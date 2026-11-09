Bezzecchi Akui "Tidak Ada Keajaiban" untuk Harapan Gelarnya

Marco Bezzecchi tetap berada dalam persaingan gelar juara MotoGP setelah memenangkan Grand Prix Qatar, tapi ia mengakui bahwa tidak ada “keajaiban” yang terjadi musim ini yang bisa memberinya harapan besar.

Pembalap Aprilia tersebut mendominasi balapan 22 putaran di Qatar pada hari Minggu, mencatatkan kemenangan Grand Prix keenamnya musim ini sekaligus memangkas selisih poinnya dari Marc Marquez dalam perebutan gelar juara menjadi 74 poin.

Dengan dua putaran tersisa, Bezzecchi secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar. Tapi ia harus memenangkan kedua balapan di Portugal dan Valencia, serta berharap Marquez tidak meraih satupun poin untuk menjadi juara.

Skenario ini sangat sulit terwujud dan membutuhkan “sebuah keajaiban” untuk Bezzecchi - meski ia mengakui belum ada keajaiban seperti itu yang terjadi padanya sepanjang tahun 2026.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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“Jorge dan Marc adalah pembalap yang sangat hebat”

Saat ditanya mengenai peluangnya meraih gelar juara setelah GP Qatar, Bezzecchi mengatakan: “Maksud saya, saya butuh keajaiban, tetapi sepertinya musim ini tidak ada keajaiban bagi saya.

“Namun, senang rasanya bisa memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka.

“Pada akhirnya, Jorge [Martin] dan Marc adalah pembalap yang sangat, sangat hebat.

“Bisa bersaing dengan mereka saja sudah bagus. Saya ingin berkembang; saya ingin menjadi lebih baik untuk masa depan.

“Jadi, saya akan mencoba untuk menikmati dan membawa serta semua hal positif yang telah saya pelajari musim ini, dan semoga bisa terus belajar dalam dua balapan terakhir ini.”

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Marquez unggul 60 poin atas Martin di klasemen setelah finis di posisi kedua di Qatar, yang berarti ia bisa mengunci gelar juara pada Sprint Race di Qatar.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Apapun bisa terjadi di balapan”

Kemenangan Bezzecchi pada hari Minggu diraih setelah ia terjatuh pada Sprint Race akibat tabrakan dengan Marquez di tikungan pertama.

Pembalap asal Italia itu tidak banyak berkomentar mengenai insiden tersebut pada Sabtu malam, namun tampak telah melupakannya saat mengevaluasi penampilannya di ajang grand prix ini.

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“Itu adalah balapan yang luar biasa bagi saya,” ujarnya.

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“Saya sangat termotivasi setelah kejadian kemarin; pada saat itu, saya merasa bisa bersaing untuk meraih kemenangan pada Sprint Race tersebut.

“Hal seperti itu memang bisa terjadi dalam balapan.

“Bagaimanapun, hal ini memberi saya dorongan ekstra untuk mencoba bangkit hari ini dan mengawali segalanya dengan sempurna.

“Saya senang bisa mewujudkannya dan sangat berterima kasih kepada tim serta Aprilia.

“Rasanya menyenangkan. Saya merasa percaya diri saat mengendarai motor dan merasa nyaman sepanjang balapan.

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“Saya tidak mengalami momen di mana saya merasa panik. Saya berusaha untuk tetap tenang, terus menambah sedikit demi sedikit, dan mengelola semuanya dengan baik.

“Ini adalah trek yang membuat ban sangat terbebani, termasuk ban depan. Saya berusaha mengelolanya dengan cara sebaik mungkin, dan untungnya saya berhasil.”