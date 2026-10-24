BREAKING: Martin Mundur dari GP Australia usai Kecelakaan Sprint

Aprilia mengonfirmasi bahwa Jorge Martin mengalami patah tulang lengan dan akan absen pada ajang MotoGP Grand Prix Australia hari Minggu, yang menjadi pukulan telak bagi peluangnya meraih gelar juara tahun 2026.

Martin terjatuh di Tikungan 8 dengan kecepatan tinggi pada putaran kedelapan Sprint Race hari Sabtu di Phillip Island.

Saat kecelakaan itu terjadi, ia terlibat dalam pertarungan sengit demi meraih kemenangan melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez.

Martin terpelanting keras melewati area kerikil (gravel trap) dan harus dievakuasi menggunakan tandu oleh para petugas lintasan (marshal).

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Setelah menjalani pemeriksaan di pusat medis sirkuit, ia didiagnosis mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanannya.

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Aprilia telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan berlomba dalam Grand Prix Australia hari Minggu ini.

Sebuah pernyataan dari tim berbunyi: “Jorge Martin dibawa ke pusat medis sirkuit setelah mengalami kecelakaan.

“Hasil sinar-X menunjukkan adanya patah tulang pada tulang radius kanan dan dugaan patah tulang pada tulang ulna kanan di bagian ujung distal.

“Martin akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian pasti mengenai kondisinya.

“Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan besok.”

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Ini merupakan pukulan telak bagi harapan Martin dalam pertarungan gelar MotoGP 2026, mengingat ia kini tertinggal 10 poin dari Marc Marquez setelah pembalap Ducati tersebut memenangkan sprint hari Sabtu.