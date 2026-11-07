Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi

Marc Marquez menyampaikan pandangan awalnya mengenai insiden dengan Marco Bezzecchi dalam sprint di Qatar.

Marquez gives his first thoughts on Bezzecchi clash
Marquez gives his first thoughts on Bezzecchi clash
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, memberikan pertamanya mengenai insiden kontroversial yang melibatkannya dengan pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, pada Sprint Race Grand Prix Qatar.

Pembalap Aprilia, Bezzecchi, berupaya keras untuk mencegah Marquez meraih selisih delapan poin lebih banyak darinya dalam rangkaian balapan akhir pekan ini di Lusail, demi menjaga peluang tipisnya dalam perebutan gelar juara.

Bezzecchi mencatatkan rekor putaran baru untuk mengungguli Marquez dalam perebutan pole, serta sempat memimpin start pertama Sprint Race sebelum dihentikan dengan kibaran bendera merah akibat kecelakaan yang dialami Pecco Bagnaia.

Marquez memimpin saat balapan dimulai kembali, namun keduanya kemudian terlibat tabrakan di awal putaran keempat.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Airbag Marc Marquez mengembang

Marquez memasuki Tikungan 1 dalam posisi memimpin pada awal putaran keempat, namun ia melebar sedikit.

Bezzecchi masuk ke celah yang tercipta tersebut, meskipun ruang itu segera tertutup saat keduanya bertemu di apex (titik puncak tikungan).

Keduanya bersenggolan pada momen tersebut, membuat Bezzecchi terjatuh keluar lintasan, sementara kantung udara (airbag) pada baju balap Marquez mengembang saat ia berhasil menjaga posisinya di atas motor, dan juga sebagai pemimpin balapan.

Jorge Martin menyalip Di Giannantonio di Tikungan 2, lalu mencoba mendahului Marquez untuk merebut posisi terdepan di Tikungan 6, namun kemudian posisinya kembali direbut saat memasuki tikungan berikutnya.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Saat berbicara di parc ferme usai memenangkan Sprint Race, Marquez sama sekali tidak menyebut nama Bezzecchi saat ditanya soal insiden tersebut.

“Maksud saya, ini adalah Sprint Race yang aneh, terutama dengan adanya bendera merah,” ujarnya.

“Kami berharap dan berdoa semoga Pecco baik-baik saja, karena kecelakaan itu cukup parah.

“Namun terlepas dari itu, saya sangat berkonsentrasi; saya bertahan dengan cara sebaik mungkin.

“Memang benar bahwa di Tikungan 1 itu, saat terjadi benturan, kantung udara (airbag) saya bahkan sampai mengembang.”\

“Oleh karena itu, Jorge menyerang saya karena butuh waktu untuk kembali ke kondisi normal.

“Namun selain itu, semuanya berjalan baik, sempurna. Saat saya berhasil menciptakan jarak - 0,5 detik, 0,8 detik - saya berusaha mengendalikan jalannya balapan. Dan ini adalah 12 poin yang sangat penting.”

Keputusan Steward membuat berang bos Aprilia

Steward FIM MotoGP telah menyelidiki insiden tabrakan tersebut, namun memutuskan bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Hal ini memicu reaksi negatif dari CEO Aprilia, Massimo Rivola, saat berada di garasi tim; ia bahkan terlihat bertepuk tangan secara sarkastis ke arah Marquez ketika tayangan ulang kecelakaan tersebut ditampilkan.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Akibat tabrakan tersebut, Bezzecchi kini tertinggal 79 poin dari Marquez. Pembalap asal Italia itu harus memperkecil selisih poin menjadi di bawah 74 pada hari Minggu agar tetap memiliki peluang dalam perebutan gelar juara.

Marquez bisa mengunci gelar juara pada hari Minggu jika ia berhasil menang dan Jorge Martin tidak meraih poin.

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Bezzecchi Superior, Marc Marquez Realistis dengan Peluangnya di Lusail
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11
Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Merasa Jadi Pembalap Pabrikan Lagi di MotoGP Qatar
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Pemeriksaan Medis Jorge Martin Diundur ke Hari Jumat
Jorge Martin, Malaysian MotoGP at Sepang.
MotoGP News
Match Point di MotoGP Qatar, Marc Marquez 'Pilih Berada di Tempat Lain'
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Reaksi Pertama Marc Marquez soal Insiden Sprint dengan Bezzecchi
16s ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Dibawa ke Rumah Sakit usai Kecelakaan Sprint Race Lusail
2h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Menangi Sprint Dramatis di Lusail
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Superior, Marc Marquez Realistis dengan Peluangnya di Lusail
8h ago
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11
8h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.

More News

MotoGP News
Wolff Sentil Pembalap MotoGP yang Tak Tahu Apapun Soal Situasi Qatar
06/11/26
Toto Wolff, Mercedes F1 team
MotoGP News
Bagnaia Merasa Jadi Pembalap Pabrikan Lagi di MotoGP Qatar
06/11/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin: Pertarungan Gelar MotoGP Sepenuhnya Dikontrol Marc Marquez
06/11/26
Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Ducati Berharap Perpisahan Manis dari Bagnaia di Sisa 2026
05/11/26
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP at Sepang.
MotoGP News
Situasi Qatar Memanas, Tim MotoGP Menerima Peringatan Darurat
05/11/26
Lusail Circuit, 2026 Qatar MotoGP.