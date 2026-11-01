MotoGP Malaysia 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Sepang

Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

All of Sunday's MotoGP results from Sepang.
All of Sunday's MotoGP results from Sepang.
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen sekaligus runner-up Sprint Sepang hari Sabtu, Marc Marquez, menunggu di pit hingga separuh durasi sesi warm-up MotoGP Malaysia 10 menit, sebelum akhirnya turun ke lintasan.

Namun, pembalap Ducati - yang senagaja menyimpan tenaga untuk Grand Prix sore nanti - langsung melesat ke puncak timesheets dengan laptime 1 menit 58,902 detik, unggul 0,486 detik dari adiknya, Alex Marquez.

Alex, yang meraih pole position namun terjatuh saat memimpin di awal balapan Sprint, mencatatkan waktu sedikit lebih cepat dibandingkan pemenang balapan hari Sabtu, Pedro Acosta dari tim KTM.

Seluruh pembalap menggunakan ban belakang Soft pada sesi pagi ini, dengan Franco Morbidelli menjadi satu-satunya pembalap yang terjatuh...

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap LapMax
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'58.902s3/3339k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.486s4/4340k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.503s3/5333k
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.669s4/5334k
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.728s4/5332k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.735s3/5335k
7Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.768s3/5334k
8Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.780s3/5332k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.836s5/5334k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.867s4/5335k
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.876s3/5336k
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.909s4/5339k
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.914s3/5334k
14Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.992s2/5333k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.057s4/5331k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.131s4/5333k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.205s2/5329k
18Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.242s3/5330k
19Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.729s3/5328k
20Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+10.440s2/2330k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Malaysia:

  • Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
  • Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.873s (2025)
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

 Marc Marquez mengawali hari Minggu di Sepang dengan keunggulan 19 poin atas rival perebutan gelar, Jorge Martin, yang absen setelah sempat mencoba membalap - hanya sepekan setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan di Phillip Island.

Pada Sprint Race hari Sabtu yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Marquez finis di posisi kedua di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta. Kemenangan dalam Grand Prix hari ini akan membuat keunggulannya atas Martin bertambah lebih dari dua kali lipat, menjadi 44 poin.

Alex Marquez, sang pole-sitter bertekad untuk menebus kesalahan setelah terjatuh saat memimpin balapan Sprint. Sementara itu, Aprilia akan mengandalkan Marco Bezzecchi dan Ai Ogura untuk meminimalkan selisih poin, baik dalam persaingan gelar juara pembalap maupun konstruktor.

The six riders still in mathematical MotoGP title contention after the Sepang Sprint.
The six riders still in mathematical MotoGP title contention after the Sepang Sprint.
© Peter McLaren

Francesco Bagnaia (Sprint) dan Alex Marquez (Grand Prix) meraih kemenangan di Sepang tahun lalu, di mana pembalap Aprilia dengan posisi terbaik dalam balapan Grand Prix adalah Ai Ogura di peringkat kesepuluh.

Pada akhir tes pramusim tahun ini, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap Aprilia di antara enam posisi teratas yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati; Alex Marquez kembali mencatatkan waktu tercepat, sementara Marc menempati posisi keempat di belakang Fabio di Giannantonio.

Ceda dan pengganti

Keputusan Martin untuk mundur menyusul langkah serupa yang diambil sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, yang terpaksa berhenti karena masalah berkelanjutan pada cedera jarinya saat sesi latihan hari Jumat.

Toprak Razgatlioglu absen di sisa musim ini setelah menjalani operasi bahu; posisinya di tim Pramac digantikan oleh pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez.

Luca Marini dan Joan Mir akan kembali berlaga untuk HRC akhir pekan ini. Marini sebelumnya melewatkan balapan di Phillip Island akibat infeksi virus, sementara Mir telah menjalani perawatan untuk masalah kelelahan sejak seri Misano.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Alex Marquez
Ai Ogura
MotoGP Malaysia 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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