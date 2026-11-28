Fabio Quartararo mengatakan bahwa ia memiliki "kecurigaan" bahwa Marc Marquez mungkin akan pensiun pada akhir tahun 2026 setelah memenangkan gelar juara MotoGP tahun ini.

Marquez baru mengumumkan pensiunnya secara terbuka pada Jumat pagi, bahkan ibunya sendiri pun tidak mengetahuinya sampai satu jam sebelum pengumuman tersebut disampaikan ke publik.

Pengumuman itu mengejutkan hampir semua orang; tayangan sesi latihan bebas pertama (FP1) bahkan memperlihatkan ekspresi terkejut Jorge Martin yang tampak berusaha mencerna kabar tersebut sesaat sebelum ia turun ke lintasan di awal akhir pekan itu.

Marc Marquez & Fabio Quartararo hug, 2026 MotoGP Valencia Grand Prix, Marquez retirement press… © Gold & Goose

Namun bagi Quartararo, kabar tersebut tidak sepenuhnya datang secara tiba-tiba.

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“Mungkin saya tidak terlalu terkejut dibandingkan Anda, karena saya sempat mendengar beberapa komentar setelah dia [Marc Marquez] memenangkan gelar juara,” ujar Fabio Quartararo usai sesi latihan di Valencia, sebagaimana dilaporkan oleh GPOne.

“Anda mungkin memiliki firasat atau kecurigaan, tetapi Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Jelas, itu tetaplah sebuah kejutan.

“Saya hanya memiliki kesan positif terhadap Marc. Saya berhubungan baik dengannya.

“Sebagai seorang pembalap, dia adalah yang tercepat dalam segala kondisi: saat kering, basah, dingin, maupun berangin. Dalam situasi apa pun.

“Dia bukan sekadar pembalap yang hebat, dia juga pribadi yang sangat, sangat cerdas.

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“Saya hanya punya hal-hal baik untuk dikatakan tentang Marc. Menurut saya, kita semua patut bersyukur karena sempat melihatnya balapan di level tersebut.”

Marc Marquez, Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Indonesian Grand Prix, practice starts. Credit:… © Gold & Goose

Quartararo muncul sebagai salah satu rival terdekat Marquez pada paruh kedua musim 2019. Dalam duel mereka di Buriram tahun itu, Marquez keluar sebagai pemenang, namun finis di posisi kedua pun sebenarnya sudah cukup baginya untuk mengunci gelar juara.

Balapan tersebut menjadi cerminan dari pendekatan Marquez terhadap balapan secara keseluruhan.

“Hal yang benar-benar menginspirasi saya dari Marc adalah pendekatannya,” ujar Quartararo.

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“Di Thailand, kami unggul sekitar 15 detik dari Dovizioso, dan Marc hanya perlu finis di depan Andrea. Tidak ada alasan untuk mengambil risiko apa pun, tetapi dia tetap ingin memenangkan balapan tersebut.

“Itulah yang membuat saya terkesan: dia selalu mengerahkan segalanya, dalam situasi apa pun. Menurut saya, itu adalah pelajaran yang sangat berharga - sesuatu yang coba saya terapkan.”