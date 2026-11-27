Keputusan terlambat Marc Marquez untuk pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026 dapat memberikan efek ke tim VR46 Ducati.

Marquez sedianya akan terus membalap pada tahun 2027 dan 2028 setelah menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun dengan Ducati awal tahun ini - kontrak yang diumumkan pada musim panas lalu.

Namun, keputusannya untuk pensiun tentu saja membatalkan rencana tersebut, sehingga kini pabrikan asal Bologna itu harus mencari penggantinya.

Salah satu pembalap VR46 Racing Team untuk musim 2027, yakni Fermin Aldeguer atau Nicolo Bulega - yang dikontrak langsung oleh Ducati - bisa saja ditarik ke tim pabrikan untuk menjadi rekan setim Pedro Acosta tahun depan.

Nicolo Bulega, 2026 World Superbike season © Gold and Goose

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Hal ini tentu akan menjadi promosi yang bagus bagi Aldeguer maupun Bulega. Namun akan menimbulkan masalah bagi tim VR46 sendiri, yang harus mencari pengganti untuk salah satu pembalapnya di saat-saat terakhir, mengingat pramusim 2027 akan dimulai pada hari Selasa.

Bos VR46, Pablo Nieto, mengatakan bahwa hingga hari Jumat, rencana tim asal Italia tersebut masih belum berubah.

“Saat ini, proyek kami tetap berjalan seperti sebelumnya: kami memiliki kontrak dengan Fermin [Aldeguer], kami juga memiliki kontrak dengan Bulega,” ujar Nieto dalam siaran resmi MotoGP saat sesi Latihan di Valencia. “Kita lihat saja apa yang akan terjadi akhir pekan ini. Ini akan menjadi akhir pekan yang berat.”

Nieto menambahkan: “Kami harus berbicara dengan semua pihak, kami perlu melihat bagaimana situasinya. Memang benar para pembalap tersebut berasal dari Ducati, tetapi kami juga memiliki kontrak dengan Ducati yang mencakup para pembalap itu. Jadi, kami harus berdiskusi.

“Hal yang paling penting adalah kami merupakan tim yang didukung oleh pabrikan, yang berarti kami bekerja sama. Kami tidak bisa menutup segala kemungkinan, namun kami memang perlu menuntaskan berbagai hal.”

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Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Nieto ditanya apakah ia akan mencoba menghalangi Bulega atau Aldeguer untuk pindah ke tim pabrikan.

“Tidak,” jawab Nieto. “Ini masih terlalu dini. Kami belum berdiskusi, jadi tentu saja kami menginginkan opsi terbaik bagi kami, karena proyek kami ini sangatlah penting.

“Kami memiliki sponsor, ada banyak pihak yang mendukung proyek ini, jadi kami harus berdiskusi karena pada akhirnya, hal ini sangat penting bagi kedua belah pihak.

“Memang benar kami adalah tim yang terpisah, tetapi kami tetap bekerja sama, jadi kami harus mencari jalan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak.”

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Pablo Nieto, VR46. © Gold and Goose

Tentu saja, situasi ini akan berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Namun, setidaknya selama sesi latihan, Nieto mengakui bahwa VR46 belum memiliki rencana cadangan seandainya Bulega atau Aldeguer ditarik lebih cepat ke tim pabrikan.

“Saat ini, tentu saja banyak pembalap yang mencoba menghubungi saya, termasuk beberapa pembalap dari Moto2,” ujar Nieto. “Itu wajar; ketika kabar seperti ini muncul, semua orang pasti berusaha untuk mendapatkan posisi terbaik.

“Semua orang tahu bahwa kami memiliki salah satu motor terbaik, jadi kesempatan yang kini terbuka bagi seorang pembalap jelas merupakan peluang besar baginya. Saya pun memahaminya, tetapi untuk saat ini kami belum memiliki ‘rencana B’ karena kami sendiri belum tahu bagaimana kelanjutannya.”