotoGP Indonesia tahun lalu - dan sudah memastikan kepindahan dari Gresini ke VR46, bersama dengan juara bertahan WorldSBK, Nicolo Bulega.

"Jelas, kepergian Marc membuka pintu bagi saya untuk terus berkembang dan memberi saya kesempatan untuk bergabung," ujar Aldeguer sebagaimana dikutip oleh motorsport.com. "Saya harus memikirkan kepentingan diri saya sendiri.

Sementara itu, Bulega - debutan MotoGP untuk musim 2027 yang telah memiliki banyak pengalaman dalam pengujian motor 850cc dengan ban Pirelli - juga disebut-sebut sebagai calon pengganti Marquez, bersanding dengan bintang baru yang baru saja direkrut, Pedro Acosta.

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Fermin Aldeguer, Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Perubahan pembalap 'tidak seperti menukar kartu'

Direktur Tim VR46, Alessio Salucci, menyebut rumor seputar pembalap sebagai sesuatu yang “tak terelakkan” menyusul pengumuman Marquez, tapi ia menegaskan harapannya agar tidak ada perubahan dalam susunan pembalapnya.

“Kami tentu akan mendiskusikan masalah ini [dengan Ducati] untuk melihat apa yang bisa dilakukan dan apa yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Salucci kepada Sky Italia.

“[Namun] kami juga telah menandatangani kontrak dengan para pembalap kami; mitra-mitra kami menginginkan mereka, dan situasi ini membuat segalanya menjadi rumit bagi kami.”

“Ini bukan seperti bulan Desember di mana kita bisa melakukan pertukaran layaknya kartu koleksi. Jika sesuatu terjadi - dan saya harap tidak - situasinya akan menjadi sangat kompleks dan rumit.”

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Fabio di Giannantonio, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

Salucci menambahkan: "Tim itu ibarat perusahaan; Anda harus menyeimbangkan pembukuan, dan ada kontrak-kontrak yang telah ditandatangani.

"Sekali lagi, situasinya cukup rumit. Saya tidak tahu apakah Marquez memang sudah memutuskan untuk hengkang atau belum - saya tidak tahu soal itu, mungkin pihak Ducati sudah mengetahuinya.

"Namun, saat ini situasinya sudah sangat terlambat dan sangat rumit; kami masih menunggu dalam beberapa hari ke depan untuk memahami bagaimana langkah selanjutnya.

Jika VR46 kehilangan salah satu pembalapnya untuk 2027 ke tim pabrikan Ducati, Salucci berharap pembalap penggantinya sudah bisa mengikuti tes Valencia pada hari Selasa.

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"Jika sesuatu terjadi, saya tentu ingin melakukan uji coba bersama pembalap baru tersebut - seandainya memang harus ada pembalap baru.

"Namun, jika saya harus mengganti pembalap dan ternyata pengganti tersebut bahkan tidak bisa mengikuti uji coba, itu adalah hal yang tidak bisa saya bayangkan - baik bagi saya, bagi proyek saya, maupun sebagai bentuk penghormatan kepada semua orang yang bekerja di sini."

Celestino Vietti tests VR46 MotoGP bike at Valencia. © Gold and Goose

Jika VR46 terpaksa harus mencari pembalap baru, Salucci mengonfirmasi bahwa Celestino Vietti - anggota akademi VR46 yang pernah menjajal motor MotoGP setahun lalu - akan menjadi kandidat yang “kuat”.

"Saat ini, semua pintu terbuka lebar," ujar Salucci. "Menurut pendapat saya, dari sudut pandang Akademi maupun dari sudut pandang kami, Celestino adalah pembalap yang sangat kuat.

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"Jika terjadi sesuatu, misalnya ada perubahan, dia adalah salah satu kandidat utama bagi saya. Saya selalu menyukai Vietti.

“Namun, [saat ini] saya sudah memiliki dua pembalap yang memang sangat saya inginkan dan telah saya upayakan untuk didapatkan selama satu setengah tahun. Sejujurnya, sekarang saya berusaha untuk mempertahankan mereka.”

Dua pembalap VR46 saat ini, Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli, akan segera meninggalkan tim tersebut.

Di Giannantonio telah menandatangani kontrak dengan Red Bull KTM, sementara Morbidelli akan mengisi posisi yang ditinggalkan Bulega di tim Aruba.it Ducati WorldSBK.