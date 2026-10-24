BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint

Jorge Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti Grand Prix Australia hari Minggu.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

Aprilia mengonfirmasi bahwa Jorge Martin mengalami patah tulang lengan dan akan absen pada ajang MotoGP Grand Prix Australia hari Minggu, yang menjadi pukulan telak bagi peluangnya meraih gelar juara tahun 2026.

Martin terjatuh di Tikungan 8 dengan kecepatan tinggi pada putaran kedelapan Sprint Race hari Sabtu di Phillip Island.

Saat kecelakaan itu terjadi, ia terlibat dalam pertarungan sengit demi meraih kemenangan melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez.

Martin terpelanting keras melewati area kerikil (gravel trap) dan harus dievakuasi menggunakan tandu oleh para petugas lintasan (marshal).

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Setelah menjalani pemeriksaan di pusat medis sirkuit, ia didiagnosis mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanannya.

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan berlomba dalam Grand Prix Australia hari Minggu ini.

Sebuah pernyataan dari tim berbunyi: “Jorge Martin dibawa ke pusat medis sirkuit setelah mengalami kecelakaan.

“Hasil sinar-X menunjukkan adanya patah tulang pada tulang radius kanan dan dugaan patah tulang pada tulang ulna kanan di bagian ujung distal.

“Martin akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian pasti mengenai kondisinya.

“Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan besok.”

Ini merupakan pukulan telak bagi harapan Martin dalam pertarungan gelar MotoGP 2026, mengingat ia kini tertinggal 10 poin dari Marc Marquez setelah pembalap Ducati tersebut memenangkan sprint hari Sabtu.

Tags:

Jorge Martin
Aprilia Racing
BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Jorge Martin Kembali Jadi Aprilia Paling Lambat di Phillip Island
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island
Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Bungkam Saat Ditanya Keberlangsungan GP Qatar
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi dan Raul Fernandez Tepis Isu Rapat Team Order Aprilia
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Jorge Martin Siap Curi Poin dari Marc Marquez di Phillip Island
Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Jorge Martin: Perburuan Gelar MotoGP Tiga Arah 'Kian Jelas'
Jorge Martin, Marc Marquez, Marco Bezzecchi.

Latest News

MotoGP News
BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint
15m ago
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
52m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australia MotoGP
MotoGP News
Bos Aspar Jelaskan Detail di Balik Layar Rivalitas Alonso dan Holgado
2h ago
David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix.
MotoGP News
Bos Ducati Ungkap Perbincangan Vinales untuk Jadi Pembalap Tes
2h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Membayar Kesalahan Besarnya dengan Pole Position
2h ago
Marc Marquez, scrapes on leathers, qualifying, 2026 Australian MotoGP.

More News

MotoGP News
Luca Marini Mundur dari GP Australia, HRC Tanpa Pembalap Pabrikan
4h ago
Luca Marini.
MotoGP News
Bezzecchi Lolos dari Penalti atas Insiden Alex Marquez di Practice
10h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Pembalap MotoGP Lakukan 'Pertemuan Rahasia' untuk Menolak GP Qatar
11h ago
MotoGP riders assembled on the grid
MotoGP News
Jorge Martin Kembali Jadi Aprilia Paling Lambat di Phillip Island
11h ago
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Bela Aero Baru Ducati yang Terinspirasi Aprilia
11h ago
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.