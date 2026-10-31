MotoGP Malaysia 2026: Acosta Menangi Sprint Race, Marc Marquez Kedua

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.

Acosta won a dramatic sprint at Sepang
Acosta won a dramatic sprint at Sepang
© Gold and Goose

Pedro Acosta memenangkan balapan Sprint MotoGP Sepang 2026 yang berlangsung sengit, setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin dan turunnya tetesan hujan membuat sejumlah pembalap memutuskan untuk masuk ke pit.

Setelah meraih pole pada sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya, Alex Marquez kehilangan kemenangan Sprint usai terjatuh pada Lap 3.

Start, Sprint, 2026 Malaysian MotoGP.
Start, Sprint, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Keluarnya Marquez membuat Ai Ogura memimpin, posisi yang terus dipertahankan oleh pembalap Trackhouse tersebut hingga Acosta melakukan manuver untuk meraih kemenangan saat balapan menyisakan tiga putaran lagi.

Marc Marquez segera menyalip Ogura tak lama kemudian - meskipun pembalap asal Jepang itu berupaya keras untuk membalas - Bezzecchi juga berhasil mengungguli Ogura untuk menjadi pembalap Aprilia dengan posisi terbaik, dengan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar untuk VR46 Ducati.

Francesco Bagnaia menempati posisi keenam, sementara Brad Binder (KTM), Diogo Moreira (LCR Honda), dan Enea Bastianini (Tech3) melengkapi posisi sembilan besar.

Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP.
Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Bendera putih - yang menandakan bahwa pergantian motor diperbolehkan karena kondisi cuaca - dikibarkan pada awal balapan. Jack Miller jadi pembalap pertama yang masuk ke pit, tapi ia menemukan bahwa motornya belum siap, yang membuat pembalap Australia itu marah.

Joan Mir, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales kemudian masuk ke pit untuk mengganti motor dengan setelan lintasan basah, tapi hujan deras yang dinanti-nantikan baru turun tepat setelah bendera finis dikibarkan!

Maverick Vinales menjadi pembalap dengan ban basah yang menempati posisi terbaik, yakni di urutan ke-15, meski terpaut 1 menit 42 detik dari pemimpin balapan.

Dengan mundurnya Jorge Martin tepat setelah Free Practice 2, Marquez kini memegang keunggulan 19 poin menuju Grand Prix hari Minggu.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)10 Laps
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.578s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.310s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.793s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+5.053s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+8.330s
7Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+8.484s
8Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+9.001s
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+9.101s
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+9.545s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.076s
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+12.250s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.715s
14Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+14.878s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+102.843s
16Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+103.826s
17Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+105.065s
18Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+116.425s
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF

* Rookie

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Pedro Acosta
Marc Marquez
Alex Marquez
MotoGP Malaysia 2026: Acosta Menangi Sprint Race, Marc Marquez Kedua
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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