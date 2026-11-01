MotoGP Malaysia 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Sepang

Pemimpin klasemen sekaligus runner-up Sprint Sepang hari Sabtu, Marc Marquez, menunggu di pit hingga separuh durasi sesi warm-up MotoGP Malaysia 10 menit, sebelum akhirnya turun ke lintasan.

Namun, pembalap Ducati - yang senagaja menyimpan tenaga untuk Grand Prix sore nanti - langsung melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 58,902 detik, unggul 0,486 detik dari adiknya, Alex Marquez.

Alex, yang meraih pole position namun terjatuh saat memimpin di awal balapan Sprint, mencatatkan waktu sedikit lebih cepat dibandingkan pemenang balapan hari Sabtu, Pedro Acosta dari tim KTM.

Seluruh pembalap menggunakan ban belakang Soft pada sesi pagi ini, dengan Franco Morbidelli menjadi satu-satunya pembalap yang terjatuh...

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Max 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'58.902s 3/3 339k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.486s 4/4 340k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.503s 3/5 333k 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.669s 4/5 334k 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.728s 4/5 332k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.735s 3/5 335k 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.768s 3/5 334k 8 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.780s 3/5 332k 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.836s 5/5 334k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.867s 4/5 335k 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.876s 3/5 336k 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.909s 4/5 339k 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.914s 3/5 334k 14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.992s 2/5 333k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.057s 4/5 331k 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.131s 4/5 333k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.205s 2/5 329k 18 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.242s 3/5 330k 19 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.729s 3/5 328k 20 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +10.440s 2/2 330k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Malaysia:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)

Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024) Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP © Gold and Goose

Marc Marquez mengawali hari Minggu di Sepang dengan keunggulan 19 poin atas rival perebutan gelar, Jorge Martin, yang absen setelah sempat mencoba membalap - hanya sepekan setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan di Phillip Island.

Pada Sprint Race hari Sabtu yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Marquez finis di posisi kedua di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta. Kemenangan dalam Grand Prix hari ini akan membuat keunggulannya atas Martin bertambah lebih dari dua kali lipat, menjadi 44 poin.

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Alex Marquez, sang pole-sitter bertekad untuk menebus kesalahan setelah terjatuh saat memimpin balapan Sprint. Sementara itu, Aprilia akan mengandalkan Marco Bezzecchi dan Ai Ogura untuk meminimalkan selisih poin, baik dalam persaingan gelar juara pembalap maupun konstruktor.

The six riders still in mathematical MotoGP title contention after the Sepang Sprint. © Peter McLaren

Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.

Pada akhir tes pramusim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati; Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.

Ceda dan pengganti

Keputusan Martin untuk mundur menyusul langkah serupa yang diambil sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, yang terpaksa berhenti karena masalah berkelanjutan pada cedera jarinya saat sesi latihan hari Jumat.

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Toprak Razgatlioglu absen di sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu; posisinya di tim Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.

Luca Marini dan Joan Mir akan kembali berlaga untuk HRC akhir pekan ini. Marini sebelumnya melewatkan balapan di Phillip Island akibat infeksi virus, sementara Mir telah menjalani perawatan untuk masalah kelelahan sejak seri Misano.