Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk Balapan di MotoGP Malaysia

Aprilia akan kembali memiliki dua pembalapnya, Jorge Martin dan Raul Fernandez, untuk MotoGP Malaysia.

Injured Jorge Martin cleared to ride at Sepang
Injured Jorge Martin cleared to ride at Sepang
© Gold and Goose

Kandidat juara MotoGP, Jorge Martin, telah mendapatkan lampu hijau untuk kembali beraksi pada sesi latihan hari Jumat di Sepang.

Bintang tim pabrikan Aprilia itu mengalami patah pergelangan tangan kanan saat terjatuh dalam duel sengit di sesi Sprint melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez, di Phillip Island Sabtu lalu.

Cedera tersebut juga membuat Martin harus absen dari balapan utama Grand Prix Australia yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu.

Namun, balapan tersebut kemudian dibatalkan karena jarak pandang yang buruk yang menghalangi penggunaan helikopter medis, yang membuat selisih poin dengan Marquez tetap hanya sepuluh angka dengan empat putaran tersisa.

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Sementara itu, pemindaian CT lebih lanjut menepis dugaan adanya patah tulang kedua pada lengan bawah Martin, sekaligus mengonfirmasi bahwa cedera pada tulang radius tersebut tidak disertai pergeseran tulang.

Akibatnya, pembalap asal Spanyol itu membatalkan rencananya untuk kembali ke Eropa dan justru menuju Sepang, tempat ia harus menjalani pemeriksaan medis pra-acara pada hari Kamis.

Hambatan tersebut kini telah terlewati; Martin akan kembali menunggangi motor RS-GP miliknya pada Jumat pagi, dan kondisinya akan ditinjau kembali setelah sesi tersebut selesai.

Pernyataan Aprilia: "Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis hari ini oleh Tim Medis Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM dan dinyatakan layak untuk berpartisipasi dalam FP1. Kondisinya akan ditinjau kembali setelah sesi tersebut."

Martin dan Aprilia menghadapi tantangan yang sangat berat untuk meminimalkan kerugian dalam perburuan gelar juara akhir pekan ini. 

Terlepas dari masalah cedera, Ducati telah memenangkan empat gelaran Grand Prix Malaysia terakhir, sementara pencapaian terbaik Aprilia tahun lalu hanyalah finis di posisi kesepuluh.

Jorge Martin, 2025 Sepang test.
Jorge Martin, 2025 Sepang test.
© Gold and Goose

Martin juga memiliki kenangan buruk dari penampilan terakhirnya di Sepang, ketika ia mengalami dua kecelakaan, yang kedua berakhir dengan patah tulang pergelangan tangan, pada awal tes pramusim 2025.

Pembalap Spanyol itu, seperti Marc Marquez, melewatkan Grand Prix tahun lalu karena cedera, kemudian absen lagi untuk tes pramusim 2026 karena operasi lanjutan pada patah tulang selangka yang dideritanya di Motegi tahun lalu.

Namun, rekan setimnya Marco Bezzecchi memberi Aprilia harapan dengan mencatatkan waktu putaran tercepat kedua pada hari terakhir tes Sepang, meski sebagai satu-satunya pebalap non-Ducati yang berada di enam besar.

Raul Fernandez juga dinyatakan fit

Martin bukan satu-satunya pembalap Aprilia yang dinyatakan tidak fit di Phillip Island; Raul Fernandez dari tim Trackhouse juga mengundurkan diri akibat cedera jari yang dialaminya di Mandalika. Fernandez pun telah menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis.

Pernyataan dari pihak Trackhouse: "Raul Fernandez telah menyelesaikan pemeriksaan medis dengan tim medis Kejuaraan di Sepang dan dinyatakan fit untuk turun dalam sesi Latihan Bebas 1 (Free Practice 1) pada Jumat pagi. Setelah sesi tersebut, kondisinya akan ditinjau kembali."

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Duo pembalap HRC, Luca Marini dan Joan Mir, juga akan kembali berlaga akhir pekan ini setelah sempat absen karena sakit.

Prakiraan cuaca menunjukkan adanya risiko badai petir selama rangkaian acara di Sepang berlangsung.

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Jorge Martin
Aprilia
MotoGP
Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk Balapan di MotoGP Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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