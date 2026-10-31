MotoGP Malaysia 2026: Acosta Menangi Sprint Race, Marc Marquez Kedua

Pedro Acosta memenangkan balapan Sprint MotoGP Sepang 2026 yang berlangsung sengit, setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin dan turunnya tetesan hujan membuat sejumlah pembalap memutuskan untuk masuk ke pit.

Setelah meraih pole pada sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya, Alex Marquez kehilangan kemenangan Sprint usai terjatuh pada Lap 3.

Start, Sprint, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Keluarnya Marquez membuat Ai Ogura memimpin, posisi yang terus dipertahankan oleh pembalap Trackhouse tersebut hingga Acosta melakukan manuver untuk meraih kemenangan saat balapan menyisakan tiga putaran lagi.

Marc Marquez segera menyalip Ogura tak lama kemudian - meskipun pembalap asal Jepang itu berupaya keras untuk membalas - Bezzecchi juga berhasil mengungguli Ogura untuk menjadi pembalap Aprilia dengan posisi terbaik, dengan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar untuk VR46 Ducati.

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Francesco Bagnaia menempati posisi keenam, sementara Brad Binder (KTM), Diogo Moreira (LCR Honda), dan Enea Bastianini (Tech3) melengkapi posisi sembilan besar.

Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Bendera putih - yang menandakan bahwa pergantian motor diperbolehkan karena kondisi cuaca - dikibarkan pada awal balapan. Jack Miller jadi pembalap pertama yang masuk ke pit, tapi ia menemukan bahwa motornya belum siap, yang membuat pembalap Australia itu marah.

Joan Mir, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales kemudian masuk ke pit untuk mengganti motor dengan setelan lintasan basah, tapi hujan deras yang dinanti-nantikan baru turun tepat setelah bendera finis dikibarkan!

Maverick Vinales menjadi pembalap dengan ban basah yang menempati posisi terbaik, yakni di urutan ke-15, meski terpaut 1 menit 42 detik dari pemimpin balapan.

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Dengan mundurnya Jorge Martin tepat setelah Free Practice 2, Marquez kini memegang keunggulan 19 poin menuju Grand Prix hari Minggu.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 10 Laps 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.578s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.310s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.793s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +5.053s 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +8.330s 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +8.484s 8 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +9.001s 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +9.101s 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +9.545s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.076s 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +12.250s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.715s 14 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +14.878s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +102.843s 16 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +103.826s 17 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +105.065s 18 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +116.425s Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) DNF Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF

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