Aldeguer Merasa Tidak Melakukan Manuver Gila saat Insiden Bagnaia

Fermin Aldeguer tidak merasa telah melakukan manuver yang begitu nekat pada insiden yang melibatkan Francesco Bagnaia pada Sprint Race MotoGP Qatar.

Pembalap tim Gresini tersebut bertarung melawan Pedro Acosta dari tim KTM saat keluar dari Tikungan 15 di Sirkuit Lusail, ketika ia salah memperhitungkan titik pengereman menjelang tikungan terakhir dan akhirnya bertabrakan dengan Bagnaia.

Pembalap Ducati itu terpelanting di udara dan mendarat di tanah dengan sangat keras, menderita beberapa patah tulang kaki, dan membuat Sprint Race dihentikan dengan red flag saat ia mendapatkan penanganan medis di sisi lintasan.

Aldeguer dijatuhi penalti double long-lap yang harus dijalani pada saat sesi sprint dimulai kembali.

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“Tindakan saya tidak segila itu”

Berbicara kepada media setelah kejadian tersebut, Aldeguer mengatakan bahwa ia telah meminta maaf kepada Ducati dan kru Bagnaia, namun ia tetap membela tindakannya.

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“Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Pecco dan timnya,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Motorsport.

“Saya sudah mendatangi garasinya dan mencoba menjelaskan sejelas mungkin apa yang sebenarnya terjadi.

“Kecelakaan itu memang terlihat dramatis, tetapi menurut pandangan saya, tindakan yang saya lakukan tidaklah segila itu.

Fermin Aldeguer. © Gold and Goose

“Saya berusaha merebut kembali posisi dari Pedro, yang keluar dari Tikungan 15 dengan kurang baik.

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“Saya melihat peluang untuk menyalip di tikungan terakhir, namun setelah keluar dengan posisi yang kurang menguntungkan, dia jelas berusaha mempertahankan posisinya.

“Kami berada sedikit melewati pertengahan lintasan, di sisi kanan, dan kita tahu bahwa di Qatar, saat Anda keluar dari jalur balap, situasinya menjadi sangat tidak menentu - seperti sebuah lotre.

“Saya tidak bisa melakukan pengereman seperti yang saya inginkan.”

“Ada pula yang menanggapinya secara lebih personal…”

Aldeguer finished the sprint 11th, 9.429s off the lead, after serving his double long lap penalty.

He noted that it was important to get rid of the punishment ahead of the main race.

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On his apology to Ducati, he added: “In the end, some understand that these things can happen in the race, while others take it more personally.

“But I can only apologise and try to prevent something like this from happening again in the next races.

“In the end, that's how it goes: sometimes you make a mistake, other times you suffer it.”