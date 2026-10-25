Ducati Terapkan Team-Order di Sprint Australia? Alex Marquez Beri Penjelasan

Alex Marquez mengatakan terlalu berisiko untuk mencoba menyalip Marc Marquez di Sprint Race GP Australia.

Alex Marquez says it was too risky to attack Marc Marquez
Alex Marquez says it was too risky to attack Marc Marquez
© Gold and Goose

Alex Marquez membela keputusannya untuk tidak menyalip Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Grand Prix Australia, karena dianggap “terlalu berisiko”.

Marc Marquez meraih kemenangan penting dalam Sprint Race 13 putaran hari Sabtu di Phillip Island, yang membuatnya unggul 10 poin di klasemen.

Kecelakaan yang dialami penantang utama gelar, Jorge Martin, mengakibatkan pembalap Aprilia tersebut mengalami patah pergelangan tangan, yang membuatnya harus absen dari Grand Prix Australia hari Minggu.

Namun, sebelum kecelakaan itu terjadi, Martin sempat mendapat tekanan hebat dari Alex Marquez yang memacu motor Gresini Ducati miliknya. Saat itu, Marquez berada tepat di belakangnya di posisi ketiga pada putaran kedelapan.

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“Jika risikonya terlalu tinggi, saya tidak akan menyerang”

Alex Marquez memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan kemenangan pada tahap akhir Sprint Race di Phillip Island, namun pada akhirnya ia sama sekali tidak mencoba menantang kakak laki-lakinya, Marc Marquez.

Hal ini memicu kritik di media sosial yang menyebutkan bahwa Alex Marquez kini membalap demi kepentingan Marc Marquez, sekaligus memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan adanya team-order dari Ducati.

Tapi, Alex Marquez melihat posisinya di klasemen dibandingkan Marc, dan memutuskan untuk tidak mengambil risiko berlebih "demi kemenangan Sprint."

“Jadi, setelah menyalip [Pedro] Acosta kembali, saya hanya berusaha memperkecil jarak dengan Martin dan Marc,” ujarnya kepada siaran resmi MotoGP.

“Saya memang bisa melakukannya, tetapi kondisinya sudah terlalu mepet dengan batas kemampuan. Jadi, setelah Jorge terjatuh, saya sampai di bagian akhir dengan kecepatan yang cukup untuk mencoba menyerang Marc.

“Namun, itu terlalu berisiko. Dia sedang berjuang demi gelar juara, dan saya tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu hanya demi kemenangan di balapan sprint.

“Saat itu, saya memutuskan untuk tetap menjaga ritme dan berusaha terus berada di dekatnya, karena situasinya sudah terlalu berisiko.

“Jika risikonya tinggi, saya tidak akan mengambil risiko apa pun untuk menyalipnya.

“Dia adalah kakak saya, dan kami juga bernaung di bawah pabrikan yang sama, serta hal-hal lainnya.

Marc Marquez leads Alex Marquez in Australia MotoGP sprint
Marc Marquez leads Alex Marquez in Australia MotoGP sprint
© Gold and Goose

“Jadi, sederhananya begini: jika risikonya terlalu tinggi, saya tidak akan menyerangnya.

“Di awal balapan, saat saya menyerang Jorge, niat saya adalah untuk turut menyerang Marc dan menetapkan ritme balap saya sendiri.

“Namun, Jorge kemudian menyerang saya balik, sehingga saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Inilah rencana kami, dan saya akan tetap bersikap seperti ini.”

Alex Marquez menempati posisi kualifikasi kedua di belakang Marc Marquez pada Sabtu pagi di Phillip Island.

Dengan absennya Martin dari balapan hari Minggu, peluang Alex Marquez untuk meraih kemenangan kini meningkat.

Marc Marquez kemungkinan besar tidak akan memberikan perlawanan berarti jika pembalap Gresini tersebut mampu menunjukkan kecepatan yang setara dengan saat Sprint Race.

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Ducati Terapkan Team-Order di Sprint Australia? Alex Marquez Beri Penjelasan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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