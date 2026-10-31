MotoGP Malaysia 2026: Acosta Menangi Sprint Race, Marc Marquez Kedua
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran 19 dari 22.
Pedro Acosta memenangkan balapan Sprint MotoGP Sepang 2026 yang berlangsung sengit, setelah Alex Marquez terjatuh saat memimpin dan turunnya tetesan hujan membuat sejumlah pembalap memutuskan untuk masuk ke pit.
Setelah meraih pole pada sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya, Alex Marquez kehilangan kemenangan Sprint usai terjatuh pada Lap 3.
Keluarnya Marquez membuat Ai Ogura memimpin, posisi yang terus dipertahankan oleh pembalap Trackhouse tersebut hingga Acosta melakukan manuver untuk meraih kemenangan saat balapan menyisakan tiga putaran lagi.
Marc Marquez segera menyalip Ogura tak lama kemudian - meskipun pembalap asal Jepang itu berupaya keras untuk membalas - Bezzecchi juga berhasil mengungguli Ogura untuk menjadi pembalap Aprilia dengan posisi terbaik, dengan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar untuk VR46 Ducati.
Francesco Bagnaia menempati posisi keenam, sementara Brad Binder (KTM), Diogo Moreira (LCR Honda), dan Enea Bastianini (Tech3) melengkapi posisi sembilan besar.
Bendera putih - yang menandakan bahwa pergantian motor diperbolehkan karena kondisi cuaca - dikibarkan pada awal balapan. Jack Miller jadi pembalap pertama yang masuk ke pit, tapi ia menemukan bahwa motornya belum siap, yang membuat pembalap Australia itu marah.
Joan Mir, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales kemudian masuk ke pit untuk mengganti motor dengan setelan lintasan basah, tapi hujan deras yang dinanti-nantikan baru turun tepat setelah bendera finis dikibarkan!
Maverick Vinales menjadi pembalap dengan ban basah yang menempati posisi terbaik, yakni di urutan ke-15, meski terpaut 1 menit 42 detik dari pemimpin balapan.
Dengan mundurnya Jorge Martin tepat setelah Free Practice 2, Marquez kini memegang keunggulan 19 poin menuju Grand Prix hari Minggu.
MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|10 Laps
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.578s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.310s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.793s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+5.053s
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+8.330s
|7
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+8.484s
|8
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+9.001s
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+9.101s
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+9.545s
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.076s
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+12.250s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.715s
|14
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+14.878s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+102.843s
|16
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+103.826s
|17
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+105.065s
|18
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+116.425s
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|DNF
* Rookie