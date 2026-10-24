Reaksi Pertama Martin setelah Kecelakaan Sprint Phillip Island

Jorge Martin telah menyampaikan reaksi pertamanya mengenai kecelakaan yang mengakhiri kiprahnya di GP Australia.

Martin's first words after his sprint crash
Martin's first words after his sprint crash
© Gold and Goose

Jorge Martin akan pergi ke Melbourne untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait cedera pergelangan tangannya yang patah; pernyataan ini disampaikan dalam komentar pertamanya setelah kecelakaan Sprint Race di MotoGP Australia.

Pembalap  Aprilia tersebut mengawali balapan hari Sabtu di Phillip Island dengan keunggulan dua poin di klasemen dari Ducati, Marc Marquez.

Martin melesat dari posisi keempat di grid ke posisi kedua saat Sprint dimulai, lalu terlibat pertarungan sengit memperebutkan posisi terdepan melawan Marquez.

Pada putaran kedelapan, saat berada di posisi kedua, Martin terjatuh dari motor Aprilia-nya di Tikungan 8 - sebuah tikungan cepat ke kanan.

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“Aku masih hidup… itulah hal yang paling penting”

Martin harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas lintasan setelah terguling keras di area gravel trap.

Berdasarkan pemeriksaan di pusat medis sirkuit, ia didiagnosis mengalami patah pergelangan tangan. Kondisi ini membuatnya harus absen dari Grand Prix Australia hari Minggu, pukulan telak bagi harapannya dalam perebutan gelar.

Pernyataan dari tim berbunyi: “Jorge Martin dibawa ke pusat medis sirkuit setelah mengalami kecelakaan.

“Hasil sinar-X menunjukkan adanya fraktur pada tulang radius kanan dan dugaan fraktur pada tulang ulna kanan di bagian ujung distal.

“Martin akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian pasti mengenai kondisinya.

“Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan besok.”

Dalam pernyataan pertamanya kepada media setelah pengumuman dari Aprilia, Martin mengatakan “tidak ada hal penting yang terjadi” dalam kecelakaan tersebut dan kini akan bertolak ke Melbourne untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, saat berbicara di hadapan mikrofon televisi dari berbagai penjuru dunia, ia enggan berkomentar mengenai dampak cedera tersebut terhadap peluangnya meraih gelar juara.

“Yah, saya aman. Saya masih hidup,” ujarnya.

“Itu hal yang paling penting. Saya lega karena tidak terjadi sesuatu yang serius. Sepertinya hanya ada tulang kecil yang bermasalah, jadi saya bersyukur.

“Sayang sekali soal kecelakaan itu; kejadiannya cukup parah. Yang terpenting adalah saya baik-baik saja setelah mengalami kecelakaan yang sangat berbahaya.

“Sekarang saya akan pergi ke Melbourne; di sana saya akan mencari tahu pemeriksaan apa saja yang perlu dijalani dan langkah apa yang harus diambil dalam beberapa hari ke depan.”

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

Martin diragukan untuk balapan berikutnya

Aprilia belum memberikan komentar resmi mengenai langkah selanjutnya bagi Martin, meskipun tampaknya sangat kecil kemungkinan ia akan berlomba akhir pekan depan di Grand Prix Malaysia.

Australia menjadi awal dari rangkaian triple header - bersama dengan Grand Prix Malaysia dan Grand Prix Qatar - yang menandai fase krusial di tahap akhir musim ini.

Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih 10 poin setelah memenangkan Sprint Race

Tags:

Jorge Martin
Aprilia Racing
Reaksi Pertama Martin setelah Kecelakaan Sprint Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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