MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.
Marc Marquez memenangkan Sprint Race MotoGP Australia yang menegangkan, sekaligus mengkudeta puncak klasemen dari Jorge Martin yang mengalami kecelakaan.
Balapan di trek kering setelah diguyur hujan pada pagi harinya, Martin memberikan sengit kepada Marquez, yang memulai dari pole, dengan keduanya beberapa kali terlibat aksi saling salip.
Namun, Martin tidak mampu mempertahankan keunggulannya, lalu terjatuh dalam kecepatan tinggi setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat mengejar sang juara dunia bertahan di putaran ke-8 dari total 13 putaran.
Martin kemudian dibawa ke pusat medis.
Marquez berhasil mempertahankan posisinya untuk memenangkan Sprint kesembilannya tahun ini dengan selisih 0,323 detik atas Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, sementara Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 melengkapi dominasi Ducati dengan menempati posisi ketiga.
Marco Bezzecchi, yang sempat berada di luar zona poin, berhasil bangkit untuk finis di posisi keempat; meski demikian, selisih poinnya dalam persaingan kejuaraan kini menjadi 50 poin.
Pedro Acosta menempati posisi kelima setelah sempat bersaing memperebutkan podium dengan motor KTM-nya, diikuti oleh Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia di posisi keenam.
Poin yang tersisa didapat oleh Brad Binder di posisi ketujuh dengan motor KTM pabrikan kedua, Jack Miller di posisi kedelapan untuk tim Pramac Yamaha, dan Diogo Moreira dari tim LCR Honda di posisi kesembilan.
Rekan setimnya, Johann Zarco, sempat bersaing untuk meraih podium di awal balapan, namun harus mundur pada putaran keempat akibat masalah teknis.
Raul Fernandez (Trackhouse), Maverick Vinales (Tech3), dan Pecco Bagnaia (Ducati) juga gagal menyelesaikan balapan.
Dengan kemenangan sprint ke-24 sepanjang kariernya, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dan kini unggul 10 poin atas Martin.
MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|13 laps
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.323s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.59s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.074s
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+3.689s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+6.146s
|7
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.433s
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+7.782s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+10.722s
|10
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+10.773s
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+11.215s
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+11.437s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+11.568s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+18.277s
|15
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+37.945s
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
* Rookie