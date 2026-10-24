Marc Marquez Mengerahkan Segalanya saat Melawan Martin di Sprint Australia

Selama tujuh setengah putaran, Marquez dan Martin menyuguhkan Sprint Race perpisahan yang luar biasa bagi Phillip Island. Keduanya saling jual beli overtake dan bergantian memimpin dalam pertunjukan balap yang memacu adrenalin dan berada tepat di ambang batas kemampuan.

Namun, pada putaran kedelapan di Tikungan 8, Martin melampaui batas tipis antara kejayaan dan bencana. Bagian depan motor Aprilia-nya kehilangan grip, membuatnya terpelanting melewati area kerikil saat tengah mengejar Marquez.

Marquez kemudian meraih kemenangan dan kembali memimpin klasemen kejuaraan, sebelum muncul kabar bahwa Martin mengalami patah tulang lengan kanan dan dipastikan absen dari Grand Prix hari Minggu.

Marc Marquez, Jorge Martin, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

“Pertama-tama, tim saya baru saja memberi tahu bahwa Jorge berada di pusat medis, jadi saya mendoakan yang terbaik untuknya - terlebih lagi karena kehadirannya akan bagus untuk persaingan kejuaraan,” ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com.

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“Namun, hari ini adalah pertarungan perebutan gelar. Agresif, berada di ambang batas, tetapi masih dalam batas yang diperbolehkan.

“Seandainya bukan Jorge, saya pasti akan lebih tenang. Namun, karena itu adalah Jorge, saya mengerahkan segalanya untuk segera menyerangnya begitu dia menyalip saya, sebab dia lebih cepat daripada saya.”

Phillip Island Sprint lap times: Top 6 (before Ogura penalty) plus Jorge Martin. © Peter McLaren

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Meski Aprilia telah menunjukkan potensinya sejak sesi latihan hari Jumat, Marquez selalu mengungguli Martin di setiap sesi sebelum Sprint, baik dalam kondisi lintasan kering maupun basah.

Sang juara musim 2024 itu kemudian berupaya menantang Marquez dalam balapan Sprint, namun ia juga memacu motor hingga batas kemampuannya, bahkan sempat melebar beberapa kali setelah berhasil memimpin.

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“Dia hanya lebih cepat di dua tikungan, yaitu tikungan terakhir dan tikungan pertama. Di bagian sirkuit lainnya, saya sedikit lebih cepat dan merasa nyaman saat berkendara,” ujar Marquez.

Setelah cedera Martin dikonfirmasi secara resmi, Marquez menambahkan: "Saya senang dengan kemenangan ini, tetapi saya turut prihatin atas apa yang dialami Jorge. Saya mendoakan kesembuhannya yang cepat dan berharap bisa segera melihatnya kembali beraksi di lintasan."

Marc Marquez berterima kasih ke Alex

Dengan Martin sudah tersingkir, Marquez masih berpotensi menghadapi tantangan dari adik laki-lakinya, Alex, yang mendekati dua pembalap terdepan.

Marc menyadari bahwa Alex memiliki kecepatan untuk meraih kemenangan, tapi ia akan bertarung keras jika pembalap Gresini itu coba untuk menyalip. Akhirnya, itu tidak benar-benar terjadi, sesuatu yang disyukuri Marc.

Marc Marquez, Alex Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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“Tadi saya sempat bertanya kepadanya [parc ferme] apakah dia masih punya sisa kecepatan lebih atau tidak, karena memang saat itu saya sedang bertahan - seperti yang Anda lihat saat melawan Jorge - saya hanya berusaha mengatur jalannya balapan,” ujar Marc. “Saat melihat Alex di belakang, saya memang bertahan, tetapi dengan cara yang lebih santai.

“Saya tahu mungkin dia sangat cepat, tetapi seperti yang kita lihat, jika ingin menyalip saya, seseorang harus mengambil risiko yang sangat besar - seperti yang dilakukan Jorge.

“Hari ini Alex mungkin punya kecepatan untuk menang, dan saya pun siap untuk bertarung. Namun, dia memang sangat cepat, dan saya ucapkan terima kasih kepadanya [karena tidak mengambil risiko untuk menyalip].”

Marquez menghadapi Grand Prix Australia basah

Marquez kini memiliki peluang emas untuk memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara dunia atas Martin - yang absen - pada Grand Prix hari Minggu.

Namun, dengan prakiraan cuaca yang menunjukkan kondisi terburuk sepanjang akhir pekan, pembalap Ducati itu tidak ingin bersikap jemawa.

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"Dalam kondisi basah, kita tidak pernah tahu. Hari ini pun sempat turun hujan, tetapi pada akhirnya balapan berlangsung dalam kondisi kering!" ujar Marquez.

"Akan tetapi, untuk besok, tampaknya jumlah air di lintasan akan sangat berbeda - akan jauh lebih banyak.

“Hari ini sempat turun hujan [di pagi hari], tetapi air di lintasan sangat sedikit.

“Kami harus benar-benar paham; balapan akan berlangsung sangat panjang dan kami harus sangat berkonsentrasi.

“Bersiaplah menghadapi kondisi apa pun, dan beradaptasilah secepat mungkin.”

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