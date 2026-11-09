MotoGP Beri Update soal Penalti Yamaha usai Absen di Qatar

CEO MotoGP, Carlos Ezpeleta, memberikan informasi terkini mengenai langkah selanjutnya terkait Yamaha setelah pabrikan Jepang tersebut melanggar kontrak dengan tidak mengikuti Grand Prix Qatar.

Yamaha secara mengejutkan menarik diri dari Grand Prix Qatar akhir pekan lalu karena kebijakan perjalanan internal perusahaan terkait wilayah Timur Tengah di tengah ketidakpastian akibat situasi perang di Iran.

Hal ini berarti jumlah peserta di grid MotoGP untuk akhir pekan tersebut berkurang menjadi 18 pembalap, yang kemudian turun lagi menjadi 16 akibat cedera. Tidak ada satu pun pembalap Yamaha yang hadir.

Ajang tersebut berlangsung tanpa kendala, meskipun peringatan keamanan sempat dikeluarkan bagi warga negara Amerika di Qatar pada hari Jumat, sementara aksi pemogokan terjadi di Iran dan Arab Saudi selama gelaran MotoGP berlangsung di Lusail.

All four Yamaha riders were not present in Qatar © Gold and Goose

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“Hubungan kita sepenuhnya komersial”

MotoGP mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada tim dan pembalap yang tidak berpartisipasi dalam balapan di Qatar, setelah 19 dari 22 peserta yang terdaftar menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak ingin berlomba.

Yamaha, yang terikat kontrak dengan MotoGP Group, akan menghadapi hukuman atas keputusannya tersebut, meskipun belum jelas bentuk hukuman apa yang akan diberikan.

Hubungan MotoGP Group dengan Yamaha bersifat komersial, sehingga sanksi apa pun yang berkaitan dengan aspek olahraga - termasuk ancaman skorsing - akan ditangani oleh FIM.

FIM tetap bungkam sepanjang peristiwa ini berlangsung dan belum mengungkapkan hukuman apa, jika ada, yang dapat dijatuhkan kepada Yamaha.

Carlos Ezpeleta, MotoGP deputy CEO. © Peter McLaren

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Menanggapi masalah tersebut, Ezpeleta mengatakan kepada Motorsport: “Ini adalah kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas secara terbuka.

“Kami akan berbicara dengan Yamaha, dan setelah itu, jika ada keputusan yang diambil, hal tersebut akan disampaikan.”

“Namun, hingga hari ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial, dan seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat—dan memang tidak terlibat—dalam aspek olahraga.

“Itu adalah ranah FIM.”

“Kita memaparkan diri kita secara tidak perlu”

Start, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Perselisihan antara para pembalap MotoGP dan pihak penyelenggara kejuaraan di Qatar memicu perhatian media yang intens.

Hal ini juga menjadi momen di mana para pembalap berada dalam posisi paling dekat untuk membentuk sebuah serikat resmi.

Namun, Ezpeleta berpendapat bahwa “kegaduhan yang muncul di seputar acara tersebut” tidaklah perlu dan menyarankan agar hal ini diperbaiki, tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa langkah perbaikan yang dimaksud.

“Para pembalap selalu menjadi bintang utama di MotoGP, dan mereka akan terus demikian.

“Kami melakukan evaluasi diri terhadap segala aspek; ada hal-hal yang harus kami perbaiki, hal-hal yang harus diperbaiki oleh tim, serta hal-hal lain yang harus ditingkatkan oleh para pembalap.

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“Jelas bahwa, akibat kegaduhan yang muncul di seputar ajang tersebut, kami telah menempatkan diri dalam situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan itulah yang harus kami perbaiki.”