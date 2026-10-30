Meski Cedera, Marc Marquez Tetap Waspadai Kecepatan Martin

Juara bertahan sekaligus pemimpin klasemen MotoGP saat ini, Marc Marquez, mengatakan bahwa kini saatnya untuk mengambil risiko, saat persaingan Kejuaraan Dunia memasuki empat putaran terakhir di Sepang akhir pekan ini.

Meski demikian, ia juga memperkirakan pembalap Aprilia, Jorge Martin, akan tampil kencang, meski datang ke Sepang dengan cedera pergelangan tangan.

Martin telah diizinkan untuk turun dalam sesi latihan pembuka pada hari Jumat, namun ia mengakui tidak yakin apakah ia mampu menuntaskan rangkaian akhir pekan tersebut, mengingat cedera seperti itu biasanya membutuhkan waktu empat hingga lima minggu untuk pulih.

Jorge Martin "akan cepat"

“Pertama-tama, senang melihat Martin berada di lintasan, karena seperti yang kita tahu, seorang pembalap pasti akan berusaha,” ujar Marquez.

“Namun, terutama dengan protokol medis yang kami terapkan dalam beberapa tahun terakhir, jika mereka menyatakan seorang pembalap ‘fit’ [untuk turun ke lintasan], itu berarti kondisinya aman.

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“Jadi ya, jika Martin berada di lintasan balap, dia pasti akan melaju dengan cepat.”

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Kedua pembalap terlibat dalam pertarungan yang menegangkan di Sprint Race Phillip Island, hingga kesalahan Martin memberikan kemenangan sekaligus keunggulan dalam Kejuaraan Dunia kepada Marquez.

“Nol,” jawab Marquez terus terang, saat ditanya mengenai perubahan mentalitasnya saat datang ke akhir pekan sebagai pemimpin klasemen untuk pertama kalinya tahun ini. “Maksud saya, mentalitasnya tetap sama seperti biasanya, berusaha memberikan 100% kemampuan kami.

“Memang benar bahwa kita berada di titik musim ini di mana saatnya untuk mengambil risiko, seperti yang saya lakukan di Australia.

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“Saya akan berusaha memberikan 100% kemampuan saya di setiap balapan dan setiap sesi, serta mencari tahu apakah kami bisa bersaing dengan kedua pembalap tim pabrikan Aprilia.”

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Mengulas pertarungan di Phillip Island, Marquez mengatakan: “Fakta bahwa hujan turun di pagi hari membuat saya tetap segar untuk sesi Sprint, sehingga saya bisa tampil agresif dan melakukan serangan.

“Saya melihat kecepatan kami sangat mirip dengan Martin. Saya mencoba mengendalikan balapan untuk meraih kemenangan tanpa mengambil risiko berlebih, tetapi Martín memberikan perlawanan yang sengit.

“Kami menjalani pertarungan yang luar biasa. Hal terpenting bagi kami adalah kami berhasil finis dengan mengantongi 12 poin.”

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The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

Hasil tersebut menempatkan Marquez di puncak klasemen sepuluh poin - jarak yang tampaknya akan semakin lebar setelah Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti Grand Prix hari Minggu.

Tetapi, balapan hari Minggu dibatalkan karena jarak pandang buruk membuat helikopter medis tidak dapat beroperasi. Akibatnya, selisih 10 poin antara keduanya dibawa ke Sepang, di mana hujan berpotensi kembali menjadi faktor penentu.