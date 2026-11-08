Luca Marini Putuskan Mundur dari MotoGP Qatar

Starting grid MotoGP Qatar berkurang menjadi hanya 16 pembalap, dengan Luca Marini jadi pembalap terbaru yang mundur.

Luca Marini will miss tonight's Qatar MotoGP race
Luca Marini will miss tonight's Qatar MotoGP race
© Gold and Goose

Balapan MotoGP Qatar malam ini hanya akan diikuti oleh 16 pembalap setelah Luca Marini dari HRC mengundurkan diri usai sesi pemanasan pagi tadi.

Pernyataan dari HRC berbunyi: 'Mengingat kondisi kelelahan yang masih dialaminya, Luca Marini beserta tim Honda HRC Castrol memutuskan untuk menariknya dari GP Qatar agar ia dapat fokus pada dua putaran terakhir Kejuaraan Dunia MotoGP 2026.'

Marini, yang sempat absen di Phillip Island akibat terserang virus sebelum kembali berlaga akhir pekan lalu di Malaysia, menempati posisi ke-14 dalam sesi kualifikasi di Qatar dan finis di posisi ke-13 dalam balapan Sprint.

Rekan setim pembalap Italia tersebut, Joan Mir, sudah absen akhir pekan ini akibat masalah penglihatan yang dipicu oleh kelelahan - masalah yang muncul kembali saat ia kembali berlaga di Sepang - dan posisinya digantikan oleh Jake Dixon.

Marini menyusul pembalap Ducati, Francesco Bagnaia - yang mengalami cedera di Sprint Race - untuk mengundurkan diri dari Grand Prix.

Yamaha tidak berpartisipasi akhir pekan ini karena adanya pembatasan perjalanan di seluruh perusahaan untuk wilayah Timur Tengah, yang berarti hanya 18 pembalap yang memulai ajang ini.

Maverick Vinales sempat melontarkan keraguan mengenai keikutsertaannya pada hari balapan karena masih terus terkendala masalah pada bahunya.

Namun, pembalap tim Tech3 tersebut tetap terdaftar secara resmi untuk grand prix ini, di mana ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang.

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Luca Marini
MotoGP
Luca Marini Putuskan Mundur dari MotoGP Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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