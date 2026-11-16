Francesco Bagnaia akan melewatkan MotoGP Portugal akhir pekan ini setelah Ducati mengonfirmasi penggantinya.

Bagnaia terpaksa absen di Portimao menyusul kecelakaan pada Sprint Race putaran sebelumnya di Lusail, di mana ia tertabrak oleh Fermin Aldeguer pada lap pertama yang membuatnya terlempar dari motor.

Kecelakaan itu membuat Bagnaia mengalami patah dua tulang di bagian kakinya, dan terpaksa melewatkan Grand Prix Qatar sehari kemudian.

Ia segera kembali ke Italia untuk menjalani operasi dengan harapan dapat tampil dalam dua balapan terakhir musim ini—yang juga menjadi penutup kiprahnya bersama tim pabrikan Ducati - tapi kini telah dikonfirmasi bahwa ia setidaknya akan melewatkan Grand Prix Portugal. Ini akan menjadi kali pertama Bagnaia sama sekali tidak turun membalap dalam sebuah Grand Prix sejak 2020, saat ia mengalami patah kaki di Brno yang membuatnya harus absen dalam dua balapan di Austria.

Iker Lecuona, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Ducati akan menurunkan pembalap WorldSBK mereka, Iker Lecuona, untuk menggantikan Bagnaia di Portugal. Pembalap Spanyol itu sudah cukup familiar dengan MotoGP mengingat ia sudah beberapa kali jadi pembalap pengganti untuk tim Gresini tahun ini, termasuk tiga putaran terakhir di Phillip Island, Sepang, dan Lusail.

Ducati Lenovo akan menjadi tim MotoGP keempat bagi Lecuona, dan ketiga kalinya ia berperan sebagai pembalap pengganti. Sebelumnya, mantan pembalap Tech3 ini juga pernah tampil sebagai pengganti untuk tim LCR Honda saat ia masih menjadi bagian dari skuad WorldSBK milik HRC.

Mengenai Bagnaia, Ducati menyatakan bahwa targetnya adalah kembali berlomba di Valencia - di mana ia juga dijadwalkan untuk menjajal motor Aprilia RS-GP versi 2027 dengan mesin 850cc serta ban Pirelli dalam tes pra-musim di Sirkuit Ricardo Tormo, dua hari setelah penampilan terakhirnya dengan Desmosedici GP.