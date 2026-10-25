Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar

Para pembalap MotoGP telah mengajukan tuntutan kepada penyelenggara kejuaraan agar Grand Prix Qatar dapat dilaksanakan pada minggu pertama bulan November.

MotoGP menunda Grand Prix Qatar dari jadwal semula di bulan April ke akhir pekan tanggal 6–8 November, menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Seiring dengan meningkatnya konflik di kawasan Teluk dalam beberapa pekan terakhir - di tengah serangan kelompok pemberontak Houthi terhadap Arab Saudi serta ancaman kampanye pengeboman baru oleh Amerika Serikat terhadap Iran - kelangsungan penyelenggaraan Grand Prix Qatar kembali dipertanyakan.

MotoGP menegaskan bahwa balapan akan tetap berlangsung, sementara pihak sirkuit Lusail baru-baru ini menyatakan bahwa persiapan untuk ajang tersebut telah memasuki tahap akhir.

Start, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Para pembalap meminta jaminan keamanan ke MotoGP

Pada hari Kamis di Grand Prix Australia, para pembalap mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas balapan di Qatar; menurut laporan The Race, dan dua pertiga dari mereka yang hadir menyatakan keberatan untuk pergi ke wilayah tersebut.

Para pembalap kemudian menindaklanjuti masalah ini dengan pimpinan MotoGP Group, Carlos Ezpeleta, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport.

Para pembalap MotoGP meminta jaminan dari pihak penyelenggara kejuaraan terkait berbagai hal, untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi di Qatar selama mereka berada di sana.

Permintaan tersebut mencakup rencana evakuasi bagi seluruh personel di area *paddock*, serta penanggungan biaya hotel seandainya mereka tidak dapat meninggalkan Doha akibat penutupan wilayah udara.

Belum jelas apakah tuntutan-tuntutan ini telah disetujui oleh pihak penyelenggara kejuaraan, meskipun bos tim VR46, Uccio Salucci, mengatakan pada hari Sabtu: “Mereka memberikan kami beberapa jaminan.

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“Bagaimana jika ada pembalap yang tidak hadir? Itu adalah keputusan pribadi, tetapi pihak penyelenggara justru melimpahkan dampaknya kepada kami, tim-tim yang ada. Bagaimanapun, tim saya akan tetap hadir.”

MotoGP tak punya banyak waktu untuk membuat keputusan

Rombongan MotoGP akan bertolak dari Phillip Island menuju Malaysia akhir pekan depan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Qatar untuk menutup rangkaian triple-header ini.

Jika balapan tersebut tidak dapat terlaksana, pihak MotoGP hanya memiliki sedikit waktu untuk menyampaikan kabar tersebut sekaligus mengubah rencana pengangkutan logistik mereka.

MotoGP Qatar 2025 © Gold and Goose

Kekhawatiran yang dihadapi MotoGP adalah bahwa eskalasi perang di Iran dapat menyebabkan penutupan wilayah udara di sekitar kawasan Teluk, seperti yang terjadi pada awal tahun ini.

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Hal tersebut kemudian dapat berdampak serius terhadap akhir kejuaraan, yang dijadwalkan akan ditutup dengan dua seri beruntun di Portugal dan Valencia pada akhir November.