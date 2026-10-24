MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

Marc Marquez leads the championship again
Marc Marquez leads the championship again
© Gold and Goose

Marc Marquez memenangkan Sprint Race MotoGP Australia yang menegangkan, sekaligus mengkudeta puncak klasemen dari Jorge Martin yang mengalami kecelakaan.

Balapan di trek kering setelah diguyur hujan pada pagi harinya, Martin memberikan sengit kepada Marquez, yang memulai dari pole, dengan keduanya beberapa kali terlibat aksi saling salip.

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, Martin tidak mampu mempertahankan keunggulannya, lalu terjatuh dalam kecepatan tinggi setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat mengejar sang juara dunia bertahan di putaran ke-8 dari total 13 putaran. 

Martin kemudian dibawa ke pusat medis.

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Marquez berhasil mempertahankan posisinya untuk memenangkan Sprint kesembilannya tahun ini dengan selisih 0,323 detik atas Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, sementara Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 melengkapi dominasi Ducati dengan menempati posisi ketiga.

Marco Bezzecchi, yang sempat berada di luar zona poin, berhasil bangkit untuk finis di posisi keempat; meski demikian, selisih poinnya dalam persaingan kejuaraan kini menjadi 50 poin.

Pedro Acosta menempati posisi kelima setelah sempat bersaing memperebutkan podium dengan motor KTM-nya, diikuti oleh Ai Ogura dari tim Trackhouse Aprilia di posisi keenam. 

Poin yang tersisa didapat oleh Brad Binder di posisi ketujuh dengan motor KTM pabrikan kedua, Jack Miller di posisi kedelapan untuk tim Pramac Yamaha, dan Diogo Moreira dari tim LCR Honda di posisi kesembilan.

Rekan setimnya, Johann Zarco, sempat bersaing untuk meraih podium di awal balapan, namun harus mundur pada putaran keempat akibat masalah teknis.

Raul Fernandez (Trackhouse), Maverick Vinales (Tech3), dan Pecco Bagnaia (Ducati) juga gagal menyelesaikan balapan.

Dengan kemenangan sprint ke-24 sepanjang kariernya, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dan kini unggul 10 poin atas Martin.

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)13 laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.323s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.59s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.074s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+3.689s
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+6.146s
7Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+7.433s
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+7.782s
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+10.722s
10Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+10.773s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+11.215s
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+11.437s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+11.568s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+18.277s
15Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+37.945s
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26) 
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26) 
 Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16) 
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V) 
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26) 

* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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