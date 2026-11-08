Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail

Francesco Bagnaia telah memberikan kabar terkini setelah kecelakaannya di Qatar.

Bagnaia has given an update following his Qatar crash
Bagnaia has given an update following his Qatar crash
© Gold and Goose

Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan kabar terbaru melalui media sosial menyusul kecelakaan hebat yang ia alami dalam sesi sprint MotoGP Qatar, yang mengakibatkan kakinya mengalami patah tulang.

Pecco terlibat dalam insiden pada putaran pembuka sesi sprint hari Sabtu, saat pembalap tim Gresini, Fermin Aldeguer, melakukan kesalahan pengereman di tikungan terakhir ketika sedang bersaing dengan Pedro Acosta.

Aldeguer menabrak bagian belakang motor Ducati pabrikan milik Bagnaia, membuat pembalap asal Italia itu terpelanting dari motornya, dan memicu dikibarkannya bendera merah.

Bagnaia harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas lintasan, lalu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya patah tulang pada kaki kanannya.

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“Aku akan segera kembali, teman-teman”

Pembalap asal Italia itu akan melewatkan Grand Prix Qatar hari Minggu ini, sementara Ducati telah mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani operasi.

Sebuah kabar terbaru dari tim pada Minggu pagi menyatakan: "Menyusul kecelakaan yang terjadi kemarin dalam ajang Sprint GP Qatar, Francesco Bagnaia mengalami patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya.

"Dia akan kembali ke Italia sore ini untuk menjalani operasi guna menangani cedera tersebut. Operasi diperkirakan akan berlangsung antara besok hingga hari Selasa. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut sesegera mungkin."

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Dalam sebuah unggahan di Instagram, Bagnaia menyebut Qatar sebagai "salah satu akhir pekan terbaik musim ini", dan ia memilih untuk tetap mengingat hal tersebut alih-alih berfokus pada kecelakaan yang terjadi.

Dia menulis: “Apa yang bisa saya katakan? Saya akan segera kembali, teman-teman.

“Rasanya aneh untuk mengatakannya, tetapi akhir pekan di Qatar justru menjadi salah satu yang terbaik bagi saya musim ini.

“Sayangnya, terkadang, sekeras apa pun Anda berusaha memperbaiki keadaan, segalanya tetap tidak berjalan sesuai keinginan. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya.

“Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya ingin mengambil sisi positif dari akhir pekan ini, karena kita sudah terlalu lama merasa frustrasi.

“Terima kasih semua atas pesan-pesan kalian. Saya baik-baik saja.”

Bagnaia melaju dengan mulus ke Q2 dalam sesi latihan Jumat sore dan menempati posisi kelima dalam kualifikasi, dan berada dalam pertarungan podium di awal Sprint Race

Comeback belum ditentukan

Ducati belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi Bagnaia, sehingga belum diketahui kapan pembalap asal Italia itu akan kembali beraksi.

Musim 2026 menjadi masa yang sulit bagi Bagnaia, yang belum lama ini mengungkapkan bahwa ia kini hanya menghitung hari hingga bisa pindah ke Aprilia dan memulai lembaran baru.

Setelah Grand Prix Qatar akhir pekan ini, masih tersisa dua putaran lagi, dengan Portugal sebagai seri berikutnya pada akhir pekan tanggal 20–22 November.

Selanjutnya, seri Valencia akan digelar satu minggu kemudian, sebelum Bagnaia menjajal motor Aprilia untuk pertama kalinya dalam sesi uji coba pasca-balapan di Ricardo Tormo pada 1 Desember.

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagiana Memberikan Pembaruan setelah Kecelakaan Sprint Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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