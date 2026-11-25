Francesco Bagnaia akan melewatkan Grand Prix MotoGP Valencia setelah dinyatakan tidak layak untuk membalap.

Ini berarti Bagnaia, juara MotoGP 2022 dan 2023, tidak akan bisa berpartisipasi dalam balapan terakhirnya sebagai pembalap Ducati.

Menjelang akhir pekan, Bagnaia sempat membagikan pesan yang menyentuh di media sosialnya, sebelum akhirnya Ducati menyatakan bahwa ia tidak dapat berpartisipasi pada hari Rabu.

"Pecco Bagnaia akan melewatkan Grand Prix Valencia - balapan terakhirnya sebagai pembalap tim Ducati Lenovo," konfirmasi Ducati dalam sebuah pernyataan.

Pemeriksaan medis lebih lanjut pagi ini menyatakan ia tidak layak untuk membalap akhir pekan ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Ducati telah mengonfirmasi bahwa Iker Lecuona akan turun menggantikan Bagnaia, yang mengalami patah tulang kaki akibat kecelakaan hebat pada hari Sabtu di Grand Prix Qatar.

Bagnaia telah menjalani operasi dengan harapan bisa kembali berlaga di Portugal atau Valencia, namun ternyata hal itu tidak memungkinkan.

Pembalap Italia berusia 29 tahun itu tetap dijadwalkan untuk bertolak ke Valencia akhir pekan ini agar bisa mengucapkan salam perpisahan secara layak kepada tim Ducati setelah ia kehilangan kesempatan untuk berlaga di balapan perpisahannya.

Meski belum ada konfirmasi resmi, kemungkinan besar Bagnaia juga akan melewatkan sesi uji coba pertamanya bersama Aprilia yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.

Iker Lecuona, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara MotoGP dua kali tersebut akan beralih ke Aprilia untuk musim 2027, bersama dengan Marco Bezzecchi.

Ducati memilih untuk mengontrak Pedro Acosta alih-alih menyepakati ketentuan baru dengan Bagnaia.