Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar

Para pembalap MotoGP telah menyampaikan tuntutan keselamatan mereka untuk Grand Prix Qatar.

2025 MotoGP Qatar Grand Prix
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
© Gold and Goose

Para pembalap MotoGP telah mengajukan tuntutan kepada penyelenggara kejuaraan agar Grand Prix Qatar dapat dilaksanakan pada minggu pertama bulan November.

MotoGP menunda Grand Prix Qatar dari jadwal semula di bulan April ke akhir pekan tanggal 6–8 November, menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Seiring dengan meningkatnya konflik di kawasan Teluk dalam beberapa pekan terakhir - di tengah serangan kelompok pemberontak Houthi terhadap Arab Saudi serta ancaman kampanye pengeboman baru oleh Amerika Serikat terhadap Iran - kelangsungan penyelenggaraan Grand Prix Qatar kembali dipertanyakan.

MotoGP menegaskan bahwa balapan akan tetap berlangsung, sementara pihak sirkuit Lusail baru-baru ini menyatakan bahwa persiapan untuk ajang tersebut telah memasuki tahap akhir.

Start, 2025 Qatar MotoGP.
Start, 2025 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Para pembalap meminta jaminan keamanan ke MotoGP

Pada hari Kamis di Grand Prix Australia, para pembalap mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas balapan di Qatar; menurut laporan The Race, dan dua pertiga dari mereka yang hadir menyatakan keberatan untuk pergi ke wilayah tersebut.

Para pembalap kemudian menindaklanjuti masalah ini dengan pimpinan MotoGP Group, Carlos Ezpeleta, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport.

Para pembalap MotoGP meminta jaminan dari pihak penyelenggara kejuaraan terkait berbagai hal, untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi di Qatar selama mereka berada di sana.

Permintaan tersebut mencakup rencana evakuasi bagi seluruh personel di area *paddock*, serta penanggungan biaya hotel seandainya mereka tidak dapat meninggalkan Doha akibat penutupan wilayah udara.

Belum jelas apakah tuntutan-tuntutan ini telah disetujui oleh pihak penyelenggara kejuaraan, meskipun bos tim VR46, Uccio Salucci, mengatakan pada hari Sabtu: “Mereka memberikan kami beberapa jaminan.

“Bagaimana jika ada pembalap yang tidak hadir? Itu adalah keputusan pribadi, tetapi pihak penyelenggara justru melimpahkan dampaknya kepada kami, tim-tim yang ada. Bagaimanapun, tim saya akan tetap hadir.”

MotoGP tak punya banyak waktu untuk membuat keputusan

Rombongan MotoGP akan bertolak dari Phillip Island menuju Malaysia akhir pekan depan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Qatar untuk menutup rangkaian triple-header ini.

Jika balapan tersebut tidak dapat terlaksana, pihak MotoGP hanya memiliki sedikit waktu untuk menyampaikan kabar tersebut sekaligus mengubah rencana pengangkutan logistik mereka.

MotoGP Qatar 2025
MotoGP Qatar 2025
© Gold and Goose

Kekhawatiran yang dihadapi MotoGP adalah bahwa eskalasi perang di Iran dapat menyebabkan penutupan wilayah udara di sekitar kawasan Teluk, seperti yang terjadi pada awal tahun ini.

Hal tersebut kemudian dapat berdampak serius terhadap akhir kejuaraan, yang dijadwalkan akan ditutup dengan dua seri beruntun di Portugal dan Valencia pada akhir November.

Tags:

MotoGP
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
MotoGP Tunda Grand Prix Qatar di Tengah Perang Iran
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
MotoGP News
MotoGP Ungkap Keraguan GP Qatar di Tengah Konflik Iran
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Qatar MotoGP

Latest News

MotoGP News
Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar
17s ago
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
MotoGP News
UPDATE: Jadwal MotoGP Diumumkan, Balapan Moto3-Moto2 Batal
40m ago
Rain drops on Phillip Island The Final Roar sign, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Ducati Terapkan Team-Order di Sprint Australia? Alex Marquez Beri Penjelasan
53m ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Australia 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Mundurnya Duo Aprilia
2h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco, qualifying, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Beri Pembaruan Positif Seputar Cedera Jorge Martin
2h ago
Jorge Martin, 2026 Australian MotoGP.

More News

MotoGP News
Aldeguer Absen Lagi di Sepang, Lecuona Kembali Jadi Pengganti
3h ago
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Pulih dari Sakit Misterius, Joan Mir Siap Comeback di Malaysia
14h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Mengerahkan Segalanya saat Melawan Martin di Sprint Australia
19h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Raul Fernandez Mundur dari Akhir Pekan Grand Prix Australia
20h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
20h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australia MotoGP