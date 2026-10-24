Raul Fernandez Mundur dari Akhir Pekan Grand Prix Australia

Setelah Jorge Martin, Aprilia juga kehilangan Raul Fernandez untuk Grand Prix Australia hari Minggu.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

Kiprah pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, di Grand Prix Australia harus berakhir lebih awal akibat dampak dari cedera tangan yang ia alami di Grand Prix Indonesia.

Pembalap asal Spanyol tersebut memenangkan Grand Prix Australia tahun lalu, yang sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di kelas utama.

Berbekal performa kuat selama sesi latihan, Fernandez menempati posisi keenam dalam kualifikasi, tapi ia harus mundur dari Sprint Race saat balapan menyisakan empat putaran lagi.

Fernandez mengalami patah pada dua jarinya akibat tabrakan dengan rekan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, saat awal Sprint Race di Indonesia dua pekan lalu. Cedera tersebut memaksanya untuk mundur dari balapan hari ini di Phillip Island.

Raul Fernandez, finger injury, 2026 Indonesian MotoGP.
Raul Fernandez, finger injury, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Trackhouse awalnya melaporkan bahwa Fernandez sedang menjalani pemeriksaan, namun kini telah mengonfirmasi bahwa ia akan absen pada balapan hari Minggu di Phillip Island dan akan bertolak ke Malaysia untuk evaluasi lebih lanjut menjelang putaran Sepang akhir pekan depan.

"Akibat dampak kecelakaan yang dialaminya di Indonesia - yang menyebabkan jari telunjuk kanannya (jari utama untuk mengoperasikan rem) patah - pembalap tim Trackhouse MotoGP nomor 25, Raul Fernandez, terpaksa mundur dari Sprint Race sepanjang 13 putaran di Phillip Island karena tidak dapat melanjutkan aksinya dengan motor Aprilia RS-GP26 miliknya.

"Karakter trek Australia yang menuntut fisik ternyata jauh lebih berat dibandingkan Sirkuit Mandalika di Indonesia, dan tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan terlalu besar untuk bisa melanjutkan balapan setelah putaran kesembilan.

"Usai balapan, Fernandez langsung menjalani pemeriksaan medis dengan Direktur Medis MotoGP. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun patah tulang pada jarinya dalam kondisi stabil, terdapat peradangan pada jaringan lunak di sekitar area yang patah tersebut.

"Ia kini dinyatakan tidak fit untuk berpartisipasi dalam Grand Prix Australia pada hari Minggu, dan akan bertolak ke Malaysia untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada hari Kamis guna menentukan apakah ia mampu membalap di Sepang.

"Sementara itu, perawatan rehabilitasi akan dimulai sebagai upaya untuk mengurangi peradangan di sekitar jari telunjuknya yang mengalami patah tulang."

Fernandez menahan rasa sakit akibat cedera di Grand Prix Mandalika dua pekan lalu, dan berhasil mengubah posisi pole menjadi finis di peringkat kedua.

Ia bahkan sempat memimpin jalannya balapan selama 18 putaran, sebelum akhirnya disalip oleh Bezzecchi, yang kemudian meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Italia pada akhir Mei lalu.

Masalah cedera yang dialami Fernandez terjadi di saat pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin, mengalami kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 8 dalam sesi sprint hari Sabtu di Phillip Island.

Pembalap Aprilia tersebut tengah bersaing sengit dengan Marc Marquez demi meraih kemenangan sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen kejuaraan, sebelum akhirnya terjatuh saat menempati posisi kedua pada putaran kedelapan dari total 13 putaran.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Ia harus dibawa pergi menggunakan tandu oleh petugas lintasan dan akan absen pada GP Australia akibat mengalami patah pergelangan tangan - sebuah pukulan telak bagi harapannya meraih gelar juara dunia.

Marquez kemudian memenangkan Sprint Race, yang membuatnya unggul 10 poin dalam klasemen menjelang balapan utama pada hari Minggu.

Tags:

Raul Fernandez
Jorge Martin
Raul Fernandez Mundur dari Akhir Pekan Grand Prix Australia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Reaksi Pertama Martin setelah Kecelakaan Sprint Phillip Island
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Bangkit dari Kecelakaan untuk Pole Sensasional
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Jorge Martin Kembali Jadi Aprilia Paling Lambat di Phillip Island
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island
Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Bungkam Saat Ditanya Keberlangsungan GP Qatar
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Mengerahkan Segalanya saat Melawan Martin di Sprint Australia
3m ago
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Raul Fernandez Mundur dari Akhir Pekan Grand Prix Australia
45m ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
57m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australia MotoGP
MotoGP News
Reaksi Pertama Martin setelah Kecelakaan Sprint Phillip Island
1h ago
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint
2h ago
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Bos Aspar Jelaskan Detail di Balik Layar Rivalitas Alonso dan Holgado
5h ago
David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix.
MotoGP News
Bos Ducati Ungkap Perbincangan Vinales untuk Jadi Pembalap Tes
5h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Membayar Kesalahan Besarnya dengan Pole Position
5h ago
Marc Marquez, scrapes on leathers, qualifying, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Luca Marini Mundur dari GP Australia, HRC Tanpa Pembalap Pabrikan
7h ago
Luca Marini.
MotoGP News
Bezzecchi Lolos dari Penalti atas Insiden Alex Marquez di Practice
13h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP