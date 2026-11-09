MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar

Carlos Ezpeleta telah memberikan informasi terkini mengenai bagaimana MotoGP akan menangani aksi boikot Yamaha di Qatar.

Yamaha could face sanctions for missing Qatar
Yamaha could face sanctions for missing Qatar
© Gold and Goose

CEO MotoGP, Carlos Ezpeleta, memberikan informasi terkini mengenai langkah selanjutnya terkait Yamaha setelah pabrikan Jepang tersebut melanggar kontrak dengan tidak mengikuti Grand Prix Qatar.

Yamaha secara mengejutkan menarik diri dari Grand Prix Qatar akhir pekan lalu karena kebijakan perjalanan internal perusahaan terkait wilayah Timur Tengah di tengah ketidakpastian akibat situasi perang di Iran.

Hal ini berarti jumlah peserta di grid MotoGP untuk akhir pekan tersebut berkurang menjadi 18 pembalap, yang kemudian turun lagi menjadi 16 akibat cedera. Tidak ada satu pun pembalap Yamaha yang hadir.

Ajang tersebut berlangsung tanpa kendala, meskipun peringatan keamanan sempat dikeluarkan bagi warga negara Amerika di Qatar pada hari Jumat, sementara aksi pemogokan terjadi di Iran dan Arab Saudi selama gelaran MotoGP berlangsung di Lusail.

All four Yamaha riders were not present in Qatar
All four Yamaha riders were not present in Qatar
© Gold and Goose

“Hubungan kita sepenuhnya komersial”

MotoGP mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada tim dan pembalap yang tidak berpartisipasi dalam balapan di Qatar, setelah 19 dari 22 peserta yang terdaftar menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak ingin berlomba.

Yamaha, yang terikat kontrak dengan MotoGP Group, akan menghadapi hukuman atas keputusannya tersebut, meskipun belum jelas bentuk hukuman apa yang akan diberikan.

Hubungan MotoGP Group dengan Yamaha bersifat komersial, sehingga sanksi apa pun yang berkaitan dengan aspek olahraga - termasuk ancaman skorsing - akan ditangani oleh FIM.

FIM tetap bungkam sepanjang peristiwa ini berlangsung dan belum mengungkapkan hukuman apa, jika ada, yang dapat dijatuhkan kepada Yamaha.

Carlos Ezpeleta, MotoGP deputy CEO.
Carlos Ezpeleta, MotoGP deputy CEO.
© Peter McLaren

Menanggapi masalah tersebut, Ezpeleta mengatakan kepada Motorsport: “Ini adalah kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas secara terbuka.

“Kami akan berbicara dengan Yamaha, dan setelah itu, jika ada keputusan yang diambil, hal tersebut akan disampaikan.”

“Namun, hingga hari ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial, dan seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat—dan memang tidak terlibat—dalam aspek olahraga.

“Itu adalah ranah FIM.”

“Kita memaparkan diri kita secara tidak perlu”

Start, 2026 Qatar MotoGP.
Start, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Perselisihan antara para pembalap MotoGP dan pihak penyelenggara kejuaraan di Qatar memicu perhatian media yang intens.

Hal ini juga menjadi momen di mana para pembalap berada dalam posisi paling dekat untuk membentuk sebuah serikat resmi.

Namun, Ezpeleta berpendapat bahwa “kegaduhan yang muncul di seputar acara tersebut” tidaklah perlu dan menyarankan agar hal ini diperbaiki, tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa langkah perbaikan yang dimaksud.

“Para pembalap selalu menjadi bintang utama di MotoGP, dan mereka akan terus demikian.

“Kami melakukan evaluasi diri terhadap segala aspek; ada hal-hal yang harus kami perbaiki, hal-hal yang harus diperbaiki oleh tim, serta hal-hal lain yang harus ditingkatkan oleh para pembalap.

“Jelas bahwa, akibat kegaduhan yang muncul di seputar ajang tersebut, kami telah menempatkan diri dalam situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan itulah yang harus kami perbaiki.”

Tags:

MotoGP
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
MotoGP Ubah Jadwal GP Qatar saat Pembalap Menunda Keberangkatan
Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
MotoGP News
MotoGP Tegaskan Niatnya untuk Tetap Balapan di Qatar
Start, 2025 Qatar MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Catalunya 2026: Starting Grid Grand Prix di Barcelona
Pedro Acosta, 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Tunda Grand Prix Qatar di Tengah Perang Iran
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
MotoGP News
MotoGP Ungkap Keraguan GP Qatar di Tengah Konflik Iran
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Qatar MotoGP

Latest News

MotoGP News
MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar
24s ago
Yamaha MotoGP bike set up in Qatar
MotoGP News
Rossi Ungkit Aksi "Tidak Masuk Akal" Marc Marquez di Sepang 2015
25m ago
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
MotoGP News
Acosta Takut dengan Kecelakaan Bagnaia di Sprint Race Qatar
3h ago
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jorge Martin Hampir Absen di Qatar Karena Cederanya
3h ago
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Akui "Tidak Ada Keajaiban" untuk Harapan Gelarnya
5h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP

More News

MotoGP News
Marc Marquez Kelelahan setelah Tampil Taktis di MotoGP Qatar
19h ago
Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail
19h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
22h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Qatar MotoGP
MotoGP News
MotoGP Qatar 2026: Starting Grid Grand Prix Tanpa Bagnaia dan Marini
08/11/26
Bezzecchi, Marc Marquez, di Giannantonio, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Luca Marini Putuskan Mundur dari MotoGP Qatar
08/11/26
Luca Marini, 2026 Qatar MotoGP.