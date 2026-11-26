Marc Marquez akan berusaha untuk “tampil cepat” demi membantu Ducati memenangkan gelar konstruktor MotoGP, namun menegaskan bahwa “kejuaraan yang paling penting sudah menjadi milik kita”.

Pembalap berusia 33 tahun itu mengunci gelar juara dunia pembalap musim 2026 akhir pekan lalu di Portugal, yang menjadikannya peraih gelar juara MotoGP sebanyak delapan kali.

Hal ini terjadi setelah Marquez berhasil memangkas selisih 102 poin di klasemen, menyusul operasi bahu yang ia jalani di awal musim.

Gelar juara tahun 2026 ini menandai keberhasilan Ducati meraih gelar juara pembalap untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Tidak ingin mengulangi kesalahan Mandalika 2025

Ducati berpeluang kembali memenangkan kejuaraan konstruktor musim ini, namun saat ini tertinggal sembilan poin dari Aprilia menjelang akhir pekan di Valencia.

Marquez menyatakan ingin tampil cepat akhir pekan ini demi membantu Ducati, meski ia tetap waspada terhadap risiko yang masih ia hadapi dari sisi fisik.

“Saya ingin menghadapi akhir pekan ini dengan cara yang berbeda dibandingkan tahun lalu di Indonesia,” ujarnya kepada situs resmi MotoGP. “Tahun lalu di Indonesia, saya merasa benar-benar kosong.

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“Tentu saja, saat ini, yang sebenarnya saya inginkan adalah berhenti, tetapi kita sedang berada di balapan terakhir.

“Itu berarti setiap kali turun ke lintasan, selalu ada risiko yang menyertainya.

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“Tahun lalu, pengalaman di Indonesia bukanlah yang terbaik. Saya akan berusaha untuk tampil cepat, tentu saja sembari tetap berupaya mengendalikan risiko.

“Namun, saya harus tampil cepat demi membantu Ducati meraih - atau setidaknya mendekati -gelar juara dunia konstruktor.

“Lalu kita lihat saja nanti. Tentu saja, kejuaraan yang paling penting bagi saya dan Ducati sudah menjadi milik kita, sudah ada di tangan.

“Jadi, kita lihat apakah selama akhir pekan ini kami bisa tampil cepat dan bersaing untuk memperebutkan gelar juara konstruktor.”

“Energi saya sedikit kosong”

Sejak memenangkan kejuaraan, Marquez menghabiskan beberapa hari terakhir dengan menghadiri berbagai acara bersama para penggemar.

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Ia mengakui bahwa energinya kini terkuras menjelang putaran terakhir, namun ia merasa senang bisa kembali membalap di hadapan para penggemar dari negaranya sendiri.

“Tentu saja, saya berusaha mengatur energi saya, tetapi saya sangat senang.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

“Kami sangat menikmatinya pada Minggu sore di Portimao, dengan perayaan di dalam garasi serta perayaan gelar juara. Setelah itu, ada banyak hal yang harus diselesaikan dalam beberapa hari terakhir ini.

“Energi terasa sedikit terkuras, tetapi fakta bahwa kami berada di Valencia bersama para penggemar - seperti yang sudah saya katakan, gelar juara ini dipersembahkan untuk mereka semua, karena mereka telah mendukung saya selama bertahun-tahun, dan itu sangatlah berarti.

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"Jadi, kami akan berusaha untuk menikmatinya di sini, di Valencia.”