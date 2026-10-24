Raul Fernandez Mundur dari Akhir Pekan Grand Prix Australia

Kiprah pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, di Grand Prix Australia harus berakhir lebih awal akibat dampak dari cedera tangan yang ia alami di Grand Prix Indonesia.

Pembalap asal Spanyol tersebut memenangkan Grand Prix Australia tahun lalu, yang sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di kelas utama.

Berbekal performa kuat selama sesi latihan, Fernandez menempati posisi keenam dalam kualifikasi, tapi ia harus mundur dari Sprint Race saat balapan menyisakan empat putaran lagi.

Fernandez mengalami patah pada dua jarinya akibat tabrakan dengan rekan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, saat awal Sprint Race di Indonesia dua pekan lalu. Cedera tersebut memaksanya untuk mundur dari balapan hari ini di Phillip Island.

Raul Fernandez, finger injury, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Trackhouse awalnya melaporkan bahwa Fernandez sedang menjalani pemeriksaan, namun kini telah mengonfirmasi bahwa ia akan absen pada balapan hari Minggu di Phillip Island dan akan bertolak ke Malaysia untuk evaluasi lebih lanjut menjelang putaran Sepang akhir pekan depan.

"Akibat dampak kecelakaan yang dialaminya di Indonesia - yang menyebabkan jari telunjuk kanannya (jari utama untuk mengoperasikan rem) patah - pembalap tim Trackhouse MotoGP nomor 25, Raul Fernandez, terpaksa mundur dari Sprint Race sepanjang 13 putaran di Phillip Island karena tidak dapat melanjutkan aksinya dengan motor Aprilia RS-GP26 miliknya.

"Karakter trek Australia yang menuntut fisik ternyata jauh lebih berat dibandingkan Sirkuit Mandalika di Indonesia, dan tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan terlalu besar untuk bisa melanjutkan balapan setelah putaran kesembilan.

"Usai balapan, Fernandez langsung menjalani pemeriksaan medis dengan Direktur Medis MotoGP. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun patah tulang pada jarinya dalam kondisi stabil, terdapat peradangan pada jaringan lunak di sekitar area yang patah tersebut.

"Ia kini dinyatakan tidak fit untuk berpartisipasi dalam Grand Prix Australia pada hari Minggu, dan akan bertolak ke Malaysia untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada hari Kamis guna menentukan apakah ia mampu membalap di Sepang.

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"Sementara itu, perawatan rehabilitasi akan dimulai sebagai upaya untuk mengurangi peradangan di sekitar jari telunjuknya yang mengalami patah tulang."

Fernandez menahan rasa sakit akibat cedera di Grand Prix Mandalika dua pekan lalu, dan berhasil mengubah posisi pole menjadi finis di peringkat kedua.

Ia bahkan sempat memimpin jalannya balapan selama 18 putaran, sebelum akhirnya disalip oleh Bezzecchi, yang kemudian meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Italia pada akhir Mei lalu.

Masalah cedera yang dialami Fernandez terjadi di saat pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin, mengalami kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 8 dalam sesi sprint hari Sabtu di Phillip Island.

Pembalap Aprilia tersebut tengah bersaing sengit dengan Marc Marquez demi meraih kemenangan sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen kejuaraan, sebelum akhirnya terjatuh saat menempati posisi kedua pada putaran kedelapan dari total 13 putaran.

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Ia harus dibawa pergi menggunakan tandu oleh petugas lintasan dan akan absen pada GP Australia akibat mengalami patah pergelangan tangan - sebuah pukulan telak bagi harapannya meraih gelar juara dunia.

Marquez kemudian memenangkan Sprint Race, yang membuatnya unggul 10 poin dalam klasemen menjelang balapan utama pada hari Minggu.