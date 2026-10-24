Marc Marquez Membayar Kesalahan Besarnya dengan Pole Position

Marc Marquez mengakui kesalahannyadi awal sesi kualifikasi MotoGP Australia di Phillip Island.

Sang juara bertahan, yang tengah terlibat dalam pertarungan gelar melawan Jorge Martin, mendominasi latihan terakhir dalam kondisi trek basah. Namun, ia kemudian mengalami insiden saat menjalani putaran cepat pertamanya di kualifikasi.

Tergelincir di tikungan tajam (hairpin) Miller tanpa mencatatkan waktu, Marquez terancam harus memulai kedua balapan dari posisi yang sangat jauh di belakang.

Tapi, ia kembali ke pit Ducati, beralih ke motor cadangan, dan melesat untuk pole position pada putaran penuh pertamanya.

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Tidak hanya pole, ia juga unggul hampir 1,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua.

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“Anda tidak boleh terjatuh di putaran pertama karena itu berarti Anda tidak akan mencatatkan waktu putaran. Jadi, saya melakukan kesalahan besar di Tikungan 4 itu,” ujar Marc Marquez di parc ferme.

“Namun, tim sudah bersiap dengan motor yang satunya. Saya tetap fokus dan berusaha menemukan kembali sensasi yang sama seperti saat Free Practice.

“Lalu, pada putaran terakhir, saya mengerahkan segalanya, dan itu menjadi putaran yang bagus.”

Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco, qualifying, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Gresini, Alex Marquez, mengakui bahwa cuaca yang berubah-ubah terasa cukup menegangkan.

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“Ya, sungguh menegangkan. Kami tahu hujan bisa turun kembali, jadi saya mencatatkan waktu putaran yang bagus di awal sesi kualifikasi,” jelas Alex Marquez.

“Setelah itu, saya tidak menyangka bisa memperbaiki catatan waktu karena hujan turun dengan sangat deras.

“Saya melihat Marc mengalami sedikit peningkatan, tetapi saya berpikir, ‘Ya, dia kan Marc!’ Namun, saat saya kembali turun ke lintasan dan melihat hujan sudah reda, saya pun berkata, ‘saatnya untuk memacu kendaraan.’

“Putaran terakhir cukup baik dan kami berhasil menempati baris depan, yang memang menjadi target utama kami.

“Kami merasa percaya diri, baik dalam kondisi kering maupun basah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tiga jam dari sekarang, jadi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan.”

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Johann Zarco melengkapi baris depan untuk LCR Honda setelah berhasil lolos dari Kualifikasi 1 bersama Jack Miller.

Pembalap Prancis, yang dikenal piawai dalam kondisi trek basah, mengatakan bahwa sesi pagi terasa "sangat menegangkan" karena ia harus memilih antara ban basah Soft atau Medium.

“Saya harus melewati Kualifikasi 1. Meskipun saya tahu memiliki kecepatan yang cukup, keputusan untuk menggunakan ban belakang Medium, ban depan Soft atau Medium, sangat bergantung pada kondisi trek - karena saat itu kondisinya benar-benar berada di antara keduanya,” ujar Zarco.

“Jadi Anda berpikir, ‘Hujan sedang turun, saya tidak bisa beralih ke ban Medium’, tetapi kemudian saat Anda keluar, hujan sudah berhenti, dan karena ada angin, lintasan pun mulai mengering. Kondisinya terus seperti itu sepanjang waktu.

“Di akhir Q1, posisi saya hampir tidak lolos ke babak berikutnya, jadi saya senang bisa memperbaiki catatan waktu saya meskipun menggunakan ban lunak (Soft). Setelah itu, saya yakin ban medium akan cocok digunakan di Q2.

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“Namun di awal Q2, hujan turun. Jadi kami memasang ban belakang Soft, lalu hujannya justru berhenti!

“Catatan waktu saya membaik, tetapi menurut saya jika saya menunggu sampai putaran terakhir dengan menggunakan ban belakang Medium, mungkin saya bisa meraih posisi pole.

“Meski begitu, saya cukup senang bisa menempatkan Honda di baris depan.”

Pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi pembalap Aprilia dengan posisi terbaik di urutan keempat, namun ia akan kehilangan posisi puncak kejuaraan dunia jika Marc Marquez memenangkan Sprint.

Setelah kondisi kering pada hari Jumat, hujan diperkirakan akan terus turun sepanjang sisa hari Sabtu, dengan intensitas yang lebih deras diprediksi terjadi pada balapan utama MotoGP Phillip Island hari Minggu.

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