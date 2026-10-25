Bagnaia Tidak Bicara Banyak Soal Penyebab DNF Sprint Race

Francesco Bagnaia tidak menyelesaikan sprint GP Australia, namun ia enggan mengungkapkan alasannya.

Bagnaia failed to finish the sprint at Phillip Island
Bagnaia failed to finish the sprint at Phillip Island
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia tidak menjelaskan kenapa ia mundur dari balapan sprint Grand Prix Australia pada hari Minggu, ia hanya menyebutkan bahwa motor Desmo GP26 miliknya mengalami “masalah”.

Musim 2026 yang sulit bagi sang juara dunia dua kali tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan sepanjang akhir pekan Phillip Island sejauh ini.

Bagnaia berada di luar posisi Q2 setelah sesi latihan hari Jumat, kemudian hanya menempati posisi ke-16 di grid dalam kondisi cuaca yang tidak menentu saat sesi kualifikasi pada Sabtu pagi.

Di Sprint Race, Bagnaia merosot ke posisi paling belakang selama dua putaran awal, sebelum akhirnya masuk ke jalur pit untuk mundur dari balapan.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

“Masalah kecil yang memburuk dari tikungan ke tikungan”

Bagnaia menolak untuk merinci apa masalah yang terjadi, dan hanya mengatakan kepada para wartawan di Phillip Island: “Sayangnya, saya mengalami sedikit masalah dan harus mundur; hal-hal seperti ini bisa saja terjadi.”

Dalam siaran pers Ducati setelah balapan, Bagnaia menambahkan bahwa masalah tersebut muncul lebih awal dan kian memburuk di setiap tikungan.

“Ini jelas bukan hari terbaik bagi kami, dimulai dari sesi kualifikasi, di mana kami tidak mengambil keputusan yang tepat terkait strategi dan pemilihan ban belakang,” ujarnya.

“Saya mengawali balapan sprint dengan baik, tetapi kemudian muncul masalah kecil yang terus memburuk di setiap tikungan, sehingga menghalangi saya untuk melanjutkan balapan.”

“Sayang sekali, tetapi kami harus fokus pada balapan besok yang akan berlangsung cukup panjang. Target yang realistis adalah finis di posisi 10 besar.”

Bagnaia keluhkan strategi kualifikasi

Bagnaia hanya memakai satu set ban basah sepanjang sesi Q1 yang berlangsung dalam kondisi lintasan lembap pada Sabtu pagi, sementara semua pembalap di depannya memilih untuk menggunakan dua set ban.

Ia meyakini bahwa strategi Ducati keliru dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk melaju ke bagian kedua kualifikasi.

“Bisa dibilang kami salah menerapkan strategi karena memilih jenis ban yang tidak tepat,” ujarnya.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

“Hal itu bisa saja terjadi, karena kondisinya sulit untuk dibaca, terutama saat Anda menjadi yang pertama turun ke lintasan.

“Namun secara keseluruhan, strategi kami keliru, dan besok saya akan memulai balapan dari posisi yang lebih jauh di belakang.

“Saya tidak tahu apakah saya bisa lolos ke Q2 - sepertinya bisa - tetapi itu pun tidak akan mengubah apa pun terkait dengan apa yang terjadi dalam balapan setelahnya.”

Bagnaia gagal membayar kekecewaan itu di Grand Prix, yang dibatalkan karena cuaca buruk yang membatasi visibilitas helikopter medis.

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Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagnaia Tidak Bicara Banyak Soal Penyebab DNF Sprint Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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