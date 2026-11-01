MotoGP Malaysia 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Sepang
Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
Pemimpin klasemen sekaligus runner-up Sprint Sepang hari Sabtu, Marc Marquez, menunggu di pit hingga separuh durasi sesi warm-up MotoGP Malaysia 10 menit, sebelum akhirnya turun ke lintasan.
Namun, pembalap Ducati - yang senagaja menyimpan tenaga untuk Grand Prix sore nanti - langsung melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 58,902 detik, unggul 0,486 detik dari adiknya, Alex Marquez.
Alex, yang meraih pole position namun terjatuh saat memimpin di awal balapan Sprint, mencatatkan waktu sedikit lebih cepat dibandingkan pemenang balapan hari Sabtu, Pedro Acosta dari tim KTM.
Seluruh pembalap menggunakan ban belakang Soft pada sesi pagi ini, dengan Franco Morbidelli menjadi satu-satunya pembalap yang terjatuh...
MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Max
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'58.902s
|3/3
|339k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.486s
|4/4
|340k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.503s
|3/5
|333k
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.669s
|4/5
|334k
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.728s
|4/5
|332k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.735s
|3/5
|335k
|7
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.768s
|3/5
|334k
|8
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.780s
|3/5
|332k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.836s
|5/5
|334k
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.867s
|4/5
|335k
|11
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.876s
|3/5
|336k
|12
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.909s
|4/5
|339k
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.914s
|3/5
|334k
|14
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.992s
|2/5
|333k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.057s
|4/5
|331k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.131s
|4/5
|333k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.205s
|2/5
|329k
|18
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.242s
|3/5
|330k
|19
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.729s
|3/5
|328k
|20
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+10.440s
|2/2
|330k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Malaysia:
- Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
- Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)
Marc Marquez mengawali hari Minggu di Sepang dengan keunggulan 19 poin atas rival perebutan gelar, Jorge Martin, yang absen setelah sempat mencoba membalap - hanya sepekan setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan di Phillip Island.
Pada Sprint Race hari Sabtu yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Marquez finis di posisi kedua di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta. Kemenangan dalam Grand Prix hari ini akan membuat keunggulannya atas Martin bertambah lebih dari dua kali lipat, menjadi 44 poin.
Alex Marquez, sang pole-sitter bertekad untuk menebus kesalahan setelah terjatuh saat memimpin balapan Sprint. Sementara itu, Aprilia akan mengandalkan Marco Bezzecchi dan Ai Ogura untuk meminimalkan selisih poin, baik dalam persaingan gelar juara pembalap maupun konstruktor.
Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.
Pada akhir tes pramusim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati; Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.
Ceda dan pengganti
Keputusan Martin untuk mundur menyusul langkah serupa yang diambil sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, yang terpaksa berhenti karena masalah berkelanjutan pada cedera jarinya saat sesi latihan hari Jumat.
Toprak Razgatlioglu absen di sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu; posisinya di tim Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.
Luca Marini dan Joan Mir akan kembali berlaga untuk HRC akhir pekan ini. Marini sebelumnya melewatkan balapan di Phillip Island akibat infeksi virus, sementara Mir telah menjalani perawatan untuk masalah kelelahan sejak seri Misano.