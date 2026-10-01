Pembalap MotoGP Abaikan Opsi Tambahan Michelin untuk GP Jepang

Para pembalap MotoGP menilai ban belakang Michelin dengan konstruksi lebih keras tidak layak digunakan pada Grand Prix Jepang.

Jack Miller was among MotoGP riders dismissing Michelin's hardest rear tyre for the Japanese GP.
Jack Miller was among MotoGP riders dismissing Michelin's hardest rear tyre for the Japanese…
© Gold & Goose

Michelin akan membawa ban belakang dengan konstruksi lebih keras ke MotoGP Jepang, tapi para pembalap menilai ban tersebut bukanlah pilihan nyata.

Ban tersebut biasanya dipakai di sirkuit-sirkuit yang memicu kekhawatiran akan penumpukan panas berlebih pada ban belakang akibat seringnya akselerasi keras di sepanjang lintasan.

Tempat-tempat seperti Buriram, Mandalika, Spielberg, dan Goiania telah menggunakan ban dengan konstruksi lebih keras pada tahun ini. Untuk ketiga balapan pertama tersebut, penggunaan konstruksi yang mampu membuang panas dengan efektif telah menjadi standar.

Namun, hal ini tidak berlaku di Motegi. Sirkuit ini memiliki karakteristik layout stop-and-go, yang sama seperti Buriram, Mandalika, dan Spielberg.

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, tahun ini Motegi memiliki permukaan trek baru yang diperkirakan akan memberikan grip lebih baik. Oleh karena itu, Michelin mengambil langkah antisipatif dengan menambah alokasi ban untuk MotoGP Jepang.

Ban belakang dengan kontruksi lebih keras termasuk ke dalam alokasi ini, tapi berbeda dengan empat sirkuit lain tempat ban tersebut dipakai, kontruksi ini hanya tersedia untuk ban Hard. 

Sebuah opsi ketiga untuk ban belakang yang khusus disediakan untuk akhir pekan ini. Sementara itu, opsi ban Soft dan Medium tetap memakai kontruksi standar Michelin di Motegi.

Bagi sebagian pembalap, seperti Jack Miller dari Yamaha, gagasan untuk menggunakan ban kompon keras akhir pekan ini sama sekali tidak layak dipertimbangkan.

"Itu bukan pilihan," ujar pembalap Pramac Yamaha tersebut, sembari mengenang kembali akhir pekan yang buruk di Spielberg dua minggu lalu.

"Kalau kami harus menggunakan ban itu, saya lebih baik berkemas dan pulang saja.

“Maksudku, aku memang sedang sarkastis, tapi di saat yang sama, tidak juga.

“Nanti kulihat apa yang bisa kita lakukan akhir pekan ini.”

Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Luca Marini dari Honda HRC mengungkapkan di Misano betapa pentingnya cengkeraman lintasan bagi performa RC213V.

Di sana, ia mampu menembus posisi 10 besar sejak awal akhir pekan balapan, namun di Austria - dengan ban berkonstruksi lebih keras - ia hanya finis di posisi ke-14 setelah gagal lolos ke Q2.

Baginya, sama seperti Miller, ban keras akan menjadi pilihan terakhir di Motegi.

"Jika tersedia ban yang lebih lunak, kami akan selalu menggunakan ban yang lebih lunak, yaitu ban yang memberikan cengkeraman lebih baik," ujarnya.

Luca Marini, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Luca Marini, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Namun, jika terjadi degradasi yang tinggi pada ban, kami akan mempertimbangkannya.

“Akan tetapi, biasanya jika tersedia *casing* standar, kami selalu lebih memilih *casing* standar tersebut.”

Tags:

Luca Marini
Honda HRC (MotoGP)
Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Pembalap MotoGP Abaikan Opsi Tambahan Michelin untuk GP Jepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Senna Agius Kecewa Tak Bisa Berbagi Grid MotoGP dengan Jack Miller
Jack Miller congratulates Senna Agius.
MotoGP News
Honda Ungkap Teaser "Kembali ke Titik Awal" untuk Putaran Motegi
Takaaki Nakagami, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Honda Panggil Somkiat Chantra untuk Gantikan Joan Mir di Motegi
Somkiat Chantra.
MotoGP News
Karena Alasan Kesehatan, Joan Mir Absen di Motegi dan Mandalika
Joan Mir speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jack Miller Malu dengan 'Laptime Baggers Cup' di Akhir GP Austria
Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Demi Yamaha, Razgatlioglu Rela Selesaikan 'Balapan Terburuk Keduanya' di Austria
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 Austrian MotoGP

Latest News

MotoGP News
Pembalap MotoGP Abaikan Opsi Tambahan Michelin untuk GP Jepang
1m ago
Jack Miller speaks to the media at 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Mengaku Kecewa Tidak Diizinkan Menguji Motor 850cc
30m ago
Alex Rins.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Motegi dalam Pertarungan Gelar "Normal"
2h ago
Marc Marquez.
MotoGP News
Bagnaia Menjaga Ekspektasinya saat MotoGP Kembali ke Motegi
5h ago
Pecco Bagnaia wins 2025 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Alokasi Ban Motegi Jadi Kabar Buruk untuk Marc Marquez dan Ducati
5h ago
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.

More News

MotoGP News
Honda Umumkan Kembalinya Red Bull untuk Musim MotoGP 2027
6h ago
Honda will feature Red Bull branding again in 2027
MotoGP News
VR46 Tidak Merasa Tes Pirelli Bulega sebagai Keunggulan Besar
23h ago
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2026 WorldSBK season
MotoGP News
Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin
30/09/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Ducati Mencoba Hal "Tidak Masuk Akal" untuk Mendongkrak Performa Bagnaia
30/09/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian GP
MotoGP News
Jorge Martin Menatap Fase Krusial dalam Perebutan Gelar MotoGP
30/09/26
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.