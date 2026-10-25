MotoGP Australia 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Mundurnya Duo Aprilia

Starting grid lengkap untuk MotoGP Australia 2026 di Phillip Island setelah Jorge Martin dan Raul Fernandez mundur dari Grand Prix.

Grid line-up for today's race at the Australian MotoGP.
Grid line-up for today's race at the Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah mengkudeta puncak klasemen usai kemenangan Sprint hari Sabtu, Marc Marquez akan kembali memulai balapan dari posisi pole pada Grand Prix Australia hari Minggu di Phillip Island.

Tapi, kabar penting menjelang balapan adalah bahwa mantan pemimpin klasemen, Jorge Martin, serta pemenang Phillip Island tahun lalu, Raul Fernandez, dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan yang akan berlangsung selama 28 putaran tersebut.

Martin mengalami patah tulang lengan bawah saat bertarung melawan Marquez di Sprint, sementara Fernandez juga tidak dapat menyelesaikan balapan karena jari yang baru saja patah.

Keduanya dijadwalkan untuk memulai balapan hari Minggu dari baris kedua, yakni di posisi keempat (Martin) dan keenam (Fernandez).

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez akan ditemani di baris depan - yang komposisinya tidak berubah - dengan adik laki-lakinya sekaligus peraih posisi kedua dalam Sprint, Alex Marquez, serta mantan pemenang Phillip Island, Johann Zarco, yang tampil gemilang dalam sesi kualifikasi Sabtu pagi di tengah kondisi lintasan basah.

Baris kedua kini akan dipimpin oleh pembalap tuan rumah dari tim Pramac Yamaha, Jack Miller, sementara Pedro Acosta (KTM) dan Fabio di Giannantonio (VR46) masing-masing naik ke posisi kelima dan keenam.

Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, akan memulai balapan dari posisi ketujuh.

Namun, setelah kondisi kering pada hari Jumat, lintasan basah pada Sabtu pagi, dan kembali kering pada Sabtu sore, hujan paling lebat sepanjang akhir pekan ini diperkirakan akan turun pada hari Minggu.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
© Peter McLaren

Saat ini tidak ada penalti yang dijatuhkan, namun hanya 18 pembalap yang akan memulai balapan, dengan Martin dan Fernandez bergabung bersama Luca Marini dalam daftar pembalap yang tidak turun di Grand Prix.

Pembalap asal Italia tersebut harus absen karena terserang virus, dan dengan tidak adanya pengganti untuk Joan Mir akhir pekan ini, maka tidak akan ada pembalap dari tim HRC di garis start.

Grand Prix Phillip Island yang berlangsung selama 28 putaran - seri terakhir sebelum ajang balap di Australia ini berpindah ke Adelaide - akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat.

MotoGP Amerika 2026: Starting grid di Phillip Island

Baris 1:    Marc Marquez (pole), Alex Marquez, Johann Zarco            
Baris 2:    Jack Miller,  Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio
Baris 3:    Marco Bezzecchi, Diogo Moreira, Enea Bastianini       
Baris 4:    Ai Ogura,  Brad Binder, Iker Lecuona
Baris 5:    Maverick Viñales, Francesco Bagnaia, Augusto Fernandez            
Baris 6:    Alex Rins, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Johann Zarco
Alex Marquez
Jack Miller
MotoGP
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Luca Marini
MotoGP Australia 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Mundurnya Duo Aprilia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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