Jorge Martin: Pertarungan Gelar MotoGP Sepenuhnya Dikontrol Marc Marquez

Jorge Martin memperkirakan kondisi pergelangan tangan kanannya yang patah telah membaik - dari 20% saat di Malaysia, di mana ia terpaksa membatalkan upaya untuk kembali membalap, menjadi 50% menjelang MotoGP Qatar akhir pekan ini.

Namun, ia mengakui bahwa “tulangnya masih patah” dan belum dapat dipastikan apakah ia mampu menuntaskan rangkaian balapan akhir pekan di Lusail.

Setidaknya, ia menunjukkan kecepatan yang menunjukkan dengan berada di posisi lima pada Free Practice 1 di Lusail.

“Tanpa gips, saya merasa jauh lebih baik,” ujar Jorge Martin kepada MotoGP.com.

Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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“Pergelangan tangan saya terasa sangat nyeri karena saya tidak melakukan latihan mobilitas apa pun. Jadi, setelah berkonsultasi dengan dokter, kami memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah melepasnya.

“Kondisi saya sekarang jauh lebih baik, kekuatan saya pun mulai pulih. Memang situasinya seperti ini - tulangnya masih patah - tetapi saya akan berusaha untuk tetap membalap dengan cara sebaik mungkin.

“Saya akan mencoba untuk tetap berkendara meski menahan rasa sakit, dan kita lihat saja apakah saya mampu menyelesaikan akhir pekan ini.”

Ia menambahkan: “Mungkin di Malaysia [kondisi pergelangan tangan saya] berada di angka 20%, dan sekarang mungkin sudah 50%. Namun, jika saya bisa memanfaatkan 50% kemampuan tersebut dalam gaya balap saya, mungkin itu cukup untuk meraih hasil yang baik dan mengumpulkan poin.

“Apa pun bisa terjadi dalam olahraga ini, dan kami akan berusaha sebaik mungkin.”

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Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

"Marc satu-satunya orang yang menentukan gelar"

Martin harus meraih setidaknya delapan poin akhir pekan ini agar pertarungan gelar MotoGP tetap berlanjut di Portimao, sekalipun jika Marquez meraih poin maksimal.

"Sudah pasti, Marc adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan apakah ia akan kehilangan atau memenangkan gelar tersebut. Hal itu di luar kendali saya, tetapi saya berharap ia tidak memenangkannya akhir pekan ini!"

Aprilia,

Bintang Aprilia tersebut menambahkan dalam media briefing bahwa tujuan utamanya adalah menjaga persaingan perebutan gelar juara tetap hidup hingga seri Valencia.

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Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi - yang menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dunia dan tertinggal 23 poin dari Marc Marquez - memiliki tujuan serupa.

"Selisih poinnya cukup besar dengan hanya tiga seri tersisa, tetapi target saya adalah melaju secepat mungkin demi menjaga persaingan tetap hidup.

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

"Ini tidak akan mudah. ​​Tahun lalu, Marc sangat cepat di sini dan memenangkan kedua balapan.

"Kami cukup lambat saat itu, tetapi situasinya sekarang sudah sangat berbeda, dan semoga kami bisa mencoba bersaing dengan para pembalap papan atas."

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