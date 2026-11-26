Akhir pekan yang "emosional" menunggu Fabio Quartararo di MotoGP Valencia, saat ia bersiap untuk mengakhiri waktunya bersama Yamaha.

Kemitraan Quartararo dan Yamaha telah melalui sejumlah momen sulit dalam beberapa tahun terakhir - terutama, mungkin, pada awal musim ini ketika pembalap Prancis itu menolak untuk menguji komponen baru yang disiapkan pabrikan Jepang itu selama akhir pekan balapan.

Tapi, Quartararo masih menjadi pemenang terbaru Yamaha di MotoGP (Sachsenring 2022) dan juara dunia terbaru mereka, saat ia meraih satu-satunya gelar juara dunia miliknya sejauh ini, pada tahun 2021.

Saat Quartararo menyelesaikan Grand Prix Valencia hari Minggu nanti, ia akan meninggalkan bagian penting dari perjalanan karier balapnya, terlepas dari apa pun yang akan terjadi bersama Honda kelak.

“Ini adalah balapan terakhir dalam perjalanan saya bersama Yamaha,” ujar Fabio Quartararo dalam preview Grand Prix Valencia. “Menurut saya, ini akan menjadi akhir pekan yang emosional, baik bagi saya maupun bagi tim.

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“Namun, kami masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, dan kami akan mengerahkan 100 persen kemampuan kami seperti biasanya. Valencia bukanlah lintasan yang mudah untuk ditaklukkan, jadi kami harus tetap fokus sepenuhnya.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

Rins berbagi emosi yang sama

Ini juga akan menjadi balapan terakhir bagi Alex Rins, tidak hanya bersama Yamaha, tetapi juga di MotoGP dan dunia balap motor secara umum, mengingat pembalap asal Spanyol tersebut akan beralih ke ajang balap mobil pada tahun 2027.

Alex Rins. © Gold and Goose

“Setelah Portimao, mari kita lihat apa yang menanti kita di Valencia,” ujar Rins menjelang akhir pekan di Valencia.

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“Satu hal yang pasti: ini akan menjadi akhir pekan yang emosional bagi saya. Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP setelah perjalanan yang luar biasa.

“Saya ingin memanfaatkannya sebaik mungkin dan menciptakan kenangan indah terakhir bersama tim saya serta para penggemar.”

Direktur tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, memberikan apresiasi kepada Quartararo dan Rins, serta seluruh anggota tim lainnya menjelang akhir pekan ini, yang juga menandai berakhirnya musim terburuk Yamaha di ajang MotoGP sejauh ini, saat mereka mengembangkan mesin V4 yang baru.

“Kami telah melalui banyak tantangan bersama musim ini, namun komitmen dan tekad para pembalap serta tim tidak pernah goyah,” ujar Meregalli.

“Hal itu memberi kami motivasi tambahan untuk memanfaatkan akhir pekan balapan terakhir ini sebaik mungkin, meraih hasil terbaik, dan menutup musim ini dengan catatan yang positif.”

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