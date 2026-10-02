FOTO: Honda Perkenalkan Livery Spesial untuk MotoGP Jepang

Honda memperkenalkan corak khusus peringatan 60 tahun untuk MotoGP Jepang akhir pekan ini.

Special HRC livery for their home Japanese MotoGP
Special HRC livery for their home Japanese MotoGP
© HRC

Pembalap HRC, Luca Marini dan Somkiat Chantra, akan membalap dengan livery spesial pada ajang MotoGP Jepang di Motegi hari Minggu.

Corak tersebut merayakan peringatan 60 tahun kiprah Honda di kelas utama sejak tahun 1966.

Tim pabrikan Honda akan menurunkan line-up yang direvisi akhir pekan ini, yakni Luca Marini dan Somkiat Chantra. Chantra kembali ke MotoGP untuk menggantikan Joan Mir yang masih dalam masa pemulihan. 

Karena nomor #35 milik Chantra sudah dipakai oleh Cal Crutchlow pada awal musim ini, ia akan beralih menggunakan nomor balap #15.

Motor RC213V kelima juga akan berada di grid untuk pembalap tuan rumah yang tampil sebagai wildcard, Takaaki Nakagami, yang sebelumnya menggantikan Mir pada balapan terakhir di Austria.

Honda's special livery for the Japanese MotoGP.
Honda's special livery for the Japanese MotoGP.
© HRC
Somkiat Chantra's Honda in special 60th anniversary livery.
Somkiat Chantra's Honda in special 60th anniversary livery.
© HRC

Mike Hailwood mengantarkan RC181 meraih posisi runner-up - di belakang Giacomo Agostini dari tim MV Agusta - pada musim debut Honda di tahun 1966.

Rekan setimnya, Jim Redman, telah memenangkan dua balapan pembuka, sehingga Honda mengoleksi total lima kemenangan dari sembilan putaran yang digelar.

Namun, Honda kemudian mundur dari kelas 500cc antara tahun 1968 hingga 1979, dan baru pada tahun 1983 - melalui Freddie Spencer - mereka berhasil meraih gelar juara kelas utama yang pertama dari rekor total 21 gelar yang mereka miliki.

Juara MotoGP dari Honda yang paling baru adalah Marc Marquez pada tahun 2019.

Honda's special livery for the Japanese MotoGP.
Honda's special livery for the Japanese MotoGP.
© HRC

Tags:

Honda HRC (MotoGP)
MotoGP
Luca Marini
Somkiat Chantra
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
FOTO: Honda Perkenalkan Livery Spesial untuk MotoGP Jepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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