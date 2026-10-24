MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh

Marc Marquez memenangkan Sprint Race MotoGP Australia yang menegangkan, sekaligus mengkudeta puncak klasemen dari Jorge Martin yang mengalami kecelakaan.

Balapan di trek kering setelah diguyur hujan pada pagi harinya, Martin memberikan sengit kepada Marquez, yang memulai dari pole, dengan keduanya beberapa kali terlibat aksi saling salip.

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Namun, Martin tidak mampu mempertahankan keunggulannya, lalu terjatuh dalam kecepatan tinggi setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat mengejar sang juara dunia bertahan di putaran ke-8 dari total 13 putaran.

Martin kemudian dibawa ke pusat medis.

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Marquez berhasil mempertahankan posisinya untuk memenangkan Sprint kesembilannya tahun ini dengan selisih 0,323 detik atas Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, sementara Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 melengkapi dominasi Ducati dengan menempati posisi ketiga.

Marco Bezzecchi, yang sempat berada di luar zona poin, berhasil bangkit untuk finis di posisi keempat; meski demikian, selisih poinnya dalam persaingan kejuaraan kini menjadi 50 poin.

Pedro Acosta menempati posisi kelima setelah sempat bersaing memperebutkan podium dengan motor KTM-nya, diikuti oleh Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia di posisi keenam.

Poin yang tersisa didapat oleh Brad Binder di posisi ketujuh dengan motor KTM pabrikan kedua, Jack Miller di posisi kedelapan untuk tim Pramac Yamaha, dan Diogo Moreira dari tim LCR Honda di posisi kesembilan.

Rekan setimnya, Johann Zarco, sempat bersaing untuk meraih podium di awal balapan, namun harus mundur pada putaran keempat akibat masalah teknis.

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Raul Fernandez (Trackhouse), Maverick Vinales (Tech3), dan Pecco Bagnaia (Ducati) juga gagal menyelesaikan balapan.

Dengan kemenangan sprint ke-24 sepanjang kariernya, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dan kini unggul 10 poin atas Martin.

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 13 laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.323s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.59s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.074s 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +3.689s 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +6.146s 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +7.433s 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +7.782s 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +10.722s 10 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +10.773s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +11.215s 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +11.437s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +11.568s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +18.277s 15 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +37.945s Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26)

* Rookie